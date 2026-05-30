Free Fire MAX: गेमर्सची झाली चांदी! Cyber Ring इव्हेंटमध्ये मिळणार एक्सक्लुझिव्ह बंडल… फॉलो करा या स्टेप्स

Updated On: May 30, 2026 | 08:53 AM IST
सारांश

Free Fire MAX Cyber Ring Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये गेमर्ससाठी सायबर रिंग हा नवा लक रॉयल इव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये कमी डायमंड्स खर्च करून प्लेयर्सना एक्सक्लुझिव्ह बंडल, ग्लू वॉल स्किन आणि इतर आकर्षक रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळत आहे.

  • सायबर रिंग इव्हेंटमध्ये सायबर इन्व्हेडर बंडल, सायबर इन्व्हेडर ग्लू वॉल स्किन आणि मोटारबाईक सायबर व्हील्स सारखे प्रीमियम रिवॉर्ड्स उपलब्ध आहेत.
  • प्लेयर्सना रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी स्पिन करावे लागतील, ज्यासाठी पहिल्या स्पिनसाठी 20 डायमंड्स आणि 5 स्पिनसाठी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागतात.
  • या इव्हेंटमध्ये युनिव्हर्सल रिंग टोकन देखील मिळणार असून त्याद्वारे विविध इन-गेम रिवॉर्ड्स क्लेम करता येतील.
Free Fire Max Event:  फ्री फायर मॅक्समध्ये सायबर रिंग ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना यूनिक बंडल, ग्लू वॉल स्किन आणि मोटरबाइक स्किन मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. जर तुम्ही फ्री फायर मॅक्स प्लेअर असाल आणि तुम्हाला गेममध्ये नवीन गेमिंग वस्तू मिळवायच्या असतील तर हा ईव्हेंट तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. हा एक लक रॉयल ईव्हेंट आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना अनेक मजेदार रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये तुम्हाला अत्यंत कमी डायमंड्स खर्च करून नवीन रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

फ्री फायर मॅक्समध्ये सायबर रिंग ईव्हेंट लाईव्ह झाला असून पुढील काही दिवसांसाठी हा ईव्हेंट सुरु राहणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना अनेक यूनिक इन-गेम रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. ज्यामध्ये सायबर इन्व्हेडर बंडल, सायबर इन्व्हेडर ग्लू वॉल स्किन इत्यादींचा समावेश आहे. या ग्रँड रिवॉर्ड्स व्यतिरिक्त प्लेअर्सना ईव्हेंटमध्ये यूनिवर्सल रिंग टोकन देखील मिळणार आहे. हे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी तुम्हाला स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. (फोटो सौजन्य – YouTube) 

प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • सायबर इन्व्हेडर बंडल
  • सायबर इन्व्हेडर ग्लू वॉल स्किन
  • लीड रोझ बंडल
  • मोटरबाइक सायबर व्हील्स
  • युनिव्हर्सल रिंग टोकन

स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड्स खर्च करावे लागणार?

सायबर रिंग ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी इन-गेम करंसी डायमंड्स खर्च करावी लागणार आहे. पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 20 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहे. तर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 100 ऐवजी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

ईव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • आता स्टोअर सेक्शनवर जा.
  • इथे तुम्हाला हायलाईट्मध्ये सायबर रिंग ईव्हेंटचा बॅनर दिसेल.
  • बॅनरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ईव्हेंटसंबंधित सर्व माहिती मिळणार आहे.
हे आहेत आजचे फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स

  • FFSGT7KNFQ2X
  • FPSTQ7MXNPY5
  • 4N8M2XL9R1G3
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR
  • FFRSX4CYHLLQ
  • FFSKTXVQF2NR
  • FFDMNSW9KG2
  • FFCBRAXQTS9S
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FT4E9Y5U1I3O
  • FP9O1I5U3Y2T
  • FM6N1B8V3C4X
  • FFMTSXTPVQZ9
  • FVTCQK2MFNSK
  • F4SWKCH6NY4M
  • FFWCPY2XFDZ9
  • FFQ24KXHCVS9
  • PEYFC9V2FTNN
  • FFM6XKHQWCVZ
  • HFFNX2KSZ9PQ
  • PXTXFCNSV2YK
  • FFEV0SQPFDZ9
  • GXS2T7KNFQ2X
  • FFMDTRYQXC2N
  • FFND15AG2025
  • FFTPQ4SCY9DH
  • FFPNX2KCZ9VH
  • FFRDW2YTKXLS
  • FWDNX4KPGQ
  • 4YHJBS7HSK54
  • G6HT43WSFCV4
  • MLO9BVFDSSZ2

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: May 30, 2026 | 08:53 AM

