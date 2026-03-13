Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये देवीला कोणत्या गोष्टींचा नैवेद्य दाखवावा, जाणून घ्या

दरवर्षी, नवरात्रीचे नऊ दिवस चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील प्रतिपदा तिथीला सुरुवात होते. हे नऊ दिवस खूप खास आहेत. यावर्षी चैत्र नवरात्रीची सुरुवात गुरुवार, 19 मार्च रोजी सुरू होणार आहे आणि 27 मार्च रोजी राम नवमीच्या दिवशी संपणार आहे. नवरात्र ही देवी दुर्गेला समर्पित आहे. नवरात्रीमध्ये भक्त देवीच्या नऊ वेगवेगळ्या रूपांची पूजा करतात आणि उपवास करतात, तिचा आशीर्वाद घेतात.
नवरात्रीच्या काळात देवी माता पृथ्वीवर अवतरते आणि तिच्या भक्तांचे दुःख दूर करते. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत पूजेदरम्यान देवीला विविध नैवेद्य दाखवले जातात. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत देवीला विविध गोष्टींचा नैवेद्य दाखवला जातो. तसेच हा प्रसाद सर्वांना वाटल्याने प्रत्येक इच्छा पूर्ण होते. त्यामुळे घरात सुख आणि समृद्धी येते. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांमध्ये कोणत्या दिवशी देवीला कोणता नैवेद्य दाखवावा हे जाणून घेऊया
नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीची पूजा केली जाते. ती पर्वतीय राजा हिमालयाची कन्या आहे. तिला गाईचे तूप किंवा तूपापासून बनवलेले पदार्थ अर्पण करणे आरोग्यासाठी वरदान मानले जाते.
नवरात्रीचा दुसरा दिवस देवी ब्रह्मचारिणीला समर्पित असतो. पूजेदरम्यान देवी ब्रह्मचारिणीला साखर अर्पण करा. यामुळे दीर्घायुष्य वाढते असे मानले जाते.
नवरात्रीचा तिसरा दिवस देवी चंद्रघंटा देवीला समर्पित आहे. या दिवशी देवीची पूजा केली जाते. देवीला दूध, खीर किंवा दुधापासून बनवलेले नैवेद्य अर्पण करावे. यामुळे घरात धन आणि समृद्धी येते.
नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी देवी कुष्मांडा यांची पूजा केली जाते. तिला मालपुआ अर्पण करणे तारणहार मानले जाते. यामुळे बुद्धी वाढते.
नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी देवी स्कंदमातेची पूजा केली जाते. तिला केळी अर्पण करणे तारणहार मानले जाते, ज्यामुळे जगातील सर्व सुखे मिळतात.
नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी देवी कात्यायनीची पूजा केली जाते. तिला मध अर्पण केल्याने सर्व प्रकारचे दुःख कमी होते असे मानले जाते.
नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी देवी कालरात्रीची पूजा केली जाते. नैवेद्य म्हणून तिला गूळ अर्पण करा. यामुळे भूत आणि आत्म्यांचे भय कमी होण्यास मदत होईल.
नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी महागौरीची पूजा केली जाते. देवीला नारळ अर्पण करणे तारणहार मानले जाते, जे सर्व इच्छा पूर्ण करते.
नवरात्रीच्या नवव्या दिवशी देवी सिद्धिदात्रीची पूजा केली जाते. तिला हलवा, पुरी आणि खीर अर्पण केल्याने सर्व दुर्दैव दूर होतात असे मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: नवरात्रीमध्ये देवीला फळे, खीर, हलवा, नारळ, पायसम, साखर, गूळ, दूध आणि सुकेमेवे यांसारखे सात्विक पदार्थ नैवेद्य म्हणून अर्पण केले जातात.
Ans: होय, अनेक ठिकाणी नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवशी देवीच्या वेगवेगळ्या रूपानुसार वेगवेगळे नैवेद्य अर्पण केले जातात. यामुळे देवीची कृपा प्राप्त होते असे मानले जाते.
Ans: या काळात कांदा, लसूण किंवा मांसाहारी पदार्थ देवीला अर्पण करणे टाळले जाते. सात्विक आणि शुद्ध अन्नच नैवेद्य म्हणून अर्पण करणे योग्य मानले जाते.