Appendix झाल्यानंतर शरीराच्या ‘या’ अवयवांमध्ये होतात असह्य वेदना, अपेंडिक्स फुटू नये म्हणून करा घरगुती उपाय

अपेंडिक्स म्हणजे काय?
अपेंडिक्स झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
अपेंडिक्स बरा करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत?
दैनंदिन आहारात होणारा बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, बैठी जीवनशैली, पोषक घटकांचा अभाव, अपुरी झोप इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे शरीरात होणाऱ्या बदलांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत. बऱ्याचदा कोणत्याही कारंणाशिवाय पोटात वेदना वाढतात. या वेदनांकडे कायमच दुर्लक्ष केले जाते. पण याच वेदना अपेंडिक्ससारख्या गंभीर आजारामुळे होण्याची जास्त शक्यता असते. अपेंडिक्स हा शरीरातील निरुपयोगी अवयव आहे, ज्यामुळे आपण जगू शकतो. पण काहीवेळा याच अवयवामध्ये खूप जास्त वेदना होतात.अपेंडिक्स झाल्यानंतर वेळीच लक्ष न दिल्यामुळे पू होऊन अपेंडिक्स फुटण्याची जास्त शक्यता असते. ही स्थिती शरीरासाठी अतिशय गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे अपेंडिक्स झाल्यानंतर वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला अपेंडिक्स म्हणजे काय? अपेंडिक्स झाल्यानंतर शरीरात कोणती लक्षणे दिसून येतात? याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)
अपेंडिक्स हा पोटातील उजव्या बाजूला मोठ्या आतड्याला जोडलेला बोटाच्या आकाराचा एक नाजूक अवयव आहे. मानवी उत्क्रांतीमध्ये अपेंडिक्स या अवयवाचे कार्य कमी झाले असेल तरीसुद्धा शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी आणि चांगल्या बॅक्टेरियांचा साठा वाढवण्यासाठी महत्वपूर्ण काम करते. पण याच अवयवात संसर्ग वाढल्यानंतर संपूर्ण शरीराला हानी पोहचते. जगभरात सुमारे ७% लोकांना त्यांच्या आयुष्यात एकदा तरी अपेंडिक्ससारख्या गंभीर आजाराला सामोरे जावे लागते. योग्य वेळी उपचार न मिळाल्यास अपेंडिक्स फुटण्याची जास्त शक्यता असते.
ॲपेंडिक्सची समस्या वाढल्यानंतर किंवा गंभीर आजारांपासून शरीराचे नुकसान होऊ नये दैनंदिन आहारात फळे, भाज्या आणि कडधान्ये इत्यादी पदार्थांचे सेवन करणे आवश्यक आहे. यामुळे पचनक्रिया सुरळीत चालू राहते. शस्त्रक्रियेनंतर झाल्यानंतर २ ते ३ आठवडे आराम करणे आवश्यक आहे. कोणतीही हालचाल किंवा अतितिखट पदार्थांचे सेवन अजिबात करू नये. जखम झालेल्या भागाची व्यवस्थित स्वच्छता करावी. ॲपेंडिक्स काहीवेळा शरीराच्या नाजूक अवयवांवर तणाव येण्याची जास्त शक्यता असते.
Ans: हे मोठ्या आतड्याच्या सुरुवातीला जोडलेले, बोटाच्या आकाराचे, लहान, थैलीसारखे अंग आहे.
Ans: नाभीभोवती किंवा पोटाच्या वरच्या भागात वेदना सुरू होणे, खोकताना, चालताना किंवा खोल श्वास घेताना वेदना वाढणे.
Ans: जेव्हा अपेंडिक्सच्या पोकळीत अडथळा निर्माण होतो (उदा. संक्रमण, लिम्फ नोड्सची सूज), तेव्हा त्यात सूज येते, रक्तपुरवठा कमी होतो आणि वेदना वाढते.