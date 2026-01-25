Ratha Saptami 2026: रथ सप्तमीला मीठ न खाण्याचे महत्त्व काय? जाणून घ्या धार्मिक आणि ज्योतिष कारणे

माघ महिन्यातील सप्तमीच्या दिवशी रथ सप्तमीचा सण साजरा केला जातो. असे मानले जाते की या दिवशी सूर्याचे पहिले किरण पृथ्वीवर पडले. ही सप्तमी तिथी सर्व सप्तमी तिथींपैकी सर्वात महत्त्वाची मानली जाते. यावर्षी रविवार, 25 जानेवारी रोजी रथसप्तमी आहे. हा दिवस रविवारी येत असल्याने आणखी खास असल्याचे मानले जाते. आठवड्यातील हा दिवस सूर्य देवाला समर्पित मानला जातो. पद्मपुराणानुसार, रथ सप्तमीला सूर्यदेवाची पूजा केल्याने आणि त्यांना गोड पदार्थ अर्पण केल्याने विशेष फळ मिळते. त्याचवेळी, जे या दिवशी मीठ सेवन करत नाहीत त्यांना या पूजेचे खूप शुभ फळ मिळते. रथसप्तमीच्या दिवशी मीठ न खाण्याचे फायदे आणि उपाय जाणून घ्या
पद्मपुराणानुसार, माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षात येणाऱ्या माघ महिन्याच्या सातव्या दिवसाचे विशेष महत्त्व आहे. असे मानले जाते की या दिवशी सूर्यदेवाचे उपवास आणि पूजा केल्याने आजारांपासून दूर राहण्यास मदत होते. जीवनात आनंद आणि समृद्धी येते. या दिवशी गोड पदार्थ खाण्याचेही विशेष महत्त्व आहे. पद्मपुराणानुसार, जे लोक रथसप्तमीला फक्त गोड पदार्थ खातात आणि फक्त एक दिवस मीठ वर्ज्य करतात, त्यांना संपूर्ण वर्षभर सप्तमी तिथीच्या उपवासाइतकेच फायदे मिळतात. यामुळे करिअरमध्ये प्रगती होते. प्रलंबित काम पूर्ण होऊ शकते.
रथ सप्तमीला दानधर्म करण्याला देखील विशेष महत्त्व आहे. रथसप्तमीच्या दिवशी सकाळी स्नान करून सूर्यदेवाची पूजा केल्यानंतर, गरजू व्यक्तीला गूळ आणि तीळ दान करावे. तुम्ही तुमच्या क्षमतेनुसार या वस्तू दान करू शकता. असे केल्याने सूर्यदेवाचा विशेष आशीर्वाद मिळतो आणि तुमच्या संपत्तीत वाढ होते.
माघ महिन्याच्या सातव्या दिवशी मीठ आणि तेल टाळणे आणि गोड पदार्थ खाणे अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. मीठ टाळून फक्त एक दिवस गोड पदार्थ खाल्ल्याने तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी येऊ शकते. असे केल्याने सौभाग्य वाढते आणि व्यक्तीला जीवनातील अडथळ्यांपासून मुक्तता मिळते. शिवाय, ते यशाचे नवीन दरवाजे उघडू शकते.
रथ सप्तमीला सूर्यदेवाची पूजा करणे महत्त्वाचे आहे. जसे की पवित्र नदीत स्नान करणे. दरम्यान, जर हे शक्य नसेल, तर तुम्ही घरी गंगेचे पाणी तुमच्या आंघोळीच्या पाण्यात मिसळून स्नान करू शकता. सूर्याला समर्पित मंत्रांचा जप करा. हा दिवस रविवारी येत असल्याने आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण देखील करता येईल. शक्य असल्यास, रथ सप्तमीला मीठ दान करा. असे केल्याने आर्थिक लाभ होतो आणि करिअरमध्येही प्रगती होऊ शकते.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार मीठ हे तमोगुणी मानले जाते. रथ सप्तमीला सात्त्विक आहार घेणे शुभ मानले जाते, त्यामुळे मीठ टाळण्याची परंपरा आहे.
Ans: मीठ न खाल्ल्याने सूर्यदेवाची कृपा, पापक्षालन, आरोग्यवृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते असे मानले जाते.
Ans: ज्योतिषशास्त्रात मीठाचा संबंध राहू–केतू व नकारात्मक ऊर्जेशी जोडला जातो. रथ सप्तमीला सूर्यपूजन असल्यामुळे मीठ टाळल्यास ग्रहदोष कमी होतात.