Appendix झाल्यानंतर शरीराच्या 'या' अवयवांमध्ये होतात असह्य वेदना, अपेंडिक्स फुटू नये म्हणून करा घरगुती उपाय

अपेंडिक्स झाल्यानंतर पोटात खूप जास्त वेदना होतात. त्यामुळे वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ते औषध उपचार करावेत आणि शरीराची काळजी घ्यावी. जाणून घ्या अपेंडिक्स म्हणजे काय आणि त्याची गंभीर लक्षणे.

Mar 07, 2026 | 08:42 AM
Appendix झाल्यानंतर शरीराच्या 'या' अवयवांमध्ये होतात असह्य वेदना, अपेंडिक्स फुटू नये म्हणून करा घरगुती उपाय

Appendix झाल्यानंतर शरीराच्या 'या' अवयवांमध्ये होतात असह्य वेदना, अपेंडिक्स फुटू नये म्हणून करा घरगुती उपाय

अपेंडिक्स म्हणजे काय?
अपेंडिक्स झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
अपेंडिक्स बरा करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत?

दैनंदिन आहारात होणारा बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, बैठी जीवनशैली, पोषक घटकांचा अभाव, अपुरी झोप इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे शरीरात होणाऱ्या बदलांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत. बऱ्याचदा कोणत्याही कारंणाशिवाय पोटात वेदना वाढतात. या वेदनांकडे कायमच दुर्लक्ष केले जाते. पण याच वेदना अपेंडिक्ससारख्या गंभीर आजारामुळे होण्याची जास्त शक्यता असते. अपेंडिक्स हा शरीरातील निरुपयोगी अवयव आहे, ज्यामुळे आपण जगू शकतो. पण काहीवेळा याच अवयवामध्ये खूप जास्त वेदना होतात.अपेंडिक्स झाल्यानंतर वेळीच लक्ष न दिल्यामुळे पू होऊन अपेंडिक्स फुटण्याची जास्त शक्यता असते. ही स्थिती शरीरासाठी अतिशय गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे अपेंडिक्स झाल्यानंतर वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला अपेंडिक्स म्हणजे काय? अपेंडिक्स झाल्यानंतर शरीरात कोणती लक्षणे दिसून येतात? याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

अपेंडिक्स म्हणजे काय?

अपेंडिक्स हा पोटातील उजव्या बाजूला मोठ्या आतड्याला जोडलेला बोटाच्या आकाराचा एक नाजूक अवयव आहे. मानवी उत्क्रांतीमध्ये अपेंडिक्स या अवयवाचे कार्य कमी झाले असेल तरीसुद्धा शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी आणि चांगल्या बॅक्टेरियांचा साठा वाढवण्यासाठी महत्वपूर्ण काम करते. पण याच अवयवात संसर्ग वाढल्यानंतर संपूर्ण शरीराला हानी पोहचते. जगभरात सुमारे ७% लोकांना त्यांच्या आयुष्यात एकदा तरी अपेंडिक्ससारख्या गंभीर आजाराला सामोरे जावे लागते. योग्य वेळी उपचार न मिळाल्यास अपेंडिक्स फुटण्याची जास्त शक्यता असते.

अपेंडिक्स झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?

  • नाभीच्या भोवती वाढलेल्या वेदना
  • चालताना, खोकताना किंवा पोटाला स्पर्श केल्यास तीव्र वेदना
  • मळमळणे, उलट्या होणे
  • बद्धकोष्ठता
  • ओटीपोटात सूज येणे
  • भूक पूर्णपणे मरणे
  • हलका ताप येणे
  • गॅस सोडताना किंवा मलविसर्जन करताना त्रास होणे
  • लघवी करताना वेदना, गुदाशय, पाठ किंवा पोटाच्या इतर भागात वेदना, ही लक्षणे अपेंडिक्स झाल्यानंतर दिसून येतात.

ॲपेंडिक्स फुटल्यास निर्माण होणारे धोके:

ॲपेंडिक्स फुटल्यानंतर त्यातून पू आणि विष्ठा संपूर्ण पोटाच्या पोकळीमध्ये पसरून जाते. सेप्सिस हा शरीरसंबंधित अतिशय गंभीर आजार आहे. पोटाच्या आतील भागात काहीवेळा सुरक्षित यंत्रणेमुळे एक गाठ तयार होते. या गाठीमध्ये पू किंवा पाणी तयार होते. शस्त्रक्रिया न केल्यास शरीरात असंख्य बदल होतात. रक्ताची चाचणी, लघवीची चाचणी, सिटी स्कॅन, सोनोग्राफी यांसारख्या चाचण्या करून आजाराचे निदान केले जाते.

ॲपेंडिक्सची समस्या वाढल्यानंतर किंवा गंभीर आजारांपासून शरीराचे नुकसान होऊ नये दैनंदिन आहारात फळे, भाज्या आणि कडधान्ये इत्यादी पदार्थांचे सेवन करणे आवश्यक आहे. यामुळे पचनक्रिया सुरळीत चालू राहते. शस्त्रक्रियेनंतर झाल्यानंतर २ ते ३ आठवडे आराम करणे आवश्यक आहे. कोणतीही हालचाल किंवा अतितिखट पदार्थांचे सेवन अजिबात करू नये. जखम झालेल्या भागाची व्यवस्थित स्वच्छता करावी. ॲपेंडिक्स काहीवेळा शरीराच्या नाजूक अवयवांवर तणाव येण्याची जास्त शक्यता असते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपेंडिक्स म्हणजे काय?

    Ans: हे मोठ्या आतड्याच्या सुरुवातीला जोडलेले, बोटाच्या आकाराचे, लहान, थैलीसारखे अंग आहे.

  • Que: अपेंडिक्सची मुख्य लक्षणे कोणती?

    Ans: नाभीभोवती किंवा पोटाच्या वरच्या भागात वेदना सुरू होणे, खोकताना, चालताना किंवा खोल श्वास घेताना वेदना वाढणे.

  • Que: अपेंडिक्सचा त्रास का होतो?

    Ans: जेव्हा अपेंडिक्सच्या पोकळीत अडथळा निर्माण होतो (उदा. संक्रमण, लिम्फ नोड्सची सूज), तेव्हा त्यात सूज येते, रक्तपुरवठा कमी होतो आणि वेदना वाढते.

