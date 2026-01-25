Zodiac Sign: धन योग आणि रथसप्तमीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांवर सूर्यदेवाचा राहील आशीर्वाद

रविवार, 25 जानेवारी. आजचा दिवस सूर्यदेवाला समर्पित आहे. आज चंद्र मीन राशीतून मेष राशीत संक्रमण करणार आहे त्यामुळे लक्ष्मी योग तयार होईल. मंगळ चंद्रावर दृष्टीक्षेप करेल. यामुळे कौशल्ये आणि व्यावसायिक यश मिळण्याची शक्यता आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार रविवारी सूर्य मकर राशीत असल्याने, बुधादित्य योग देखील तयार होईल. व्यक्तीला बुद्धिमत्ता, आदर आणि यश देईल. रेवती नक्षत्रानंतर, अश्विनी नक्षत्राच्या संयोगाने सिद्ध आणि साध्य योग देखील तयार होणार आहे. रथसप्तमीच्या दिवशी या शुभ योगाचा फायदा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार आहे ते जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस चांगला राहील. पूर्वीच्या प्रयत्नांमुळे नफा मिळवण्याच्या संधी मिळतील. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तंत्रज्ञान किंवा ऑनलाइन कामात गुंतलेल्यांना फायदा होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमची सामाजिक क्रियाकलाप वाढेल आणि समाजात तुमचा आदर आणि सन्मान वाढेल.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुमची कमाई चांगली असेल आणि तुम्हाला आर्थिक बाबतीत यश मिळेल. नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला आहे. या काळात तुम्हाला अचानक एखाद्या स्रोताकडून नफा मिळू शकतो. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. प्रॉपर्टी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना आज चांगली बातमी ऐकायला मिळू शकते. प्रवास करणे फायदेशीर राहील.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. राजकीय संबंधांमुळे लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तुमची प्रलंबित कामेही पूर्ण होतील. परदेशांशी संबंधित व्यवसायात गुंतलेल्यांसाठी रविवारचा दिवसही शुभ राहील. पैसे वाचवण्याच्या तुमच्या सवयीचे सकारात्मक परिणाम होतील. मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्येही नफा मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षण क्षेत्रात केलेल्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.
धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. उच्च शिक्षणाशी संबंधित तुमच्या प्रयत्नांमध्ये तुम्हाला यश मिळेल. या काळात तुम्हाला काही सकारात्मक बातम्या ऐकायला मिळतील. परदेशात काम करणाऱ्यांना नफा कमविण्याच्या संधी मिळतील. घर किंवा वाहन घेण्याचे तुमचे दीर्घकाळचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना अपेक्षित यश मिळेल. मुलांकडूनही तुम्हाला पूर्ण सहकार्य मिळेल.
मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरच्या दृष्टीने आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला खूप मेहनत घेतल्यास अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी प्रगतीचे नवीन मार्ग उघडेल. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांशी आदर आणि लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)