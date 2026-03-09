Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Jr. NTR ची एक झलक पाहण्यासाठी चाहत्यांचा गोंधळ; बेंगळुरूत पोलिसांकडून लाठीचार्ज, Video व्हायरल

Jr. NTR ला पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी झाली होती. गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. याचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे

Updated On: Mar 09, 2026 | 01:30 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

दक्षिण भारतीय अभिनेता ज्युनियर एनटीआर ८ मार्च रोजी केआयएमएस सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी बेंगळुरूला आला होता. त्याच्या आगमनानंतर मोठा जमाव जमला होता, ज्यामुळे गोंधळ उडाला. गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. याचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये चाहते अभिनेत्याची एक झलक पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.

एखाद्या अभिनेत्याला पाहण्यासाठी गर्दी जमणे ही काही असामान्य गोष्ट नाही. अल्लू अर्जुनच्या “पुष्पा २” चित्रपटाचा प्रीमियर असो किंवा थलापती विजयची रॅली असो, प्रत्येक कार्यक्रमात हजारो लोक जमले आहेत आणि गंभीर अपघातही झाले आहेत. आता, ज्युनियर एनटीआरलाही अशाच प्रकारच्या घटनेला सामोरे जावे लागले. जेव्हा तो रुग्णालयात पोहोचला तेव्हा गर्दीने आवारात घुसून एस्केलेटरही तोडले, ज्यामुळे इमारतीत गोंधळ उडाला.

व्हायरल झालेल्या क्लिपमध्ये ज्युनियर एनटीआर यांच्या सुरक्षा पथकाला गर्दीतून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी धडपडताना दिसत आहे. स्थानिक वृत्तांनुसार, जेव्हा परिस्थिती बिकट झाली तेव्हा पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला आणि परिसर रिकामा करण्यासाठी लाठीचार्जही करावा लागला. आता, व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोकांनी परिस्थितीवर टीका केली आहे.

या घटनेचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर एका वापरकर्त्याने लिहिले, “जगातील सर्वात वाईट फॅन्डम.” दुसऱ्याने लिहिले, “इतक्या लोकांना रुग्णालयात कसे प्रवेश देण्यात आला?” दुसऱ्याने लिहिले, “जेव्हा छतावरून दगडफेक करण्यात आली तेव्हा कोणीही आले नाही.” दुसऱ्याने लिहिले, “जमाव वेडा झाला आहे.”

 

Dhurandhar 2 OTT Release: थिएटरनंतर तुम्ही ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहू शकता ‘धुरंधर 2’, जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?
ज्युनियर एनटीआरच्या कामाबद्दल बोलायचे झाले तर, आरआरआरच्या यशानंतर, तो “वॉर २” चित्रपटात दिसला. २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात त्याने रघु विक्रम चेलापथीची भूमिका केली होती. यानंतर, तो आता प्रशांत नील दिग्दर्शित “ड्रॅगन” चित्रपटाचे शूटिंग करत आहे. हा अ‍ॅक्शन-ड्रामा चित्रपट २५ जून २०२६ रोजी प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे.

Alia Bhatt-Sharvari Wagh मोठ्या पडद्यावर धमाका करण्यास सज्ज, ‘Alpha’ची रिलीज डेट ठरली; या दिवशी होणार प्रदर्शित

Published On: Mar 09, 2026 | 01:30 PM

