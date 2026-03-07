Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz Akash Chopra Reveals Sanju Samsung Threat From These Bowlers In The Final Match

IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”

भारत आता न्यूझीलंडशी सामना करेल, ज्या संघाविरुद्ध संजू सॅमसन टी२० विश्वचषकापूर्वी धावा काढू शकला नाही. संपूर्ण मालिकेत मॅट हेन्रीने त्याला त्रास दिला. त्याने लॉकी फर्ग्युसनचेही कौतुक केले.

Updated On: Mar 07, 2026 | 02:15 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

माजी भारतीय क्रिकेटपटू आकाश चोप्राने २०२६ च्या टी२० विश्वचषक अंतिम सामन्यापूर्वी टीम इंडियाचा सलामीवीर संजू सॅमसनला गंभीर इशारा दिला आहे. सुपर ८ च्या शेवटच्या सामन्यात आणि सेमीफायनलमध्ये सॅमसनच्या दमदार खेळीमुळे टीम इंडियाने अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले. भारत आता न्यूझीलंडशी सामना करेल, ज्या संघाविरुद्ध संजू सॅमसन टी२० विश्वचषकापूर्वी धावा काढू शकला नाही. संपूर्ण मालिकेत मॅट हेन्रीने त्याला त्रास दिला. त्याने लॉकी फर्ग्युसनचेही कौतुक केले.

संजू सॅमसन डावाची सुरुवात करतो आणि मॅट हेन्री गोलंदाजी सुरू करतो. दोघांमध्ये आमनेसामने होण्याची शक्यता दिसते. आकाश चोप्राने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर स्पष्ट केले की किवी वेगवान गोलंदाजांना सावधगिरी बाळगावी लागेल. तो म्हणाला, “मला वाटते की संजू सॅमसनला मॅट हेन्रीविरुद्ध थोडे सावधगिरी बाळगावी लागेल, कारण हेन्री हुशार आहे. तो पूर्ण गोलंदाजी करेल आणि चेंडू तुमच्यापासून दूर नेईल. तुम्ही क्रीजच्या आत खोलवर जाता आणि त्याने तुम्हाला यापूर्वी त्रास दिला आहे. मला वाटते की त्याच्याविरुद्ध पहिल्या चेंडूवर मी शून्य धाव घेतली. ते कदाचित गुवाहाटीचे मैदान होते. चेंडू खूप पूर्ण गोलंदाजी करण्यात आला होता आणि तो स्टंपवर आदळला होता.”

IND vs NZ Playing 11 : अभिषेक शर्माचा पत्ता कट X फॅक्टर OUT! अंतिम सामन्यात भारत महत्त्वपूर्ण बदल करणार का?

तो पुढे लॉकी फर्ग्युसनबद्दल बोलला आणि म्हणाला, “ही योजना असेल आणि न्यूझीलंड खूप चांगली योजना बनवेल. म्हणून तुम्हाला त्याच्याविरुद्ध थोडे सावधगिरीने खेळावे लागेल. लॉकी फर्ग्युसन तिरुवनंतपुरममधील शेवटच्या सामन्यात आला आणि त्याने स्टंपवर चेंडू मारला. मी तुम्हाला त्याच्याविरुद्ध ऑलआउट होण्यास सांगणार नाही कारण प्रत्येक वेळी २५० धावा करणे आवश्यक नाही. तुम्हाला थोडा वेळ घेऊन वेग वाढवावा लागेल.” तिसऱ्या सामन्यात मॅट हेन्रीने संजू सॅमसनला पहिल्याच चेंडूवर बाद केले आणि लॉकी फर्ग्युसनने शेवटच्या सामन्यात अभिषेक आणि संजूला लवकर बाद केले.

संजू सॅमसनने आतापर्यंत ६१ टी-२० सामने खेळले आहेत. त्या ६१ सामन्यांमध्ये त्याने ५३ डाव खेळले आहेत, ज्यामध्ये तीन शतकांसह १३१० धावा केल्या आहेत. या ६१ सामन्यांमध्ये संजू सॅमसनने टी-२० मध्ये सर्वाधिक धावा केलेल्या १६ सामन्यांचा समावेश आहे, म्हणजेच त्याने २५ पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, संजू सॅमसनने २५ पेक्षा जास्त धावा केलेल्या १६ सामन्यांपैकी सर्व १६ सामन्यांमध्ये भारताने विजय मिळवला आहे.

Web Title: Ind vs nz akash chopra reveals sanju samsung threat from these bowlers in the final match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 02:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ Playing 11 : अभिषेक शर्माचा पत्ता कट X फॅक्टर OUT! अंतिम सामन्यात भारत महत्त्वपूर्ण बदल करणार का?
1

IND vs NZ Playing 11 : अभिषेक शर्माचा पत्ता कट X फॅक्टर OUT! अंतिम सामन्यात भारत महत्त्वपूर्ण बदल करणार का?

IND vs NZ : जर पावसामुळे अंतिम सामना रद्द झाला तर कोणाला विजेतेपद मिळणार ? जाणून घ्या ICC चा नियम
2

IND vs NZ : जर पावसामुळे अंतिम सामना रद्द झाला तर कोणाला विजेतेपद मिळणार ? जाणून घ्या ICC चा नियम

T20 World Cup 2026 Final मध्ये भारताच्या संघाला इतिहास रचण्याची सुवर्ण संधी! न्यूझीलंडची नजर पहिल्या ट्रॉफीवर
3

T20 World Cup 2026 Final मध्ये भारताच्या संघाला इतिहास रचण्याची सुवर्ण संधी! न्यूझीलंडची नजर पहिल्या ट्रॉफीवर

Ind Vs NZ : विश्वविजेत्याला संघावर होणार पैशांचा पाऊस! जाणून घ्या T20 विश्वचषकात कोणत्या संघाला किती बक्षीस रक्कम मिळणार?
4

Ind Vs NZ : विश्वविजेत्याला संघावर होणार पैशांचा पाऊस! जाणून घ्या T20 विश्वचषकात कोणत्या संघाला किती बक्षीस रक्कम मिळणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”

IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”

Mar 07, 2026 | 02:15 PM
‘काळ आला होता पण…’; खेडमध्ये खाजगी बस पलटली अन्…, भाविकांसोबत नेमके घडले काय?

‘काळ आला होता पण…’; खेडमध्ये खाजगी बस पलटली अन्…, भाविकांसोबत नेमके घडले काय?

Mar 07, 2026 | 02:13 PM
US Iran war Impact: केळी, द्राक्षे, डाळिंब, भाज्या… दुबईत 1000 कंटेनर अडकले, भारताचं कोट्यवधींचं नुकसान!

US Iran war Impact: केळी, द्राक्षे, डाळिंब, भाज्या… दुबईत 1000 कंटेनर अडकले, भारताचं कोट्यवधींचं नुकसान!

Mar 07, 2026 | 02:04 PM
vijay -Rashmika च्या लग्नाच्या व्हिडिओने तोडला ग्लोबल रेकॉर्ड; मेसी-रोनाल्डोला टाकलं मागे, इंस्टाग्रामवर रचला नवीन इतिहास

vijay -Rashmika च्या लग्नाच्या व्हिडिओने तोडला ग्लोबल रेकॉर्ड; मेसी-रोनाल्डोला टाकलं मागे, इंस्टाग्रामवर रचला नवीन इतिहास

Mar 07, 2026 | 02:01 PM
Pune Crime: जबरदस्तीच्या प्रयत्नाला महिलेचा विरोध; संतापात गळा दाबून खून, दिवेघाट पायथ्याशी महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला

Pune Crime: जबरदस्तीच्या प्रयत्नाला महिलेचा विरोध; संतापात गळा दाबून खून, दिवेघाट पायथ्याशी महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला

Mar 07, 2026 | 01:53 PM
रशियन तेलाची मागणी वाढली, भारताला यावेळी मिळणार कच्चं तेल मिळणार महागाईत; नफा कमी कंपनी वाढवणार किंमत

रशियन तेलाची मागणी वाढली, भारताला यावेळी मिळणार कच्चं तेल मिळणार महागाईत; नफा कमी कंपनी वाढवणार किंमत

Mar 07, 2026 | 01:50 PM
Madras High Court: संमतीने होणाऱ्या संबंधांत केवळ …! मद्रास उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

Madras High Court: संमतीने होणाऱ्या संबंधांत केवळ …! मद्रास उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

Mar 07, 2026 | 01:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM