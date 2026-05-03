Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Free Fire Max Sensitivity Settings Guide Improve Aim And Get More Headshots Easily Tech News Marathi

Free Fire MAX: निशाणा होईल एकदम अचूक! गेममध्ये अशी ठेवा सेन्सिटिव्हिटी सेटिंग, जाणून घ्या

फ्री फायर मॅक्स खेळताना योग्य सेन्सिटिव्हिटी सेटिंग ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं, कारण यावर तुमचा निशाणा आणि गेमप्ले अवलंबून असतो. जर तुम्हाला गेममध्ये प्रोफेशनलसारखा परफॉर्मन्स द्यायचा असेल, तर योग्य सेटिंग्स निवडा.

Updated On: May 03, 2026 | 09:21 AM
Free Fire MAX: निशाणा होईल एकदम अचूक! गेममध्ये अशी ठेवा सेन्सिटिव्हिटी सेटिंग, जाणून घ्या

Free Fire MAX: निशाणा होईल एकदम अचूक! गेममध्ये अशी ठेवा सेन्सिटिव्हिटी सेटिंग, जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • चुकीच्या सेन्सिटिव्हिटी सेटिंगमुळे निशाणा आणि कंट्रोल बिघडतो, त्यामुळे योग्य रेंजमध्ये सेटिंग ठेवणं आवश्यक आहे.
  • जनरल, रेड डॉट, 2X, 4X आणि AWM स्कोप्ससाठी वेगवेगळ्या सेन्सिटिव्हिटी रेंज वापरल्यास निशाणा अधिक अचूक होतो.
  • योग्य सेन्सिटिव्हिटी सेटिंगमुळे गेमप्ले सुधारतो, हेडशॉट्स वाढतात आणि रँक पुश करणे सोपं होतं.
फ्री फायर मॅक्समध्ये तुमचा गेम प्लॅन सुधारण्यासाठी सेन्सिटिव्हिटी सेटिंग अतिशय महत्त्वाचा भाग असते. जर सेन्सिटिव्हिटी सेटिंग योग्य नसेल तर शत्रूवर निशाणा साधणं, त्याला हरवणे आणि स्वतःला सावरणं या सर्व गोष्टी कठीण होऊन बसतात. त्यामुळे तुमचा रँक देखील पुश होत नाही. यामुळेच जर तुमची इच्छा असेल की फ्री फायर मॅक्समध्ये तुमचा गेम प्ले अधिक सुधारावा आणि तुम्ही प्रो प्लेयर बनावे तर सेंसिटिव्हिटी सेटिंग योग्य पद्धतीने अ‍ॅडजेस्ट करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

विशलिस्ट तयार केली का? ‘या’ महिन्यात सुरु होणार Amazon Prime Day Sale… या यूजर्सना होणार मोठा फायदा

सेन्सिटिव्हिटी सेटिंग काय असते जाणून घेऊया

सेन्सिटीविटी याचा अर्थ असा आहे की तुमच्या स्क्रीनवर हालचाल किती वेगाने आणि किंवा किती हळुवार होते. जर सेन्सिटिव्हिटी जास्त असेल तर स्क्रीनवरील हालचाल अतिशय वेगाने होऊ शकते. मात्र जग सेन्सिटिव्हिटी कमी असेल तर हालचाल देखील स्लो होते. (फोटो सौजन्य – Pinterest) (

फ्री फायर मॅक्समध्ये सेन्सिटिव्हिटीचे विविध प्रकार

जनरल सेंसिटिव्हिटी

यामध्ये संपूर्ण स्क्रीनवरील हालचालींना कंट्रोल केले जाते. जग तुम्हाला वेगवान हालचाली पाहिजे असतील तर तुम्हालाही सेटिंग उच्च स्तरावर ठेवावी लागेल. नवीन प्लेअरसाठी सेटिंग 80 ते 100 दरम्यान असणं योग्य आहे.

रेड डॉट सेन्सिटिव्हिटी

जवळून शत्रूवर निशाणा साधण्यासाठी ही सेटिंग अतिशय फायद्याची ठरते. रेड डॉट स्कोप्स वापरताना निशाणा या सेटिंगच्या मदतीने कंट्रोल केला जातो. सेटिंग 70 ते 90 दरम्यान असल्यास फायदा होऊ शकतो.

2 X स्कोप्स सेन्सिटिव्हिटी

मध्यम अंतराच्या लढाईसाठी वापरले जाते. जर ही सेटिंग जास्त उच्चस्तरावर सेट केलेली असेल तर निशाणा कंट्रोल करणे अतिशय कठीण होते. सेटिंग 60 ते 80 दरम्यान सेट करा.

4X स्कोप्स सेन्सिटिव्हिटी

जास्त अंतरावरील लढाईसाठी ही सेटिंग अगदीची असते. याची रेंज थोडी कमी असेल तर फायदा होऊ शकतो. ही सेटिंग 50 ते 70 दरम्यान सेट करा.

AWM स्कोप्स सेन्सिटिव्हिटी

स्निपर बंदुकीसाठी या सेटिंगचा वापर केला जातो. स्निपरमध्ये अचूकता सर्वात गरजेची असते. यामुळे ही सेटिंग 30 ते 50 दरम्यान सेट करा.

Samsung चा गेम ओव्हर? Motorola ने एकाचवेळी लाँच केले तब्बल 3 फोल्डेबल फोन, फीचर्स वाचून तुम्हीही भारावून जाल

फ्री लूक सेन्सिटिव्हिटी

याचा वापर तुमच्या आजूबाजूला पाहण्यासाठी केला जातो. ही सेटिंग 70 ते 90 दरम्यान सेट करा.

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
    FZ5X1C7V9B2N
  • FT4E9Y5U1I3O
  • FP9O1I5U3Y2T
  • FM6N1B8V3C4X
  • FA3S7D5F1G9H
  • FK3J9H5G1F7D
  • FU1I5O3P7A9S
  • F7F9A3B2K6G8
  • FE2R8T6Y4U1I
  • FQ9W2E1R7T5Y

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Free fire max sensitivity settings guide improve aim and get more headshots easily tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 09:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स
1

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…
2

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित
3

Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स
4

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM