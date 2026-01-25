Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bhishma Ashtami 2026: कधी आहे भीष्म अष्टमी? जुळून येणार 2 शुभ योग, जाणून घ्या तारीख आणि मुहूर्त

पंचांगानुसार, भीष्म अष्टमी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या आठव्या दिवशी साजरी केली जाते. भीष्म पितामह यांनी अष्टमीला आपले जीवन दिले, म्हणूनच तिला भीष्म अष्टमी म्हणतात. भीष्म अष्टमी कधी आहे जाणून घ्या

Updated On: Jan 25, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • भीष्म अष्टमी कधी आहे
  • भीष्म अष्टमीला शुभ योग
  • पूर्वजांसाठी महत्त्वाची भीष्म अष्टमी
 

भीष्म अष्टमी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या आठव्या दिवशी येते. भीष्म अष्टमी हा आजोबा भीष्म यांच्या पुण्यतिथीचे स्मरण करतो. पौराणिक कथेनुसार, गंगापुत्र भीष्म यांनी माघ शुक्ल अष्टमीला आपले जीवन दिले. महाभारत युद्धात त्याच्या शरीरावर बाणांचा घाव झाल्यानंतरही तो लगेच मरण पावला नाही; त्याने सूर्य उत्तरेकडे जाईपर्यंत प्राण सोडण्याची वाट पाहिली. या वर्षी भीष्म अष्टमीच्या दिवशी दोन शुभ योग तयार होत आहेत. भीष्म अष्टमी कधी आहे, भीष्म अष्टमीचा शुभ मुहूर्त कोणता आहे? पूर्वजांसाठी भीष्म अष्टमी का महत्त्वाची आहे? ते जाणून घेऊया

कधी आहे भीष्म अष्टमी

पंचांगानुसार, माघ शुक्ल अष्टमी तिथी रविवार, 25 जानेवारी रोजी रात्री 11.10 वाजता सुरू होणार आहे. ही तिथी सोमवार, 26 जानेवारी रोजी रात्री 9.17 वाजेपर्यंत राहील. उदय तिथीनुसार, भीष्म अष्टमी सोमवार, 26 जानेवारी रोजी आहे.

Ratha Saptami 2026: रथ सप्तमीला मीठ न खाण्याचे महत्त्व काय? जाणून घ्या धार्मिक आणि ज्योतिष कारणे

भीष्म अष्टमी मुहूर्त

भीष्म अष्टमीला सकाळी 7.12 वाजता सूर्योदय होईल आणि संध्याकाळी 5.55 वाजता सूर्यास्त होईल. या दिवसाचा ब्रह्म मुहूर्त सकाळी 5.26 ते 6.19 पर्यंत असेल, तर शुभ वेळ, अभिजित मुहूर्त, दुपारी 12.12 ते 12.55 पर्यंत असेल. अष्टमीला, अमृताची सर्वोत्तम वेळ सकाळी 7.12 ते 8.33 पर्यंत आहे, तर शुभाची सर्वोत्तम वेळ सकाळी 9.53 ते 11.13 पर्यंत असेल.

भीष्म अष्टमीच्या दिवशी शुभ योग

भीष्म अष्टमीला दोन शुभ योग तयार होत आहेत. सकाळपासून सकाळी 9.11 वाजेपर्यंत सधी योग राहील. त्यानंतर 27 जानेवारी रोजी सकाळी 6.20 वाजेपर्यंत शुभ योग तयार होईल. त्यानंतर शुक्ल योग तयार होईल.

भीष्म अष्टमीला भद्रा

भीष्म अष्टमीलाही भद्रा असणार आहे. भद्रा सकाळी 7.12 ते 10.16 पर्यंत असेल. ही भद्रा स्वर्गीय क्षेत्रात राहते. त्याचे दुष्परिणाम पृथ्वीवर जाणवणार नाहीत.

Zodiac Sign: धन योग आणि रथसप्तमीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांवर सूर्यदेवाचा राहील आशीर्वाद

पूर्वजांसाठी भीष्म अष्टमी का आहे महत्त्वाची

महाभारतानुसार, सूर्य उत्तरायणात असताना आजोबा भीष्मांनी आपले जीवन दिले कारण हा काळ देवांचा दिवस आहे आणि उत्तरायणात मृत्युमुखी पडणाऱ्या व्यक्तीचा आत्मा जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होतो आणि मोक्ष प्राप्त करतो.

आजोबा भीष्म यांनी माघ शुक्ल अष्टमीला आपले जीवन अर्पण करून मोक्ष प्राप्त केला. म्हणून, भीष्म अष्टमीला लोक त्यांच्या पूर्वजांच्या मुक्तीसाठी तर्पण, स्नान आणि दान इत्यादी करतात. भीष्म अष्टमीला पूर्वजांना संतुष्ट केल्याने त्यांना पूर्वजांच्या पापांपासून मुक्ती मिळते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भीष्म अष्टमी कधी आहे

    Ans: भीष्म अष्टमी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील अष्टमी तिथीला साजरी केली जाते. यावेळी 26 जानेवारी रोजी आहे

  • Que: भीष्म अष्टमीला कोणते 2 शुभ योग जुळून येतात?

    Ans: या दिवशी प्रामुख्याने सर्वार्थसिद्धी योग आणि अमृत योग जुळून येतात. त्यामुळे दान, तर्पण आणि पितृपूजनासाठी हा दिवस अतिशय शुभ मानला जातो.

  • Que: भीष्म अष्टमीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: महाभारतातील भीष्म पितामहांनी उत्तरायणात देहत्याग केला होता. त्यांच्या स्मरणार्थ हा दिवस पितरांना समर्पित मानला जातो. या दिवशी केलेले तर्पण पितरांना तृप्ती देते.

Published On: Jan 25, 2026 | 10:00 AM

