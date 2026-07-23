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Girnar Yatra: भगवान दत्तात्रेयांनी तपश्चर्या केलेला गिरनार पर्वत, जाणून घ्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व

Updated On: Jul 23, 2026 | 11:10 AM IST
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सारांश

गुजरातमधील गिरनार पर्वत हा भगवान दत्तात्रेयांचे जागृत तपोक्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. हजारो वर्षांच्या तपश्चर्येच्या परंपरेने पावन झालेली ही भूमी आजही लाखो भक्तांना श्रद्धा, भक्ती आणि आत्मज्ञानाची प्रेरणा देते. सुमारे दहा हजार पायऱ्यांची ही यात्रा शरीराला कष्ट देणारी असली, तरी आत्म्याला ऊर्जा, मनाला समाधान आणि श्रद्धेला नवी दिशा

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • गुजरातमधील गिरनार पर्वत भगवान दत्तात्रेयांचे जागृत तपोक्षेत्र का मानले जाते
  • सुमारे १० हजार पायऱ्यांची गिरनार यात्रा का मानली जाते मोक्षदायी
  • गिरनार पर्वताचे धार्मिक आणि अध्यात्मिक महत्त्व
 

भारतभूमी ही ऋषी, मुनी, योगी आणि संतांच्या तपश्चर्येने पावन झालेली भूमी आहे. या भूमीवर अनेक पर्वत, नद्या आणि तीर्थक्षेत्रे आजही भक्तांना आध्यात्मिक अनुभूती देत आहेत. गुजरातमधील जुनागढ शहराजवळ वसलेला गिरनार पर्वत हा अशाच दिव्य आणि जागृत तीर्थक्षेत्रांपैकी एक आहे. भगवान श्री दत्तात्रेयांचे हे सर्वोच्च तपोक्षेत्र मानले जाते. दत्तभक्तांच्या श्रद्धेनुसार भगवान दत्तात्रेयांनी येथे हजारो वर्षे कठोर तपश्चर्या केली. त्यामुळे गिरनारला सिद्धांचे निवासस्थान, योगींची भूमी आणि मोक्षदायी पर्वत म्हणून ओळखले जाते.

गिरनार पर्वत हा केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक संपदेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वर्षभर देशभरातून लाखो दत्तभक्त, साधू, योगी आणि पर्यटक येथे दर्शनासाठी येतात.

गिरनारचे धार्मिक महत्त्व

दत्तसंप्रदायात गिरनार पर्वताला विशेष स्थान आहे. दत्तभक्तांच्या परंपरेनुसार भगवान दत्तात्रेय आजही या पर्वतावर सूक्ष्म रूपाने वास करतात. म्हणूनच गिरनारला “जागृत दत्तपीठ” असे संबोधले जाते.

दत्तात्रेय हे ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या त्रिमूर्तींचे एकत्रित स्वरूप मानले जाते. त्यांनी जगाला ज्ञान, योग, वैराग्य आणि गुरुतत्त्वाचा संदेश दिला. गिरनारवरील दत्तपादुका हे या तपश्चर्येचे प्रतीक मानले जाते. हजारो भक्त अत्यंत श्रद्धेने या पादुकांचे दर्शन घेतात.

अनेक साधकांच्या अनुभवांमध्ये गिरनारवर ध्यान करताना विलक्षण मानसिक शांतता, आध्यात्मिक ऊर्जा आणि आत्मिक समाधान मिळाल्याचे वर्णन आढळते. त्यामुळे हे स्थान ध्यानसाधनेसाठी अत्यंत अनुकूल मानले जाते.

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सुमारे १०,००० पायऱ्यांचा आध्यात्मिक प्रवास

गिरनार पर्वतावरील दत्तपादुकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे १०,००० पायऱ्या चढाव्या लागतात. हा प्रवास केवळ शारीरिक परिश्रमाचा नसून श्रद्धा, संयम आणि भक्तीची परीक्षा मानला जातो.

पहाटे अनेक भाविक “दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा” किंवा “अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त” या नामजपात पायऱ्या चढतात. प्रत्येक पायरीसोबत भक्तांच्या मनात दत्तनाम अधिक दृढ होत जाते. मार्गात विश्रांतीची ठिकाणे, पाण्याची व्यवस्था आणि विविध मंदिरे असल्याने यात्रेचा अनुभव अधिक समृद्ध होतो.

गिरनारवरील प्रमुख स्थळे

गिरनार परिसरात अनेक प्राचीन आणि पवित्र स्थळे आहेत.

भगवान दत्तात्रेयांच्या पादुका, अंबाजी मंदिर, गोरखनाथ शिखर, जैन धर्माची प्राचीन मंदिरे, विविध योगी आणि सिद्धांच्या गुहा, साधकांच्या ध्यानासाठी शांत स्थाने आहेत. या सर्व ठिकाणांमुळे गिरनार विविध धार्मिक परंपरांच्या सहअस्तित्वाचे प्रतीक बनला आहे.

सिद्धांची भूमी

गिरनारला “सिद्धभूमी” म्हणण्यामागे अनेक आख्यायिका आहेत. नाथसंप्रदाय, दत्तसंप्रदाय, जैन परंपरा तसेच अनेक योगी आणि तपस्वींनी येथे साधना केल्याचे मानले जाते. अनेक संतांनी आपल्या प्रवासवर्णनात गिरनारच्या आध्यात्मिक शक्तीचा उल्लेख केला आहे. अनेक साधक येथे दीर्घकाळ मौन, ध्यान आणि तपश्चर्या करतात.

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इतिहास आणि पुरातत्त्वीय महत्त्व

गिरनार पर्वताचा इतिहास अत्यंत प्राचीन आहे. येथे प्राचीन जैन मंदिरे, शिलालेख आणि विविध राजवंशांच्या काळातील स्थापत्यकलेचे अवशेष आढळतात. सम्राट अशोकाचे प्रसिद्ध शिलालेखही जुनागढ परिसरात आढळतात. त्यामुळे गिरनार हा धार्मिक आणि ऐतिहासिक वारशाचा अनमोल ठेवा मानला जातो.

नैसर्गिक सौंदर्य

गिरनार पर्वत हिरव्यागार वनराईने वेढलेला आहे. पावसाळ्यात संपूर्ण परिसर धुक्याने नटतो. पर्वतावरून दिसणारे जुनागढ शहर, आसपासची दरी आणि सूर्योदयाचे दृश्य अविस्मरणीय असते. येथील जैवविविधताही समृद्ध आहे. गिर अभयारण्याचा परिसर जवळ असल्याने अनेक प्रकारचे वन्यजीव आणि पक्षी या भागात आढळतात.

यात्रेची तयारी

पहाटेच चढाई सुरू करावी.

पुरेसे पाणी सोबत ठेवावे.

आरामदायी बूट किंवा चप्पल वापरावी.

ज्येष्ठ नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घेऊनच चढाई करावी.

हवामानाचा अंदाज पाहून यात्रा करावी.

परिसर स्वच्छ ठेवणे ही प्रत्येक भाविकाची जबाबदारी आहे.

गिरनार यात्रेचा आध्यात्मिक संदेश आहे.

गिरनारच्या हजारो पायऱ्या जीवनातील संघर्षाचे प्रतीक आहेत. शिखरावर पोहोचल्यानंतर मिळणारे समाधान हे केवळ मंदिरदर्शनाचे नसून अंतर्मनातील शांततेचे असते. दत्तसंप्रदायात गुरुभक्ती, ज्ञान, वैराग्य आणि सेवाभाव यांना सर्वोच्च स्थान आहे. गिरनारची यात्रा या चारही मूल्यांची जाणीव करून देते. येथे आलेला प्रत्येक भक्त बाह्य प्रवासाबरोबरच अंतर्मनाचा प्रवासही अनुभवतो.

गिरनार ही केवळ एक यात्रा नाही; ती भक्ती, तप, गुरुतत्त्व आणि आत्मसाक्षात्काराचा अनुभव देणारी जीवनयात्रा आहे. म्हणूनच प्रत्येक दत्तभक्ताच्या आयुष्यात किमान एकदा तरी गिरनार दर्शनाचा संकल्प असावा, असे मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गिरनार पर्वत भगवान दत्तात्रेयांशी कसा संबंधित आहे?

    Ans: दत्तसंप्रदायाच्या श्रद्धेनुसार भगवान दत्तात्रेयांनी गिरनार पर्वतावर दीर्घकाळ तपश्चर्या केली. त्यामुळे हे त्यांचे जागृत तपोक्षेत्र मानले जाते.

  • Que: गिरनार यात्रेत किती पायऱ्या चढाव्या लागतात?

    Ans: दत्तपादुकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे १०,००० पायऱ्या चढाव्या लागतात.

  • Que: गिरनारवर कोणकोणती प्रमुख धार्मिक स्थळे आहेत?

    Ans: भगवान दत्तात्रेयांच्या पादुका, अंबाजी मंदिर, गोरखनाथ शिखर आणि प्राचीन जैन मंदिरे ही येथील प्रमुख स्थळे आहेत.

Web Title: Religious spiritual significance of mount girnar where lord dattatreya performed penance

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Published On: Jul 23, 2026 | 11:10 AM

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