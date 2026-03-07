Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs NZ: यावेळी 2025 नाही तर 300 पार… T20 World Cup 2026 Final साठी खेळपट्टीबद्दल मोठी अपडेट

२०२६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यासाठीची खेळपट्टी फलंदाजांना अनुकूल असू शकते. अंतिम सामना ज्या अहमदाबादच्या खेळपट्टीवर खेळला जाईल त्याची माहिती समोर आली आहे. तर, अहमदाबादची खेळपट्टी कशी असेल ते जाणून घेऊया

Updated On: Mar 07, 2026 | 08:32 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

India vs New Zealand, T20 World Cup 2026 Final : टी२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना रविवार, ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात होणार आहे. भारताच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे.  पहिल्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करून न्यूझीलंडने अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले, तर दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात टीम इंडियाने इंग्लंडचा ७ धावांनी पराभव करून जेतेपदाच्या सामन्यात प्रवेश केला. अंतिम सामन्यासाठी दोन्ही संघ अहमदाबादमध्ये दाखल झाले आहेत.

दरम्यान, या विश्वचषकात अहमदाबादमध्ये दोन्ही संघांना पराभवाचा सामना करावा लागला असल्याने चाहते या जेतेपदाच्या सामन्यासाठीच्या खेळपट्टीवर लक्ष ठेवून आहेत. दरम्यान, अंतिम सामना ज्या अहमदाबादच्या खेळपट्टीवर खेळला जाईल त्याची माहिती समोर आली आहे. तर, अहमदाबादची खेळपट्टी कशी असेल ते जाणून घेऊया. ईएसपीएन क्रिकइन्फोच्या वृत्तानुसार, २०२६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यासाठीची खेळपट्टी फलंदाजांना अनुकूल असू शकते. याचा अर्थ मुंबईसारख्या उच्च धावसंख्येच्या सामन्याची शक्यता आहे. 

IND vs NZ Final: भारत-न्यूझीलंड जेतेपदाच्या लढतीसाठी पंचांची घोषणा! ‘या’ दिग्गजांवर सोपवण्यात आली महत्त्वाची जबाबदारी

वानखेडेवरील खेळपट्टीवर टीम इंडियाने २५० धावांचा टप्पा ओलांडला. त्यामुळे, अंतिम सामन्यासाठी तयार केलेल्या खेळपट्टीवर भारतीय संघ ३०० धावांचा टप्पा गाठू शकेल अशी अपेक्षा आहे. लाल आणि काळ्या मातीच्या मिश्रणापासून बनवलेली मध्यवर्ती खेळपट्टी अंतिम सामन्यासाठी वापरली जाईल. परिणामी, ही खेळपट्टी चांगली उसळी देईल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे वेगवान गोलंदाजांना काही मदत मिळू शकेल. तथापि, फिरकी गोलंदाजांना येथे लक्षणीय मदत मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

या स्पर्धेत आतापर्यंत या खेळपट्टीवर फक्त एकच सामना खेळला गेला आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी कॅनडा आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करताना २१३ धावा केल्या आणि ५३ धावांनी विजय मिळवला. विशेष म्हणजे, जवळजवळ एक महिना या खेळपट्टीवर एकही सामना खेळला गेला नाही, त्यामुळे अंतिम सामन्यासाठी हा सामना खूपच ताजा असेल.

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात भारत आणि न्यूझीलंड दोघांनाही अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. टीम इंडियाने अहमदाबादमध्ये दोन सामने खेळले, त्यापैकी एक जिंकला आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७६ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. दरम्यान, १४ फेब्रुवारी रोजी न्यूझीलंडनेही याच मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामना खेळला. त्या सामन्यात किवींनी १७६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु दक्षिण आफ्रिकेने १७.१ षटकांत केवळ ३ गडी गमावून हे लक्ष्य गाठले.

Published On: Mar 07, 2026 | 08:32 AM

