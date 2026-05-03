Jyotiba story: ज्योतिबा आणि गुलाल यांचं नातं आहे खूप खास, जाणून घ्या यामागील कारण

चैत्र पौर्णिमेचा गुलाल उत्सव हा महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठा आणि प्रसिद्ध यात्रा महोत्सावांपैकी एक आहे. या यात्रेत लाखो भाविक सहभागी होऊन ज्योतिबाच्या नावानं चांगभलंच्या जयघोषात गुलालाची उधळण करतात. ज्योतिबा देव आणि गुलाल याचं नातं अतूट मानलं जातं. ज्योतिबाच्या यात्रेचं सर्वांत मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे डोंगरावर उधळला जाणारा गुलाल. भक्त चांगभलं असा जयघोष करत गुलाल उधळतात आणि संपूर्ण परिसर गुलाबी रंगांने न्हाहून निघतो. हे दृश्य अत्यंत आकर्षक आणि भक्तिमय मानला जातो. यामुळे संपूर्ण डोंगराचा रंग गुलाबी होतो म्हणूनच याला पिंक टेंपल असंही म्हणतात.
ज्योतिबा देवाच्या चरणी अर्पण केला जाणारा गुलाल हा अत्यंत पवित्र आणि विशिष्ट पद्धतीने तयार केला जातो. हा गुलाल मुख्यत्वे नैसर्गिक आणि सेंद्रिय घटकांपासून बनतो. यात प्रामुख्याने लाल चंदन, डाळिंब्याच्या सुकवलेल्या साली आणि रोहतकाचे फूल जे गुलाला लाल रंग देतं. तर याचा बेस म्हणून आरारूट पावडर वापरली जाते. त्याला सुगंध जटामांसी या औषधी वनस्पतीमुळे येतो. त्यामुळे हा गुलाल औषधी गुणधर्मानी युक्त असतो. याचा कोणताही त्रास त्वचेला होत नाही. गुलाल उधळण्यामागे अनेक लोकश्रद्धा आणि कथा देखील सांगितल्या जातात. लोककथेनुसार, ज्योतिबा देवांनी राक्षसांवरती विजय मिळविल्यानंतर भक्तांनी आनंद व्यक्त करण्यासाठी गुलाल उधळला. त्या विजयाचं प्रतीक आणि उत्सवाचं प्रतीक म्हणून ही परंपरा पुढे सुरू राहिली. भक्तांचा असा विश्वास आहे, गुलाल उधळल्यामुळे वातावरण पवित्र होतं आणि देवदेवतांची कृपा होते. काही लोक गुलाल कपाळाला लावतात तर काहीघरी प्रसादासारखाही घेऊन जातात.
ज्योतिबा मंदिर परिसरात चैत्र महिन्यात भरवल्या जाणाऱ्या यात्रेमध्ये लाखो भाविक सहभागी होतात. त्यावेळी गुलालाची इतकी उधळण होते की हा डोंगर गुलाबी दिसतो. ढोल ताशांचा गजर, चांगभलंचा जयघोष आणि हवेत उडणारा गुलाला त्यामुळे एक वेगळचं भक्तिमय वातावरण तयार होतं. असं म्हणतात, या चैत्र यात्रेनंतर हा गुलाल धुवून टाकण्यासाठी पाऊस ही हजेरी लावतो. त्यामुळे हा सगळा गुलाल धुवून निघतो. त्यामुळे ज्योतिबा देवाचं नाव घेतलं की गुलालाची आठवण ही नक्कीच होते.
