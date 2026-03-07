Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran-Israel War : भारताचे संभाव्य इंधन संकट तूर्तास टळले; अमेरिकेकडून 30 दिवसांची तात्पुरती सूट

इराणशी युद्ध सुरू झाल्यानंतर, सरकारने भारतात तेल संकटाची घोषणा केली, तेव्हा भारताकडे अंदाजे ५० दिवसांचा तेल साठा असल्याचेही भारताने नोंदवले.

Updated On: Mar 07, 2026 | 08:33 AM
Iran-Israel War : भारताचे संभाव्य इंधन संकट तूर्तास टळले; अमेरिकेकडून 30 दिवसांची तात्पुरती सूट

Iran-Israel War : भारताचे संभाव्य इंधन संकट तूर्तास टळले; अमेरिकेकडून 30 दिवसांची तात्पुरती सूट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

वॉशिंग्टन : इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या तेल संकटादरम्यान अमेरिकेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेने रशियाला ३० दिवसांसाठी भारताला तेल विकण्याची तात्पुरती सूट दिली आहे. यामुळे अनेक महिन्यांपासून समुद्रात अडकलेल्या रशियन तेल जहाजांना आणि भारतालाही दिलासा मिळेल, ज्यामुळे इंधन संकट कमी होईल. इराण युद्धादरम्यान जागतिक तेल बाजारावरील दबाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे.

इराणविरुद्धच्या अमेरिका-इस्रायल युद्धादरम्यान मध्य पूर्वेकडील देशांकडून पुरवठा कमी झाल्यामुळे पुण्यातील अधिकाऱ्यांनी व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत एलपीजी पुरवठा स्थिर राहावा यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) प्लांट आणि चाकण येथील हिंदुस्तान पेट्रोलियम OIL कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) प्लांटमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा थांबवण्यात आला आहे.

इराणशी युद्ध सुरू झाल्यानंतर, सरकारने भारतात तेल संकटाची घोषणा केली, तेव्हा भारताकडे अंदाजे ५० दिवसांचा तेल साठा असल्याचेही भारताने नोंदवले. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने विविध देशांना रशियन तेल खरेदी न करण्याची धमकी दिली होती, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

रशियाकडून अधिक किमतीत तेल खरेदी

अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची सूट दिली आहे, परंतु भारताला जास्त किंमत मोजावी लागू शकते. एका अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, भारत हे तेल जास्त किमतीत खरेदी करेल. व्यापारी ब्रेंट क्रूड ऑइलपेक्षा प्रति बॅरल ४-५ डॉलर्सच्या प्रीमियमने रशियाचे तेल भारताला विकत आहेत.

समुद्रात अडकले रशियन तेल टँकर

अमेरिकेने काही शिपिंग कंपन्या आणि रशियन तेलाशी संबंधित टँकरवर कठोर निर्बंध लादले. यामुळे अनेक जहाजांसाठी विमा, देयके आणि बंदर प्रवेशाबाबत प्रश्न निर्माण झाले. भारतीय रिफायनर्सनी देखील तेल खरेदी केल्याने नियमांचे उल्लंघन होते का? हे पाहण्यासाठी वाट पाहण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे, जहाजे तात्पुरती समुद्रात रोखण्यात आली.

