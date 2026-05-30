  • Blue Moon 2026 The Blue Moon Will Bring Positive Changes In The Lives Of These Zodiac Signs

Blue Moon 2026: ३१ मे रोजी दुर्मिळ ब्लू मूनचा योग, मेष राशींसह या राशींच्या लोकांच्या जीवनात होणार सकारात्मक बदल

Updated On: May 30, 2026 | 09:00 AM IST
सारांश

रविवार, ३१ मे रोजी ज्येष्ठ महिन्यातील पौर्णिमा तिथी साजरी केली जाणार आहे. या पौर्णिमेला वृश्चिक ब्लू मून असे म्हटले जाते. ही एक दुर्मिळ खगोलशास्त्रीय घटना आहे, कारण जेव्हा एकाच महिन्यात दोन पौर्णिमा येतात, तेव्हा दुसऱ्या पौर्णिमेला 'ब्लू मून' म्हटले जाते. कोणत्या राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल होणार आहे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

विस्तार
  • ३१ मे रोजी दुर्मिळ ब्लू मूनचा योग
  • ब्लू मूनमुळे या राशींच्या जीवनात होणार सकारात्क बदल
  • या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

अधिक महिन्यातील ज्येष्ठ पौर्णिमा ३१ मे रोजी साजरी केली जाणार आहे आणि या वेळी ती ‘वृश्चिक राशीतील नीलचंद्र’ म्हणून ओळखली जाईल. ज्योतिष आणि खगोलशास्त्र या दोन्ही दृष्टिकोनातून ही एक दुर्मिळ आणि महत्त्वपूर्ण घटना मानली जाते. ज्यावेळी एकाच महिन्यात दोन पौर्णिमा येतात, तेव्हा दुसऱ्या पौर्णिमेला ‘ब्लू मून’ म्हणतात आणि यावेळी चंद्र वृश्चिक राशीत असतो, म्हणूनच याला ‘वृश्चिक ब्लू मून’ असेही म्हटले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी भगवान विष्णू, देवी लक्ष्मी आणि चंद्रदेवांची पूजा करणे विशेष फलदायी मानले जाते, ज्यामुळे सुख, शांती आणि समृद्धी लाभते. या खगोलीय घटनेचा परिणाम सर्व राशींवर होईल, परंतु काहींसाठी हा काळ विशेष लाभ आणि सकारात्मक बदल घेऊन येऊ शकतो. ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी कोणत्या राशींच्या लोकांवर कसा परिणाम होणार आहे ते जाणून घ्या

या राशींच्या जीवनात होणार सकारात्मरक बदल

मेष रास

ब्लू मून मेष राशीच्या लोकांसाठी शुभ असणार आहे. व्यवसायात नवीन ऑर्डर्स किंवा महत्त्वपूर्ण संधी मिळण्याची शक्यता आहे. अडकलेला निधी परत मिळू शकतो, ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. मित्राच्या मदतीने कायदेशीर बाबींचे निराकरण होऊ शकते. भावंडांसोबतचे कौटुंबिक संबंध सलोख्याचे राहतील आणि आरोग्यात सुधारणा होईल.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप अनुकूल असेल. तुम्ही मित्रांसोबत नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची योजना करू शकता. वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याची तुमची दीर्घकाळापासूनची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. अविवाहित व्यक्तींना प्रेम किंवा नवीन मैत्री जुळून येऊ शकते.

मकर रास

वृश्चिक राशीतील ब्लू मून मकर राशीसाठी सकारात्मक परिणाम आणू शकतो. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला कामासाठी प्रवास करावा लागू शकतो. मित्रांसोबत धार्मिक सहलीचे नियोजन केले जाऊ शकते. न्यायालयीन खटल्यांचा निकाल तुमच्या बाजूने लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना अधिक मेहनत करावी लागेल.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहणार आहे. घरी परदेशी पाहुणे येऊ शकतात किंवा तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते. व्यवसायात कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवणे टाळा, कारण यामुळे नुकसान होऊ शकते. सासरच्या मंडळींकडून भेटवस्तू किंवा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांच्या मदतीने महत्त्वाची कामे वेळेवर पूर्ण होऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: ब्लू मून म्हणजे काय?

    Ans: एका महिन्यात दोन पौर्णिमा आल्यास दुसऱ्या पौर्णिमेला "ब्लू मून" असे म्हटले जाते. हा खगोलशास्त्रीयदृष्ट्या दुर्मिळ मानला जाणारा योग आहे.

  • Que: ब्लू मूनमुळे आर्थिक लाभ होऊ शकतो का?

    Ans: काही राशींसाठी आर्थिक स्थितीत सुधारणा, उत्पन्नवाढ किंवा नवीन गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते.

  • Que: ब्लू मूनमुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: ब्लू मूनमुळे मेष, सिंह, मकर आणि मीन राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

