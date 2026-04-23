Narendra Modi : ‘झालमुरी मी खाल्ली आणि मिरची तृणमूल काँग्रेस ला लागली’, बंगालमधील कृष्णानगरमध्ये नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य

Narendra Modi on west-Bengal : पश्चिम बंगालमधील मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या प्रचाराने जोर धरला आहे. कृष्णनगर येथे एका सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, बंगालमधून मिळालेल्या माहितीनुसार वाऱ्याची दिशा बदलत आहे; जिथे जिथे मतदानाचे प्रमाण जास्त होते, तिथे भाजपने विजय मिळवला. ते म्हणाले, “आपला मतदानाचा हक्क बजावल्याबद्दल मी बंगालच्या मतदारांचे अभिनंदन करतो.”
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज कृष्णनगरमध्ये भीतीवर विश्वासाच्या विजयाचा आत्मविश्वास आहे. हा उत्साह, ही उत्सुकता, हा जोश विश्वासाचा आहे. भीती नाहीशी होत आहे, विश्वास वाढत आहे. ज्यांचा आवाज वर्षानुवर्षे दाबला गेला होता, ते आता एकसुरात बोलत आहेत; प्रत्येक गावात, प्रत्येक गल्लीत, पुरुष आणि महिला, तरुण आणि वृद्ध, प्रत्येकजण आपला आवाज उठवत आहे.”
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, तुम्ही भाजप-एनडीएच्या विजयाचा झेंडा पूर्ण ताकदीने फडकवलाच पाहिजे. ४ मे रोजी बंगालमध्ये भाजपच्या विजयाचा जल्लोष होईल, मिठाई आणि झालमुरी वाटली जाईल. झालमुरीने काही लोकांना जबर तडाखाही दिला आहे. मी झालमुरी खाल्ली… पण टीएमसीला मिरचीचा तडाखा बसला. टीएमसीचे आमदार, मंत्री, स्थानिक नेते आणि त्यांच्या सिंडिकेटविरोधात इतका संताप आहे की, अनेक जिल्ह्यांमध्ये टीएमसी आपले खातेही उघडणार नाही.
सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, १५ वर्षांपूर्वी लोकांनी डाव्यांविरुद्ध रणशिंग फुंकले होते. आज बंगालची जनता प्रत्येक गल्लीत रणशिंग फुंकत आहे आणि तृणमूलच्या जंगलराजविरोधात स्थानिक जनता. ही निवडणूक ना मोदी लढवत आहेत, ना माझे सहकारी. यावेळी बंगालची जनता निवडणूक लढवत आहे. निवडणुकीचे नेतृत्व बंगालच्या जनतेच्या हातात आहे. मी जिथे कुठे जातो, तिथे लोक एकच गोष्ट सांगतात, आता पुरे झाले.
#WATCH | Nadia, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, "…We have observed in the past that wherever the country has witnessed a massive voter turnout, the BJP has achieved a resounding victory… On May 4th, the victory celebrations for the BJP will take place in… — ANI (@ANI) April 23, 2026
१५ वर्षांनंतर हे स्पष्टपणे दिसत आहे की, शेतकरी शेतापासून ते बाजारापर्यंत भीतीमुक्त होण्यासाठी मतदान करत आहेत. बंगालमधील सरकारी कर्मचारी टीएमसीच्या भीतीतून मुक्त होण्यासाठी मतदान करत आहेत. बंगालमधील डॉक्टर भीतीमुक्त, चांगल्या व्यवस्थेसाठी मतदान करत आहेत. येथील वकील खऱ्या न्यायासाठी मतदान करत आहेत आणि शिक्षक भीतीमुक्त शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांसाठी मतदान करत आहेत. दुकानदार, रिक्षाचालक आणि टॅक्सी चालक टीएमसी सिंडिकेटपासून मुक्त होण्यासाठी मतदान करत आहेत. आणि बंगालमधील पोलीससुद्धा गुंडांचे आदेश घेण्याऐवजी लोकांची सेवा करण्यासाठी मतदान करत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “टीएमसीच्या क्रूर राजवटीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘खोटेपणा आणि फसवणूक’.” त्यांच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात दिलेले प्रत्येक आश्वासन अपूर्ण राहिले आहे… येथील प्रत्येकाने स्थानिक नगरपालिकेतील टीएमसीचे ‘लूट’ करण्याचे मॉडेल पाहिले आहे. या शहराची अवस्था खूपच वाईट आहे… सर्वत्र समस्या आहेत. मी निवडणूक आयोगाचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. त्यांनी बंगालमध्ये लोकशाहीचा सन्मान पुन्हा प्रस्थापित केला आहे. मी येथील सरकारी कर्मचाऱ्यांचेही कौतुक करतो. मला आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, मतदानाची टक्केवारी मागील सर्व विक्रम मोडत आहे.
