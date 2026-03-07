IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”

माजी भारतीय क्रिकेटपटू आकाश चोप्राने २०२६ च्या टी२० विश्वचषक अंतिम सामन्यापूर्वी टीम इंडियाचा सलामीवीर संजू सॅमसनला गंभीर इशारा दिला आहे. सुपर ८ च्या शेवटच्या सामन्यात आणि सेमीफायनलमध्ये सॅमसनच्या दमदार खेळीमुळे टीम इंडियाने अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले. भारत आता न्यूझीलंडशी सामना करेल, ज्या संघाविरुद्ध संजू सॅमसन टी२० विश्वचषकापूर्वी धावा काढू शकला नाही. संपूर्ण मालिकेत मॅट हेन्रीने त्याला त्रास दिला. त्याने लॉकी फर्ग्युसनचेही कौतुक केले.
संजू सॅमसन डावाची सुरुवात करतो आणि मॅट हेन्री गोलंदाजी सुरू करतो. दोघांमध्ये आमनेसामने होण्याची शक्यता दिसते. आकाश चोप्राने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर स्पष्ट केले की किवी वेगवान गोलंदाजांना सावधगिरी बाळगावी लागेल. तो म्हणाला, “मला वाटते की संजू सॅमसनला मॅट हेन्रीविरुद्ध थोडे सावधगिरी बाळगावी लागेल, कारण हेन्री हुशार आहे. तो पूर्ण गोलंदाजी करेल आणि चेंडू तुमच्यापासून दूर नेईल. तुम्ही क्रीजच्या आत खोलवर जाता आणि त्याने तुम्हाला यापूर्वी त्रास दिला आहे. मला वाटते की त्याच्याविरुद्ध पहिल्या चेंडूवर मी शून्य धाव घेतली. ते कदाचित गुवाहाटीचे मैदान होते. चेंडू खूप पूर्ण गोलंदाजी करण्यात आला होता आणि तो स्टंपवर आदळला होता.”
तो पुढे लॉकी फर्ग्युसनबद्दल बोलला आणि म्हणाला, “ही योजना असेल आणि न्यूझीलंड खूप चांगली योजना बनवेल. म्हणून तुम्हाला त्याच्याविरुद्ध थोडे सावधगिरीने खेळावे लागेल. लॉकी फर्ग्युसन तिरुवनंतपुरममधील शेवटच्या सामन्यात आला आणि त्याने स्टंपवर चेंडू मारला. मी तुम्हाला त्याच्याविरुद्ध ऑलआउट होण्यास सांगणार नाही कारण प्रत्येक वेळी २५० धावा करणे आवश्यक नाही. तुम्हाला थोडा वेळ घेऊन वेग वाढवावा लागेल.” तिसऱ्या सामन्यात मॅट हेन्रीने संजू सॅमसनला पहिल्याच चेंडूवर बाद केले आणि लॉकी फर्ग्युसनने शेवटच्या सामन्यात अभिषेक आणि संजूला लवकर बाद केले.
संजू सॅमसनने आतापर्यंत ६१ टी-२० सामने खेळले आहेत. त्या ६१ सामन्यांमध्ये त्याने ५३ डाव खेळले आहेत, ज्यामध्ये तीन शतकांसह १३१० धावा केल्या आहेत. या ६१ सामन्यांमध्ये संजू सॅमसनने टी-२० मध्ये सर्वाधिक धावा केलेल्या १६ सामन्यांचा समावेश आहे, म्हणजेच त्याने २५ पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, संजू सॅमसनने २५ पेक्षा जास्त धावा केलेल्या १६ सामन्यांपैकी सर्व १६ सामन्यांमध्ये भारताने विजय मिळवला आहे.