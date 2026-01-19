Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

हस्तरेखाशास्त्रानुसार तळहातावरील प्रत्येक रेषा आणि बोटांचा वेगळा अर्थ असतो. अंगठ्याला किंवा मधल्या बोटाला जास्त महत्त्व असते पण ज्योतिषशास्त्रानुसार करंगळीला विशेष महत्त्व आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 01:16 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • करंगळीबद्दल असलेली रहस्य
  • हस्तरेखाशास्त्रातील करंगळीबद्दलचे संकेत
  • बुध ग्रहांचा संबंध
 

 

हस्तरेषाशास्त्रानुसार, तळहाताच्या रेषा आणि बोटांमधून तुम्ही समोरच्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व, भाग्य आणि भविष्य समजू शकता. या शास्त्रात हाताच्या रेषा, बोटे आणि तळहाताच्या आकाराचा अभ्यास केला जातो आणि करिअर, संपत्ती, आरोग्य, नातेसंबंध इत्यादी जीवनातील विविध पैलूंबद्दल भाकिते केली जातात. हस्तरेखाशास्त्रामध्ये करंगळीबद्दल सांगण्यात आलेले आहे. ज्योतिषशास्त्रात, करंगळीला बुध ग्रहाचे बोट असेही म्हणतात. या बोटाकडे पाहून तुम्हाला कोणत्याही व्यक्तीची बुद्धिमत्ता, संभाषण कौशल्य, व्यावसायिक समज, सामाजिक संबंध इत्यादींबद्दल माहिती मिळू शकते. तुमच्या करंगळीचा आकार तुमच्या आत लपलेले रहस्य देखील उघड करू शकता. करंगळीबद्दलचे रहस्य जाणून घेऊया.

अनामिका पहिल्या सांध्यापेक्षा लांब असेल

जर करंगळी अनामिका बोटाच्या पहिल्या सांध्यापेक्षा लांब असेल तर असे लोक खूप बुद्धिमान असतात. त्यांची स्मरणशक्ती खूप चांगली असते आणि ते अगदी जुन्या गोष्टीही सहज लक्षात ठेवू शकतात. बुध त्यांना उत्कृष्ट संवाद कौशल्य देखील देतो, ज्यामुळे ते इतरांवर सहजपणे प्रभाव पाडू शकतात.

अनामिका बोटाच्या पहिल्या सांध्याइतके

जर करंगळी अनामिका बोटाच्या पहिल्या सांध्याइतकी असेल तर अशा लोकांचा स्वभाव खूप संतुलित असतो. ते शिस्तीला खूप महत्त्व देतात आणि सर्वकाही नियोजनाने करण्यास प्राधान्य देतात. ते चांगले श्रोते आणि विश्वासू मित्र असतात, परंतु कधीकधी निर्णय घेण्यासाठी त्यांना थोडा वेळ लागतो.

अनामिका इतर सर्व बोटांपेक्षा लहान असणे

जर करंगळी सर्वात लहान असेल तर असे लोक थोडे लाजाळू असतात. त्यांना त्यांच्या भावना इतरांसोबत शेअर करायला आवडत नाहीत. ते अनोळखी लोकांशी बोलण्यासाठी थोडा वेळ काढतात. पण ते खूप दयाळू असतात आणि इतरांना मदत करण्यास नेहमीच तयार असतात. त्यांच्या सौम्य स्वभावामुळे लोक त्यांना सहज फसवू शकतात.

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

करंगळीत थोडीशी वक्रता असणे

जर करंगळी सरळ नसून थोडीशी वाकडी असेल तर अशा लोकांची मानसिकता खूप राजनैतिक असते. ते परिस्थितीशी लवकर जुळवून घेतात आणि गोष्टी त्यांच्या पद्धतीने करायला आवडतात. कठीण काळातही ते शांत राहतात आणि समस्या सोडवतात. दरम्यान कधीकधी, त्यांच्या स्वतःच्या स्वार्थी कारणांसाठी, ते इतरांना चुकीच्या मार्गाने नेऊ शकतात.

दोन्ही बोटांमधील अंतर

जर करंगळी आणि अनामिका बोटामध्ये मोठे अंतर असल्यास तर अशा व्यक्ती स्वतंत्र विचारसरणीच्या असतात. त्यांना कोणाच्याही हाताखाली काम करायला आवडत नाही आणि स्वतःच्या निर्णयांना प्राधान्य द्यायला आवडत नाही. त्यांची विचारसरणी क्रांतिकारी असते. असे लोक राजकारणात किंवा व्यवसायात मोठे यश मिळवतात. ते त्यांच्या संभाषणाने कोणालाही प्रभावित करतात.

Jaya Ekadashi 2026: कधी आहे जया एकादशी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

बुध ग्रहाला समर्पित असलेले बोट

हस्तरेषाशास्त्रानुसार, करंगळी हे फक्त एक छोट बोट नाही; ती तुमच्या बुद्धिमत्तेचे आणि समजुतीचे प्रतिबिंब आहे. बुध ग्रह या बोटावर प्रभाव पाडतो, म्हणून ज्यांच्याकडे बुध ग्रह मजबूत आहे त्यांची करंगळी खूप आकर्षक आणि स्पष्ट असते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: हस्तरेखाशास्त्रात बुध ग्रहाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: बुध ग्रह बुद्धी, संवादकौशल्य, व्यापार, गणित, लेखन आणि निर्णयक्षमता यांचे प्रतीक मानला जातो. हस्तरेखाशास्त्रात बुध ग्रहाचा प्रभाव करंगळीवर (छोटी बोट) दिसून येतो.

  • Que: करंगळी आणि बुध ग्रह यांचा काय संबंध आहे?

    Ans: करंगळी ही बुध ग्रहाशी संबंधित मानली जाते. करंगळीचा आकार, लांबी आणि सरळपणा पाहून व्यक्तीची बुद्धिमत्ता, बोलण्याची शैली आणि व्यवहारकौशल्य समजते.

  • Que: करंगळीवरील रेषांचा काय अर्थ असतो?

    Ans: करंगळीखालील बुध पर्वतावरील रेषा व्यापार, बुद्धी आणि आर्थिक स्थिती दर्शवतात. स्पष्ट आणि खोल रेषा असणे शुभ मानले जाते.

Published On: Jan 19, 2026 | 01:16 PM

