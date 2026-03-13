BMW पासून Mercedes पर्यंत, बॉलर्सचे छक्के सोडवणाऱ्या Ishan Kishanच्या ताफ्यात ‘या’ अलिशान गाड्या

ईशान किशनच्या कलेक्शनमधील सर्वात लोकप्रिय कार Ford Mustang आहे. ही दोन-दरवाज्यांची स्पोर्ट्स कूप जगभरात तिच्या पॉवरसाठी ओळखली जाते. यात एक शक्तिशाली 5.0-लिटर V8 इंजिन आहे, जे अंदाजे 500 हॉर्सपॉवर ची ताकद देतं.तिचा वेग आणि इंजिनचा आवाज तिला इतर कारपेक्षा वेगळं बनवतो. या कारचे इंटीरियर देखील खूपच आकर्षक आहे.
इशान किशनच्या कार कलेक्शनमध्ये आणखी एक आलिशान कार म्हणजे Mercedes-Benz GLS. ही मर्सिडीजची सर्वात मोठी आणि सर्वात आलिशान SUV मानली जाते. २०२५ चं हे मॉडेल तिच्या प्रगत टेक्नॉलॉजीसाठी प्रसिद्ध आहे. हे मर्सिडीजच्या मॉड्यूलर हाय आर्किटेक्चर प्लॅटफॉर्मवर बनवले आहे, जे विशेषतः मोठ्या SUVसाठी डिझाइन केलेले आहे. सीटिंग कॉन्फिगरेशनमध्ये तीन लाईनमध्ये सात लोकांसाठी बसण्याची व्यवस्था आहे. या कारचं आतलं स्वरुप एका आलिशान राजवाड्यासारखंचा आहे. या कारमध्ये बसल्यावर ही कार फिरता राजवाड्यासारखा वाटतो.
ईशानकडे अनेकदा पांढऱ्या रंगाची Audi Q7 कार असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.ही कार सर्वोत्तम लक्झरी SUVपैकी एक मानली जाते. २००५ मध्ये लाँच झालेली ही कार आता दुसऱ्या जनरेशन मॉडेलमध्ये उपलब्ध आहे. कामगिरीच्या बाबतीत, या कारमध्ये एक मजबूत इंजिन आहे जे ३३५ हॉर्सपॉवर आणि ३६९ पौंड-फूट टॉर्क इतका वेग निर्माण करते.
BMW 5 Series ही एक लक्झरी सेडान आहे जी तिच्या उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभवासाठी ओळखली जाते. ही कार लक्झरी आणि स्पोर्टी लूकचं एक उत्तम उदाहरण आहे. यात बरेच अॅडव्हान्स फीचर्श आहेत ज्यात स्काय लाउंज पॅनोरॅमिक ग्लास सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग आणि प्रीमियम साउंड सिस्टमसह अनेक हाय-टेक यांचा समावेश आहे.
ईशानकडे Mercedesची ही कॉम्पॅक्ट लक्झरी सेडान देखील असल्याचे वृत्त आहे. ही एक अतिशय प्रभावी कार आहे, ज्याचा वेग ताशी २४५ किलोमीटर आहे. नवीन मॉडेल्समध्ये २.०-लिटर टर्बोचार्ज्ड इंजिन आहे ज्यामध्ये सौम्य-हायब्रिड सिस्टम आहे, जे इंधन कार्यक्षमता आणि शक्ती दोन्ही सुधारते. हे इंजिन २५५ एचपी आणि ४०० एनएम टॉर्क निर्माण करते.