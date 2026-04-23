रहस्य आणि थराराची नवी मालिका! ‘मराठी ZEE5 ची गूढकथा “डिटेक्टिव्ह धनंजय” ‘या’ दिवशी येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

ZEE5 मराठीने आपल्या प्रेक्षकांसाठी एक नवी रहस्यमय आणि थरारक मालिका जाहीर केली आहे. ‘डिटेक्टिव्ह धनंजय: रहस्यजाल’ असे या ओरिजिनल थरारपटाचे नाव असून, ही मालिका 1 मे 2026 रोजी प्रीमियर होणार आहे.
या मालिकेत अभिनेता आदिनाथ कोठारे आणि पुष्कराज चिरपुटकर मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. शिरगाव या रहस्यमय शहरावर आधारित ही कथा असून, प्रेक्षकांना सस्पेन्स आणि थराराचा वेगळा अनुभव देण्याचा दावा निर्मात्यांकडून करण्यात आला आहे.
ही मालिका प्रसिद्ध लेखक बाबुराव अर्नाळकर यांच्या साहित्यावर आधारित आहे. श्रीरंग गोडबोले यांनी याचे दिग्दर्शन केले असून, गिरीश जयंत जोशी यांनी लेखन केले आहे. इंडियन मॅजिक आय आणि स्टोरीटेलर्स नुक यांनी या प्रोजेक्टची निर्मिती केली आहे.
ZEE5 मराठीवरील या नव्या घोषणेमुळे ओटीटी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, ‘डिटेक्टिव्ह धनंजय’ ही मालिका एक लक्षवेधी सस्पेन्स ड्रामा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
शीर्षक: डिटेकटीव्ह धनंजय- रहस्यजाल
मंच: मराठी ZEE5
भाषा: मराठी
प्रकार: थरार / रहस्य
स्थळ: शिरगाव
प्रसिद्धकाळ: 1 मे 2026
दिग्दर्शक: श्रीरंग गोडबोले
लेखक: गिरीश जयंत जोशी
निर्मिती: इंडियन मॅजिक आय, स्टोरीटेलर्स नूक
कलाकार: आदिनाथ म. कोठारे आणि पुष्कराज चिरपुटकर
डिटेकटीव्ह धनंजय- रहस्यजालची पार्श्वभूमी काय?
शिरगाव या रहस्यमय शहरात घडलेल्या एका गुंतागुंतीच्या खुनाच्या प्रकरणाभोवती ही कथा फिरते. या प्रकरणाच्या तपासात अडकलेला एक तीक्ष्ण बुद्धीचा खासगी गुप्तहेर (डिटेक्टिव्ह धनंजय) चुकीच्या पद्धतीने आरोपी ठरवलेल्या व्यक्तीची निर्दोषता सिद्ध करण्यासाठी वेळेशी स्पर्धा करतो. तपासादरम्यान तो केवळ गुन्ह्याचा नव्हे, तर त्यामागील फसवणूक, छुपे हेतू आणि मानवी मनोवृत्ती यांचाही उलगडा करतो.
या मालिकेचा खास पैलू म्हणजे ती केवळ “कोणी गुन्हा केला?” यावर थांबत नाही, तर “तो गुन्हा का घडला?” याचा सखोल शोध घेते. त्यामुळे ही कथा प्रेक्षकांना अधिक विचार करायला लावणारी ठरते.
ZEE मराठी आणि ZEE5 मराठीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही मालिका जुन्या क्लासिक पात्राला आधुनिक दृष्टिकोनातून पुन्हा सादर करत असून, जुन्या आणि नव्या पिढीला जोडण्याचा प्रयत्न आहे.
अभिनेता आदिनाथ कोठारे यांनी सांगितले की, ही भूमिका साकारणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक आणि रोमांचक अनुभव होता, कारण ही व्यक्तिरेखा अत्यंत निरीक्षणक्षम आणि विचारशील आहे.‘डिटेक्टिव्ह धनंजय: रहस्यजाल’ ही मालिका सस्पेन्स आणि थराराचा नवा अनुभव देणार असून, प्रेक्षकांमध्ये तिच्याबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.