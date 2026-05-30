Ketu Gochar 2026: मघा नक्षत्रात केतू करणार प्रवेश, या राशींच्या वाढू शकतात अडचणी

ज्योतिषशास्त्रानुसार अचानक बदल घडवणारा ग्रह मानला जाणारा केतू, लवकरच आपला मार्ग बदलणार आहे. केतू शनिवार ३० मे रोजी माघ नक्षत्रात प्रवेश करेल. या ठिकाणी तो 2 ऑगस्टपर्यंत असणार आहे. केतूच्या या नक्षत्र बदलाचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होईल, परंतु हा काळ काही विशिष्ट राशींसाठी खूप आव्हानात्मक असणार आहे. या लोकांना नोकरी, व्यवसाय आणि पैशाच्या बाबतीत खूप सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. मघा नक्षत्रात केतूच्या प्रवेशामुळे या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, केतूला छाया ग्रह मानले जाते, जो व्यक्तीच्या विचारांमध्ये आणि जीवनात अचानक चढ-उतार आणतो. केतूचे गोचर अनेकदा नातेसंबंध आणि कामाच्या ठिकाणी अस्थिरता निर्माण करू शकते. दरम्यान, हा काळ आव्हाने तसेच जीवनातील अनेक महत्त्वाचे धडेही घेऊन येतो.
मिथुन राशीच्या लोकांनी आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे, अन्यथा वादाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. नोकरी आणि व्यवसायात असलेल्यांना त्यांच्या कष्टाचे फळ पाहण्यासाठी थोडा जास्त वेळ थांबावे लागू शकते. या काळात तुमचा खर्च वाढेल. 2 ऑगस्टपर्यंत कोणताही निर्णय घाईमध्ये घेऊ नका.
केतूचे माघ नक्षत्रातील गोचर कन्या राशीच्या लोकांसाठी अडचणी निर्माण करू शकते. या काळात तुम्हाला तुमच्या कामाच्या ठिकाणी अडथळ्यांना सामोरे जावे लागू शकते. मानसिक ताण आणि अतिविचार वाढू शकतात. पैशांसंबंधी कोणतेही घाईचे निर्णय घेऊ नका आणि कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका.
हे केतूचे संक्रमण मीन राशीसाठी तणावपूर्ण असू शकते. अज्ञात चिंता आणि गुंतागुंत तुम्हाला तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्यापासून रोखू शकतात. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीसोबत वाद होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमचा मूड खराब होऊ शकतो. या काळात कोणताही निर्णय शांत मनाने घ्या.
केतूचा हा नकारात्मक प्रभाव टाळण्यासाठी, जातकांनी संयम बाळगावा आणि तात्काळ प्रतिक्रिया देणे टाळावे. या काळात नियमितपणे भगवान शिव आणि भगवान गणेश यांची पूजा करा. यामुळे तुमचे मन शांत राहील.
Ans: मघा नक्षत्र हे पितृ, सत्ता, प्रतिष्ठा आणि परंपरेशी संबंधित मानले जाते. या नक्षत्राचा प्रभाव व्यक्तीच्या मान-सन्मानावर पडू शकतो.
Ans: ज्योतिषानुसार काही राशींना आर्थिक तणाव, मानसिक अस्वस्थता किंवा नातेसंबंधांमध्ये अडचणी जाणवू शकतात. वैयक्तिक कुंडलीनुसार परिणाम बदलू शकतात.
