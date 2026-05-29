Astro Tips: घरातील नकारात्मकता दूर करण्यासाठी ‘हे’ ५ मसाले जाळल्याने दूर होऊ शकतात अनेक समस्या

स्वयंपाकघरामध्ये असणारे मसाले फक्त स्वयंपाकाची चव वाढवण्यासाठी ओळखले जात नाहीत, तर ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्रामध्येही त्यांना विशेष महत्त्व आहे. असे मानले जाते की काही विशिष्ट मसाले वेगवेगळ्या ग्रहांशी आणि ऊर्जांशी संबंधित आहेत. कसा करावा मसाल्यांचा वापर जाणून घ्या
अनेक लोक घरातील वारंवार होणारा तणाव, न समजणारे वाद, दृष्ट लागणे किंवा मानसिक अस्वस्थता ही नकारात्मक ऊर्जेची लक्षणे मानतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार यावर काही सोपे उपाय आहेत, ज्यात लाल मिरची, लवंग, तमालपत्र आणि काळी मिरी यांसारख्या सामान्य मसाल्यांचा वापर केला जातो. असे मानले जाते की या उपायांमुळे वातावरणातील सकारात्मकता वाढते आणि ग्रहांच्या दोषांचे परिणाम कमी होऊ शकतात. दरम्यान, या धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय परंपरांवर आधारित आहेत, ज्या लोक आपापल्या श्रद्धेनुसार स्वीकारतात.
तमालपत्र जाळल्याने सकारात्मकता वाढते असे मानले जाते. स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या तमालपत्राला ज्योतिषशास्त्रीय दृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण मानले जाते. असे मानले जाते की, त्याचा संबंध राहू ग्रहाशी आहे, जो गोंधळ, मानसिक अशांती आणि अनिश्चित परिस्थितीचे कारण मानला जातो. वास्तुशास्त्रानुसार, सूर्यास्तानंतर कापरासोबत एक किंवा दोन तेजपत्ता जाळल्याने घराचे वातावरण शुद्ध होते. घरातील सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक लोक संध्याकाळी नियमितपणे हा विधी करतात. याव्यतिरिक्त, काही परंपरांमध्ये झोपण्यापूर्वी बेडरूममध्ये तेजपत्ता जाळण्याची शिफारस केली जाते. यामुळे वाईट स्वप्ने आणि मानसिक अस्वस्थता कमी होते, असा विश्वास आहे.
भारतीय घरांमध्ये दृष्ट लागण्यापासून बचाव करण्यासाठी लाल मिरचीचा वापर फार पूर्वीपासून केला जात आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, लाल मिरचीचा संबंध सूर्य आणि मंगळ ग्रहांशी जोडला जातो. असे मानले जाते की, जर एखाद्या व्यक्तीला, विशेषतः लहान मुलांना, वारंवार थकवा, चिडचिड किंवा असामान्य अस्वस्थता जाणवत असेल, तर ते दृष्ट लागण्याचे लक्षण असू शकते. अशा वेळी सात वाळलेल्या लाल मिरच्या घेऊन, त्या बाधित व्यक्तीवर उलट दिशेने सात वेळा फिरवून नंतर आगीत टाकण्याची एक लोकप्रिय परंपरा आहे. यामुळे नकारात्मक प्रभाव दूर होतो, असा विश्वास आहे. अनेक धार्मिक विधी आणि हवनांमध्येही लाल मिरच्यांचा विशेष कारणांसाठी वापर केला जातो.
ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्रामध्ये पिवळ्या मोहरीला एक विशेष स्थान आहे. असे म्हटले जाते की, जर तुम्हाला तुमच्या घरात अनाकलनीय भीती, अस्वस्थता किंवा जडपणा जाणवत असेल, तर पिवळ्या मोहरीच्या बिया कापरासोबत जाळणे फायदेशीर ठरू शकते.
लवंग आणि काळी मिरी यांचा संबंध शनि ग्रहाशी जोडला जातो. शनि हा कर्म, शिस्त आणि न्यायाचा ग्रह मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, जर तुम्हाला जीवनात वारंवार अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असेल किंवा वाढत्या मानसिक तणावाचा अनुभव येत असेल, तर लवंग आणि काळी मिरीचे उपाय फायदेशीर मानले जातात. पूजेच्या वेळी दोन लवंगा लावून दिवा लावण्याची परंपरा अनेक घरांमध्ये प्रचलित आहे. कापरासोबत पाच लवंगा जाळून त्याचा धूर घरभर पसरवणे हे देखील शुभ मानले जाते. यामुळे शांत आणि संतुलित वातावरण टिकून राहते, असे म्हटले जाते.
दालचिनी, हिरवी वेलची, काळी वेलची, काळी मोहरी आणि मेथी यांसारखे मसाले देखील सकारात्मक ऊर्जेशी संबंधित आहेत. हे मसाले कापरासोबत जाळल्याने सुगंधित वातावरण निर्माण होते आणि मानसिक शांतता मिळू शकते. म्हणूनच अनेक लोक धार्मिक विधी आणि विशेष प्रसंगी त्यांचा वापर करतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिष आणि लोकश्रद्धेनुसार काही मसाल्यांचा सुगंध वातावरणातील नकारात्मक ऊर्जा कमी करून सकारात्मकता वाढवतो असे मानले जाते.
Ans: आग सुरक्षित ठिकाणी वापरावी, लहान मुलांपासून दूर ठेवावी आणि धूर जास्त होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
Ans: काही मसाल्यांचा सुगंध वातावरणातील दुर्गंधी कमी करू शकतो आणि मन शांत ठेवण्यास मदत करू शकतो.