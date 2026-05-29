  • Panchak 2026 Why Is It Considered Inauspicious To Die During The Panchaka Period

Panchak 2026: पंचक काळात मृत्यू होणे का मानले जाते अशुभ, गरुड पुराणात सांगितल्या या गोष्टी

Updated On: May 29, 2026 | 02:40 PM IST
सारांश

सनातन धर्मात पंचक महिना मृत्यूसाठी अत्यंत अशुभ मानला जातो. गरुड पुराणानुसार, या काळात प्रिय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबावर गंभीर संकटे येऊ शकतात आणि मृत आत्म्याच्या प्रवासात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. जूनमध्ये पंचक असल्याने नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे.

विस्तार
  • जून महिन्यात पंचकाची सुरुवात कधी होत आहे
  • पंचक काळात मृत्यू होण्याबाबत गुरड पुराणात काय सांगितले आहे
  • चक काळात मृत्यू होणे का मानले जाते अशुभ
 

सनातन धर्मग्रंथांमध्ये जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या १६ विधींचे वर्णन आहे. व्यक्तीच्या जन्मात आणि जीवनात ग्रह आणि नक्षत्रांच्या हालचालींना अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यांचा प्रभाव व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरही दिसून येतो. व्यक्तीचा मृत्यू ज्या वेळी आणि ज्या नक्षत्रात होतो, त्याचा प्रभाव मृताच्या कुटुंबाच्या आणि आत्म्याच्या पुढील प्रवासावर पडतो. त्यामुळे, पंचकाची वेळ मृत्यूसाठी अत्यंत संवेदनशील आणि वेदनादायी मानली जाते.

पंचक काळात मृत्यू होणे खरोखरच अशुभ आहे का, असा प्रश्न लोकांना अनेकदा पडतो. याचे उत्तर होय असे आहे. धार्मिक ग्रंथांनुसार या काळात होणारा मृत्यू अत्यंत अशुभ मानला जातो. धार्मिक श्रद्धा आणि गरुड पुराणानुसार, पंचक काळात होणारा मृत्यू अशुभ मानला जातो. या काळात एखाद्या प्रिय व्यक्तीचे निधन झाल्यास, कुटुंबातील सदस्यांनी विशेष नियमांचे पालन केले पाहिजे.

जूनमध्ये कधी आहे पंचक

जून महिन्यात शनिवार, ६ जून रोजी सायंकाळी ७:०३ वाजता पंचकाची सुरुवात होणार आहे. हा अशुभ काळ गुरुवार, ११ जून रोजी सकाळी ८:१६ वाजता संपेल. यावेळी पंचक शनिवारी सुरू होत असल्याने याला मृत्यु पंचक म्हटले जाईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा काळ विशेष सावधगिरी बाळगण्याचा मानला जातो.

पंचकादरम्यान मृत्यू अशुभ मानण्यामागील कारणे

इतर पाच सदस्यांना समस्या

गरुड पुराणानुसार, जर पंचक काळात कोणाचा मृत्यू झाला, तर त्यांच्या कुटुंबातील, कुळातील किंवा वंशातील इतर पाच सदस्यांना गंभीर संकट, आजारपण किंवा मृत्यूला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता असते. या पाच गोष्टींचा संयोग हेच लोकांच्या भीतीचे मुख्य कारण आहे.

मृत व्यक्तीच्या आध्यात्मिक प्रवासात अडथळा

शास्त्रानुसार, पंचक काळात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या आत्म्याला थेट उच्च लोकांमध्ये जाण्यास अडचणी येतात. यामुळे मृत व्यक्तीच्या आध्यात्मिक प्रवासात अडथळा येतो.

लाकडाचा वापर

पंचक काळात लाकूड गोळा करणे किंवा त्यासंबंधित कोणतेही काम करण्यास मनाई असल्याने, या काळात लाकडाचा वापर होणाऱ्या अंत्यसंस्कार विधींसाठी विशेष नियम पाळण्यास सांगितले जाते.

पंचक केव्हा लागते

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा चंद्र धनिष्ठ, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद आणि रेवती नक्षत्रांतून जातो तेव्हा पंचक होतो. ज्योतिषशास्त्रात पंचक हा अशुभ काळ मानला जातो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: पंचक काळ अशुभ का मानला जातो?

    Ans: लोकमान्यतेनुसार या काळात काही शुभकार्य टाळावीत असे मानले जाते. विशेषतः बांधकाम, दक्षिण दिशेचा प्रवास आणि काही धार्मिक कार्यांबाबत सावधगिरी बाळगली जाते.

  • Que: पंचक काळात मृत्यू होणे अशुभ का मानले जाते?

    Ans: गरुड पुराण आणि लोकश्रद्धेनुसार पंचकात मृत्यू झाल्यास कुटुंबावर आणखी संकटे येण्याची भीती व्यक्त केली जाते. त्यामुळे काही विशेष धार्मिक विधी केले जातात.

  • Que: गरुड पुराणात पंचकाबद्दल काय सांगितले आहे?

    Ans: गरुड पुराणात मृत्यूनंतरचे विधी, आत्म्याचा प्रवास आणि काही अशुभ काळांबद्दल माहिती दिली आहे. पंचक काळात विशेष शांतीविधी करण्याचे महत्त्व सांगितले जाते.

