Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Chaitra Navratri 2026 What Kind Of Offerings Should Be Made To The Goddess

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये देवीला कोणत्या गोष्टींचा नैवेद्य दाखवावा, जाणून घ्या

नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत देवीला विविध गोष्टींचा नैवेद्य दाखवला जातो. इच्छा पूर्ण करते आणि घरात सुख आणि समृद्धी आणते. चैत्र नवरात्रीमध्ये देवीला कोणत्या गोष्टींचा नैवेद्य दाखवावा, जाणून घ्या

Updated On: Mar 13, 2026 | 02:38 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • चैत्र नवरात्रीची सुरुवात कधीपासून होत आहे
  • देवीला कोणत्या गोष्टींचा नैवेद्य दाखवावा
  • देवीच्या नऊ रुपांची पूजा
 

 

दरवर्षी, नवरात्रीचे नऊ दिवस चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील प्रतिपदा तिथीला सुरुवात होते. हे नऊ दिवस खूप खास आहेत. यावर्षी चैत्र नवरात्रीची सुरुवात गुरुवार, 19 मार्च रोजी सुरू होणार आहे आणि 27 मार्च रोजी राम नवमीच्या दिवशी संपणार आहे. नवरात्र ही देवी दुर्गेला समर्पित आहे. नवरात्रीमध्ये भक्त देवीच्या नऊ वेगवेगळ्या रूपांची पूजा करतात आणि उपवास करतात, तिचा आशीर्वाद घेतात.

नवरात्रीच्या काळात देवी माता पृथ्वीवर अवतरते आणि तिच्या भक्तांचे दुःख दूर करते. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत पूजेदरम्यान देवीला विविध नैवेद्य दाखवले जातात. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत देवीला विविध गोष्टींचा नैवेद्य दाखवला जातो. तसेच हा प्रसाद सर्वांना वाटल्याने प्रत्येक इच्छा पूर्ण होते. त्यामुळे घरात सुख आणि समृद्धी येते. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांमध्ये कोणत्या दिवशी देवीला कोणता नैवेद्य दाखवावा हे जाणून घेऊया

या गोष्टींचा दाखवा नैवेद्य

पहिल्या दिवशीचा नैवेद्य

नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीची पूजा केली जाते. ती पर्वतीय राजा हिमालयाची कन्या आहे. तिला गाईचे तूप किंवा तूपापासून बनवलेले पदार्थ अर्पण करणे आरोग्यासाठी वरदान मानले जाते.

Chaitra Navratri Tips: चैत्र नवरात्रीच्या सुरुवातीपूर्वी घरामध्ये करा ‘हे’ बदल, तुमच्यावर राहील देवी दुर्गेचा आशीर्वाद

दुसऱ्या दिवसाचा नैवेद्य

नवरात्रीचा दुसरा दिवस देवी ब्रह्मचारिणीला समर्पित असतो. पूजेदरम्यान देवी ब्रह्मचारिणीला साखर अर्पण करा. यामुळे दीर्घायुष्य वाढते असे मानले जाते.

तिसऱ्या दिवसाचा नैवेद्य

नवरात्रीचा तिसरा दिवस देवी चंद्रघंटा देवीला समर्पित आहे. या दिवशी देवीची पूजा केली जाते. देवीला दूध, खीर किंवा दुधापासून बनवलेले नैवेद्य अर्पण करावे. यामुळे घरात धन आणि समृद्धी येते.

चौथ्या दिवसाचा नैवेद्य

नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी देवी कुष्मांडा यांची पूजा केली जाते. तिला मालपुआ अर्पण करणे तारणहार मानले जाते. यामुळे बुद्धी वाढते.

पाचव्या दिवसाचा नैवेद्य

नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी देवी स्कंदमातेची पूजा केली जाते. तिला केळी अर्पण करणे तारणहार मानले जाते, ज्यामुळे जगातील सर्व सुखे मिळतात.

सहाव्या दिवसाचा नैवेद्य

नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी देवी कात्यायनीची पूजा केली जाते. तिला मध अर्पण केल्याने सर्व प्रकारचे दुःख कमी होते असे मानले जाते.

Vinzai Devi: प्रभू श्रीरामाने स्थापना केलेली ताम्हिणीची विंझाई देवी, काय आहे देवीची आख्यायिका

सातव्या दिवसाचा नैवेद्य

नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी देवी कालरात्रीची पूजा केली जाते. नैवेद्य म्हणून तिला गूळ अर्पण करा. यामुळे भूत आणि आत्म्यांचे भय कमी होण्यास मदत होईल.

आठव्या दिवसाचा नैवेद्य

नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी महागौरीची पूजा केली जाते. देवीला नारळ अर्पण करणे तारणहार मानले जाते, जे सर्व इच्छा पूर्ण करते.

नवव्या दिवसाचा नैवेद्य

नवरात्रीच्या नवव्या दिवशी देवी सिद्धिदात्रीची पूजा केली जाते. तिला हलवा, पुरी आणि खीर अर्पण केल्याने सर्व दुर्दैव दूर होतात असे मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चैत्र नवरात्रीत देवीला कोणता नैवेद्य दाखवावा?

    Ans: नवरात्रीमध्ये देवीला फळे, खीर, हलवा, नारळ, पायसम, साखर, गूळ, दूध आणि सुकेमेवे यांसारखे सात्विक पदार्थ नैवेद्य म्हणून अर्पण केले जातात.

  • Que: नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवशी वेगळा नैवेद्य देण्याची परंपरा आहे का?

    Ans: होय, अनेक ठिकाणी नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवशी देवीच्या वेगवेगळ्या रूपानुसार वेगवेगळे नैवेद्य अर्पण केले जातात. यामुळे देवीची कृपा प्राप्त होते असे मानले जाते.

  • Que: नवरात्रीत कोणते पदार्थ नैवेद्य म्हणून देणे टाळावे?

    Ans: या काळात कांदा, लसूण किंवा मांसाहारी पदार्थ देवीला अर्पण करणे टाळले जाते. सात्विक आणि शुद्ध अन्नच नैवेद्य म्हणून अर्पण करणे योग्य मानले जाते.

Web Title: Chaitra navratri 2026 what kind of offerings should be made to the goddess

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vinzai Devi: प्रभू श्रीरामाने स्थापना केलेली ताम्हिणीची विंझाई देवी, काय आहे देवीची आख्यायिका
1

Vinzai Devi: प्रभू श्रीरामाने स्थापना केलेली ताम्हिणीची विंझाई देवी, काय आहे देवीची आख्यायिका

Dwidwadashy Yog: शुक्र आणि मंगळ तयार करणार द्वित्वदश योग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब
2

Dwidwadashy Yog: शुक्र आणि मंगळ तयार करणार द्वित्वदश योग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

Tuljapur Devi: काय आहे तुळजापूरच्या तुळजाभवानीचा महिमा, तुळजापूरच्या देवीची अद्भुत कथा जाणून घ्या
3

Tuljapur Devi: काय आहे तुळजापूरच्या तुळजाभवानीचा महिमा, तुळजापूरच्या देवीची अद्भुत कथा जाणून घ्या

zodiac sign: मालव्य राजयोग मेष, कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ
4

zodiac sign: मालव्य राजयोग मेष, कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये देवीला कोणत्या गोष्टींचा नैवेद्य दाखवावा, जाणून घ्या

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये देवीला कोणत्या गोष्टींचा नैवेद्य दाखवावा, जाणून घ्या

Mar 13, 2026 | 02:30 PM
फीचर्स असे की पाहून सर्वच होतील चकीत… लाँच होताच सुरु झाली iQOO च्या नव्या स्मार्टफोनची चर्चा, पावरफुल चिपसेटने सुसज्ज

फीचर्स असे की पाहून सर्वच होतील चकीत… लाँच होताच सुरु झाली iQOO च्या नव्या स्मार्टफोनची चर्चा, पावरफुल चिपसेटने सुसज्ज

Mar 13, 2026 | 02:30 PM
BMW पासून Mercedes पर्यंत, बॉलर्सचे छक्के सोडवणाऱ्या Ishan Kishanच्या ताफ्यात ‘या’ अलिशान गाड्या

BMW पासून Mercedes पर्यंत, बॉलर्सचे छक्के सोडवणाऱ्या Ishan Kishanच्या ताफ्यात ‘या’ अलिशान गाड्या

Mar 13, 2026 | 02:28 PM
Alphonso Mango: आंबा, काजू बागायतदारांचा आक्रोश मोर्चा; मंत्री नितेश राणे काय म्हणाले?

Alphonso Mango: आंबा, काजू बागायतदारांचा आक्रोश मोर्चा; मंत्री नितेश राणे काय म्हणाले?

Mar 13, 2026 | 02:27 PM
‘Main Wapas Aaunga’चा टीझर रिलीज; Diljit Dosanjh सोबत ‘या’ अभिनेत्रीने घेतली एन्ट्री

‘Main Wapas Aaunga’चा टीझर रिलीज; Diljit Dosanjh सोबत ‘या’ अभिनेत्रीने घेतली एन्ट्री

Mar 13, 2026 | 02:26 PM
Middle East War: ‘खामेनेई परत आले?’ इराणच्या ‘त्या’ AI व्हिडिओने अमेरिकेचे धाबे दणाणले; सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल!

Middle East War: ‘खामेनेई परत आले?’ इराणच्या ‘त्या’ AI व्हिडिओने अमेरिकेचे धाबे दणाणले; सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल!

Mar 13, 2026 | 02:23 PM
‘आपली यारी… गावावर भारी!’ हटके टॅगलाईनसह ‘बाप्या’ चित्रपटाच्या पोस्टने वेधले लक्ष

‘आपली यारी… गावावर भारी!’ हटके टॅगलाईनसह ‘बाप्या’ चित्रपटाच्या पोस्टने वेधले लक्ष

Mar 13, 2026 | 02:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM