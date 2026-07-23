Guru Purnima 2026: कुंडलीतील गुरु ग्रह मजबूत करण्यासाठी गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी करा उपाय

गुरुपौर्णिमा दरवर्षी आषाढ महिन्याच्या पौर्णिमेला साजरी केली जाते. यावर्षी गुरुपौर्णिमा बुधवार, २९ जुलै रोजी साजरी केली जाईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा दिवस थेट गुरू ग्रहाशी संबंधित आहे, जो ज्ञान, बुद्धी, शिक्षण, सद्गुण आणि उच्च प्रतिष्ठेचा देव आहे. द्रिक पंचांगानुसार, गुरुपौर्णिमा २८ जुलै रोजी सायंकाळी ६:१८ वाजता सुरू होते आणि २९ जुलै रोजी रात्री ८:०५ वाजता संपते, त्यामुळे ही पौर्णिमा उद्यतिथीनुसार साजरी केली जाणार आहे.
जर तुमच्या कुंडलीमध्ये गुरू ग्रह कमजोर असेल आणि तुम्हाला जीवनात सतत अडथळे येत असतील, तर असे मानले जाते की गुरुपौर्णिमेला केलेले काही पारंपरिक उपाय खूप फलदायी ठरतात. विशेषतः ज्यांना बढती मिळत नाही, कामाच्या ठिकाणी समस्या येतात आणि अनावश्यक आर्थिक नुकसान होत आहे, त्यांच्यासाठी या दिवशी काही महत्त्वाच्या नियमांचे पालन करणे सर्वोत्तम ठरते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, भगवान बृहस्पति आणि श्रीमान नारायण यांची एकत्रित पूजा करण्यास विशेष महत्त्व आहे. गुरुपौर्णिमेच्या शुभ दिवशी, विश्वाचे रक्षक असलेल्या भगवान विष्णूला पिवळी फुले अर्पण करावीत आणि शुद्ध गाईच्या तुपाचा दिवा लावावा. असे केल्याने करिअरमधील अडथळे दूर होतात आणि पदोन्नतीची शक्यता वाढते.
कुंडलीत गुरु ग्रह कमजोर असल्यास मंत्रोच्चार करणे आवश्यक आहे. मन एकाग्र करण्यासाठी आणि जीवनात शुभ फळे मिळवण्यासाठी मंत्र अत्यंत प्रभावी ठरतात. गुरुपौर्णिमेला, इच्छित देवतेचे ध्यान करा आणि ‘ॐ बृहस्पतेय नमः’ या गुरुमंत्राचा जप करा. या मंत्राच्या जपाने कुंडलीतील गुरुचा दोष दूर होतो आणि जीवनात नवीन सुदैव व समृद्धीचे दरवाजे उघडतात.
श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत कथेचे पठण केल्याने घरात दैवी आशीर्वाद प्राप्त होतो. गुरुपौर्णिमेला घरी श्री सत्यनारायण पूजा आणि कथा श्रवण आयोजित केल्याने किंवा स्वतः कथेचे पठण केल्याने जीवनातील अत्यंत कठीण आव्हाने देखील सोडवण्यास मदत होते. यामुळे आर्थिक स्थैर्य आणि व्यवसाय व कारकिर्दीत अभूतपूर्व यश प्राप्त होते.
गुरुपौर्णिमेच्या रात्री चंद्र पूर्णपणे तळपतो. या शुभ रात्री चंद्राला पाणी अर्पण केल्याने विशेष लाभ मिळतो. पाण्यात कच्च्या दुधाचे काही थेंब मिसळून ते चंद्राला अर्पण केल्याने मानसिक ताण कमी होतो आणि मनाला शांती मिळते. शिवाय, देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने आर्थिक अडचणी दूर होतात आणि धनप्राप्ती होते. या साध्या आणि पवित्र प्रथांचे पालन करून गुरुपौर्णिमेला दैवी आशीर्वाद प्राप्त होऊ शकतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: गुरुची पूजा करणे, गुरूंना वडीलधाऱ्यांचा आशीर्वाद घेणे, पिवळ्या वस्तूंचे दान करणे आणि "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्राचा जप करणे शुभ मानले जाते.
Ans: शिक्षणात अडथळे, करिअरमध्ये विलंब, आर्थिक अस्थिरता, निर्णयक्षमता कमी होणे आणि वैवाहिक जीवनात अडचणी येणे ही काही सामान्य लक्षणे मानली जातात.
Ans: हा दिवस गुरु ग्रहाशी संबंधित उपाय, दान, जप आणि पूजा करण्यासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. त्यामुळे ज्ञान, भाग्य आणि प्रगतीची प्राप्ती होते, अशी श्रद्धा आहे.