Budh Gochar : बुधाच्या संक्रमणामुळे या राशीच्या लोकांच्या वाढणार समस्या, 15 जानेवारीपर्यंत संघर्ष आणि तणावाचा करावा लागणार सामना

बुध राशीच्या संक्रमणाचा काही राशीच्या लोकांवर अशुभ परिणाम जाणवणार आहे. मेष, तूळ आणि मीन राशीसाठी हा काळ आव्हानात्मक असू शकतो. बुधाच्या संक्रमाणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या

Updated On: Jan 09, 2026 | 01:57 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • बुध ग्रहांचे संक्रमण
  • या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
  • संघर्ष आणि तणावाचा सामना
 

ज्योतिषशास्त्रात बुध ग्रहाला बुद्धिमत्ता, वाणी, व्यवसाय आणि तर्क यांचा ग्रह मानले जाते. जेव्हा जेव्हा बुध आपली स्थिती किंवा नक्षत्र बदलतो तेव्हा तो सर्व 12 राशींवर परिणाम करतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध ग्रहाचे हे संक्रमण सर्वांसाठी सारखे नसते. हा काळात काही राशींच्या लोकांना संघर्ष, तणाव आणि असंतुलनाचा सामना करावा लागू शकतो. 7जानेवारी रोजी बुध ग्रहाने आपले नक्षत्र बदलले आहे ज्याचा परिणाम काही राशींच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक असू शकतो. कोणत्या राशींच्या लोकांनी 15 जानेवारीपर्यंत सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे ते जाणून घ्या

ज्योतिषशास्त्रात बुध संक्रमणाचे महत्त्व

बुध सध्या पूर्वाषाढा नक्षत्रात संक्रमण करत आहे, ज्यावर शुक्राचे अधिपत्य आहे, तर धनु राशीत आहे. हे संक्रमण 7 जानेवारी रोजी दुपारी झाले आणि 15 जानेवारी रोजी सकाळपर्यंत ते प्रभावी राहील. या काळात बुध ग्रहाचा प्रभाव विचार करण्याची क्षमता, भाषण, व्यवसाय, आरोग्य आणि मानसिक स्थितीवर स्पष्टपणे दिसून येईल.

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांना या संक्रमणाच्या काळामध्ये मानसिक ताण वाढू शकतो. तुमच्या कारकिर्दीतील अनिश्चितता तुमचा आत्मविश्वास होऊ शकतो. लक्ष विचलित झाल्याने चुकीचे निर्णय घेतले जाऊ शकता. वाहन चालवताना विशेष काळजी घ्या. दुखापत होण्याची शक्यता आहे. नातेसंबंधांमध्ये सावधगिरी बाळगणे देखील महत्त्वाचे असेल. निर्णय घेताना गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने चुकीचे निर्णय होऊ शकतात.

Bhishma Pitamah: मकरसंक्रांतीच्या दिवशी भीष्म पितामहांनी का सोडले प्राण? काय आहे कथा

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक राहील. चिंतेमुळे तुमचे कामावरील लक्ष कमी होऊ शकते. आर्थिक बाबींमध्ये निष्काळजीपणामुळे नुकसान होऊ शकते. भूतकाळातील चुकांचे परिणाम आता दिसू शकतात. १५ जानेवारीच्या आसपास आरोग्याबाबत किरकोळ तक्रारी जाणवू शकतात, त्यामुळे स्वतःकडे दुर्लक्ष न करता वेळेवर विश्रांती घेणे उपयुक्त ठरेल.

Astro Tips: कुंडलीमध्ये शुक्र दोष असल्यास शुक्रवारी करा हे उपाय, प्रत्येक कामात मिळेल यश

मीन रास

बुध राशीच्या संक्रमणामुळे मेष आणि तूळ राशीव्यक्तिरिक्त मीन राशीच्या लोकांना देखील सावध राहावे लागणार आहे. प्रत्येक पाऊल काळजीपूर्वक विचारात घ्यावे लागेल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांच्या नाराजीचा सामना करावा लागू शकतो. आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता देखील आहे. नैराश्यामुळे कामावर परिणाम होईल आणि त्यांच्या आणि जवळच्या व्यक्तीमध्ये अंतर निर्माण होऊ शकते. तुमच्यावरील ताण वाढू शकतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध ग्रहाचे संक्रमण कधी होत आहे?

    Ans: बुध ग्रह सध्या संक्रमण अवस्थेत असून 15 जानेवारीपर्यंत त्याचा प्रभाव काही राशींवर नकारात्मक स्वरूपात जाणवू शकतो.

  • Que: या राशींच्या लोकांच्या लोकांनी राहावे सावध

    Ans: मेष, तूळ आणि मीन राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

  • Que: आरोग्याच्या दृष्टीने काय काळजी घ्यावी

    Ans: मानसिक तणाव, डोकेदुखी, झोपेची समस्या आणि पचनाशी संबंधित त्रास जाणवू शकतो. नियमित विश्रांती आणि ध्यान उपयुक्त ठरेल.

Web Title: Budh gochar 2026 due to the transit of mercury the problems of people of this zodiac sign will increase

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 01:26 PM

Topics:  

