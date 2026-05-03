Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

शक्ती कायदासाठी अधिवेशन बोलवा; आमदार रोहित पवारांची मागणी

राज्यात दररोज सरासरी २४ बलात्काराच्या घटना घडत असल्याचे भीषण वास्तव समोर ठेवत त्यांनी महाराष्ट्र सरकारने 'शक्ती कायदा' तातडीने लागू करावा, अशी मागणी केली आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 09:37 AM
शक्ती कायदासाठी अधिवेशन बोलवा; रोहित पवारांची मागणी

शक्ती कायदासाठी अधिवेशन बोलवा; रोहित पवारांची मागणी

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ ही अत्यंत चिंताजनक असून, कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती पूर्णपणे ढासळल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. राज्यात दररोज सरासरी २४ बलात्काराच्या घटना घडत असल्याचे भीषण वास्तव समोर ठेवत त्यांनी महाराष्ट्र सरकारने ‘शक्ती कायदा’ तातडीने लागू करावा, अशी मागणी केली आहे.

रोहित पवार यांनी ट्विट करत सरकारवर निशाणा साधला. त्यात त्यांनी म्हटले की, राज्यातील ही परिस्थिती पाहता शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे. या गंभीर विषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि कायदा मंजूर करण्यासाठी सरकारने तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी पवार यांनी केली. दरम्यान, राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर लवकरात लवकर अमलात आणावा, असा आग्रह आता विरोधकांकडून धरला जात आहे.

शक्ती कायद्यात नेमक्या काय तरतूदी?

मृत्युदंडाची तरतूद : बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

वेगवान तपास : गुन्हा दाखल झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करणे आणि त्यानंतर ३० दिवसांच्या आत खटल्याचा निकाल लावण्याचे बंधन असेल.

विशेष न्यायालये : अशा प्रकरणांसाठी जिल्ह्यानुसार विशेष न्यायालये आणि विशेष पोलीस पथकांची स्थापना करणे.

सोशल मीडिया गैरवापर महिलांना सोशल मीडिया किंवा डिजिटल माध्यमातून त्रास दिल्यास किंवा धमकावल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद.

नसरापूर येथे चिमुकलीवर अत्याचार

नसरापूर येथील चिमुरडीच्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी विशेष पथकाची नेमणूक केली असून, हा खटला जलदगती न्यायालयात (फास्ट ट्रॅक) चालविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, माहिती पोलिस अधीक्षक संदीप गिल्ल यांनी दिली. नसरापूर गावात चिमुरडीवर अत्याचारप्रकरणात नराधम आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे याला अटक केली. त्याला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने आरोपीला पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

नसरापूरमध्ये नेमकं काय झालं?

पुण्यातील रहिवशी असलेली चिमुरडी आजीकडे नसरापूर येथे सुट्टीसाठी आली होती. पण, खेळताना ती बेपत्ता झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर नातेवाईक व नागरिकांनी शोध घेतला. पण, ती सापडत नसतानाच पोलिसांना दुपारी सव्वा पाचच्या सुमारास याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी परिसरातील खासगी सीसीटीव्ही तपासले असता, आरोपी चिमुकलीला घेऊन जाताना स्पष्टपणे दिसून आला. दरम्यान, याघटनेची माहिती वाऱ्यासारखी पसरली आणि भोर तालुक्यात प्रचंड खळबळ उडाली.

Madhya Pradesh Crime : माणुसकीला काळीमा! नवरात्रीत 8 वर्षांच्या चिमुकलीवर ‘काका’नेच केला बलात्कार, रक्ताचे डाग पाहून…

Web Title: Convene a session for the shakti act mla rohit pawar demands

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 09:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?
1

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

“अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…” रोहित पवारांनी केलेल्या ‘ऑडिओ क्लिप’च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा
2

“अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…” रोहित पवारांनी केलेल्या ‘ऑडिओ क्लिप’च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान
3

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार
4

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM