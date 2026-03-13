Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Indian Cricketer Ishan Kishan Luxury Car Collection From Ford Mustang To Mercedes Audi

BMW पासून Mercedes पर्यंत, बॉलर्सचे छक्के सोडवणाऱ्या Ishan Kishanच्या ताफ्यात ‘या’ अलिशान गाड्या

IPL आणि भारतीय क्रिकेटमध्ये आपला ठसा उमटवणारा क्रिकेटपटूचं कार कलेक्शन कोणाचंही मन जिंकू शकतं. ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, इशान किशनच्या कार कलेक्शनमध्ये स्पोर्ट्स कारपासून ते लक्झरी कारपर्यंत मोठी लिस्ट आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 02:28 PM
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इशान किशन लक्झरी कारचा मोठा चाहता
  • मर्सिडीजपासून ते शक्तिशाली फोर्ड मस्टँगपर्यंत विविध प्रकारच्या आलिशान कार
  • क्रिकेटपटूचं कार कलेक्शन कोणाचंही मन जिंकू शकेल
Ishan Kishan Luxury Cars: आक्रमक बॅटिंग आणि ग्रॉऊंडवर विजेच्या वेगाने विकेटकीपिंग करणारा भारताचा क्रिकेटर इशान किशन खऱ्या आयुष्यात लक्झरी कारचा मोठा चाहता आहे. बिहारमधील पटना येथील रहिवासी असलेला आणि IPL आणि भारतीय क्रिकेटमध्ये आपला ठसा उमटवणारा क्रिकेटपटूचं कार कलेक्शन कोणाचंही मन जिंकू शकतं. ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, इशान किशनच्या कार कलेक्शनमध्ये स्पोर्ट्स कारपासून ते लक्झरी कारपर्यंत मोठी लिस्ट आहे. ज्यात मर्सिडीजपासून ते शक्तिशाली फोर्ड मस्टँगपर्यंत विविध प्रकारच्या आलिशान कार आहेत. चला इशान किशनच्या आलिशान कार संग्रहावर एक नजर टाकूया.

फोर्ड मस्टँग (Ford Mustang)

ईशान किशनच्या कलेक्शनमधील सर्वात लोकप्रिय कार Ford Mustang आहे. ही दोन-दरवाज्यांची स्पोर्ट्स कूप जगभरात तिच्या पॉवरसाठी ओळखली जाते. यात एक शक्तिशाली 5.0-लिटर V8 इंजिन आहे, जे अंदाजे 500 हॉर्सपॉवर ची ताकद देतं.तिचा वेग आणि इंजिनचा आवाज तिला इतर कारपेक्षा वेगळं बनवतो. या कारचे इंटीरियर देखील खूपच आकर्षक आहे.

मर्सिडीज-बेंज GLS (Mercedes-Benz GLS 2025)

इशान किशनच्या कार कलेक्शनमध्ये आणखी एक आलिशान कार म्हणजे Mercedes-Benz GLS. ही मर्सिडीजची सर्वात मोठी आणि सर्वात आलिशान SUV मानली जाते. २०२५ चं हे मॉडेल तिच्या प्रगत टेक्नॉलॉजीसाठी प्रसिद्ध आहे. हे मर्सिडीजच्या मॉड्यूलर हाय आर्किटेक्चर प्लॅटफॉर्मवर बनवले आहे, जे विशेषतः मोठ्या SUVसाठी डिझाइन केलेले आहे. सीटिंग कॉन्फिगरेशनमध्ये तीन लाईनमध्ये सात लोकांसाठी बसण्याची व्यवस्था आहे. या कारचं आतलं स्वरुप एका आलिशान राजवाड्यासारखंचा आहे. या कारमध्ये बसल्यावर ही कार फिरता राजवाड्यासारखा वाटतो.

ऑडी Q7 (Audi Q7)

ईशानकडे अनेकदा पांढऱ्या रंगाची Audi Q7 कार असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.ही कार सर्वोत्तम लक्झरी SUVपैकी एक मानली जाते. २००५ मध्ये लाँच झालेली ही कार आता दुसऱ्या जनरेशन मॉडेलमध्ये उपलब्ध आहे. कामगिरीच्या बाबतीत, या कारमध्ये एक मजबूत इंजिन आहे जे ३३५ हॉर्सपॉवर आणि ३६९ पौंड-फूट टॉर्क इतका वेग निर्माण करते.

बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज (BMW 5 Series)

BMW 5 Series ही एक लक्झरी सेडान आहे जी तिच्या उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभवासाठी ओळखली जाते. ही कार लक्झरी आणि स्पोर्टी लूकचं एक उत्तम उदाहरण आहे. यात बरेच अॅडव्हान्स फीचर्श आहेत ज्यात स्काय लाउंज पॅनोरॅमिक ग्लास सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग आणि प्रीमियम साउंड सिस्टमसह अनेक हाय-टेक यांचा समावेश आहे.

मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास (Mercedes-Benz C-Class)

ईशानकडे Mercedesची ही कॉम्पॅक्ट लक्झरी सेडान देखील असल्याचे वृत्त आहे. ही एक अतिशय प्रभावी कार आहे, ज्याचा वेग ताशी २४५ किलोमीटर आहे. नवीन मॉडेल्समध्ये २.०-लिटर टर्बोचार्ज्ड इंजिन आहे ज्यामध्ये सौम्य-हायब्रिड सिस्टम आहे, जे इंधन कार्यक्षमता आणि शक्ती दोन्ही सुधारते. हे इंजिन २५५ एचपी आणि ४०० एनएम टॉर्क निर्माण करते.

Web Title: Indian cricketer ishan kishan luxury car collection from ford mustang to mercedes audi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 02:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

1 एप्रिलपासून ‘या’ कंपनीच्या कार होणार महाग, 2% पर्यंत किमती वाढण्याची शक्यता
1

1 एप्रिलपासून ‘या’ कंपनीच्या कार होणार महाग, 2% पर्यंत किमती वाढण्याची शक्यता

Mercedes Benz : लक्झरी आणि पॉवर! मर्सिडीजची ‘ही’ राजेशाही इलेक्ट्रिक कार, एका चार्जवर धावणार 700km; पाहा जबरदस्त फीचर्स
2

Mercedes Benz : लक्झरी आणि पॉवर! मर्सिडीजची ‘ही’ राजेशाही इलेक्ट्रिक कार, एका चार्जवर धावणार 700km; पाहा जबरदस्त फीचर्स

आईशपथ, मार्केट हादरलं! सगळ्यांची हवा टाईट; Audi ने सुरू केले ‘या’ कारचे बुकिंग; केवळ…
3

आईशपथ, मार्केट हादरलं! सगळ्यांची हवा टाईट; Audi ने सुरू केले ‘या’ कारचे बुकिंग; केवळ…

18 मार्चला Audi-Tesla चे धाबे दणाणार! BMW च्या ‘या’ कारची एंट्री होणार; मिळणार प्रीमियम फीचर्स
4

18 मार्चला Audi-Tesla चे धाबे दणाणार! BMW च्या ‘या’ कारची एंट्री होणार; मिळणार प्रीमियम फीचर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BMW पासून Mercedes पर्यंत, बॉलर्सचे छक्के सोडवणाऱ्या Ishan Kishanच्या ताफ्यात ‘या’ अलिशान गाड्या

BMW पासून Mercedes पर्यंत, बॉलर्सचे छक्के सोडवणाऱ्या Ishan Kishanच्या ताफ्यात ‘या’ अलिशान गाड्या

Mar 13, 2026 | 02:28 PM
Alphonso Mango: आंबा, काजू बागायतदारांचा आक्रोश मोर्चा; मंत्री नितेश राणे काय म्हणाले?

Alphonso Mango: आंबा, काजू बागायतदारांचा आक्रोश मोर्चा; मंत्री नितेश राणे काय म्हणाले?

Mar 13, 2026 | 02:27 PM
‘Main Wapas Aaunga’चा टीझर रिलीज; Diljit Dosanjh सोबत ‘या’ अभिनेत्रीने घेतली एन्ट्री

‘Main Wapas Aaunga’चा टीझर रिलीज; Diljit Dosanjh सोबत ‘या’ अभिनेत्रीने घेतली एन्ट्री

Mar 13, 2026 | 02:26 PM
Middle East War: ‘खामेनेई परत आले?’ इराणच्या ‘त्या’ AI व्हिडिओने अमेरिकेचे धाबे दणाणले; सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल!

Middle East War: ‘खामेनेई परत आले?’ इराणच्या ‘त्या’ AI व्हिडिओने अमेरिकेचे धाबे दणाणले; सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल!

Mar 13, 2026 | 02:23 PM
‘आपली यारी… गावावर भारी!’ हटके टॅगलाईनसह ‘बाप्या’ चित्रपटाच्या पोस्टने वेधले लक्ष

‘आपली यारी… गावावर भारी!’ हटके टॅगलाईनसह ‘बाप्या’ चित्रपटाच्या पोस्टने वेधले लक्ष

Mar 13, 2026 | 02:21 PM
Period Paid Leave : मासिक पाळीमध्ये महिलांना पगारी रजा..! पेड पिरीयड लीव याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Period Paid Leave : मासिक पाळीमध्ये महिलांना पगारी रजा..! पेड पिरीयड लीव याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Mar 13, 2026 | 02:21 PM
War Update: इराणचा अजेय किल्ला! मोहम्मद अली जाफरी यांची ‘Mosaic Defense System’ एक घातक चक्रव्यूह; ज्यात अडकलं अमेरिकन सैन्य

War Update: इराणचा अजेय किल्ला! मोहम्मद अली जाफरी यांची ‘Mosaic Defense System’ एक घातक चक्रव्यूह; ज्यात अडकलं अमेरिकन सैन्य

Mar 13, 2026 | 02:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM