Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Datta Devotees Must Visit These Sacred Pilgrimage Sites Know The Religious Significance Of These Holy Places

दत्तभक्तांनी आवर्जून भेट द्यावी अशी पवित्र तीर्थस्थान कोणती? जाणून घ्या या तीर्थस्थानांचे धार्मिक महत्त्व

Updated On: May 28, 2026 | 12:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय अध्यात्मपरंपरेत भगवान दत्तात्रेय यांना गुरुतत्त्वाचे सर्वोच्च प्रतीक मानले जाते. ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या त्रिमूर्तींचे एकत्रित स्वरूप म्हणजे दत्तात्रेय. दत्तसंप्रदाय हा केवळ एक धार्मिक पंथ नसून तो गुरूभक्ती, साधना, सेवा, नामस्मरण आणि आत्मज्ञान यांचा महान आध्यात्मिक मार्ग आहे.

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दत्तभक्तांनी आवर्जून भेट द्यावी अशी पवित्र तीर्थस्थान कोणती
  • या चारही तीर्थक्षेत्रांना का भेट द्यावी
  • दत्तसंप्रदायातील प्रमुख अवतार कोणते
 

 

 

दत्तसंप्रदायात भारतभर अनेक पवित्र स्थळे आहेत; परंतु त्यापैकी चार क्षेत्रांना विशेष महत्त्व दिले जाते. ही चार प्रमुख दत्ततीर्थक्षेत्रे गाणगापूर, नरसिंहवाडी, औदुंबर, अक्कलकोट ही चारही तीर्थक्षेत्रे दत्तभक्तांसाठी श्रद्धा, भक्ती आणि गुरूकृपेची महान केंद्रे मानली जातात. लाखो भक्त दरवर्षी या क्षेत्रांना भेट देतात आणि अध्यात्मिक समाधान अनुभवतात.

दत्तसंप्रदायाची परंपरा

दत्तसंप्रदायाची परंपरा अत्यंत प्राचीन आहे. या संप्रदायाचा मुख्य आधार “गुरुतत्त्व” आहे. दत्तगुरू हे ज्ञान, वैराग्य आणि करुणेचे मूर्तिमंत रूप मानले जातात.

दत्तसंप्रदायातील प्रमुख अवतार

श्रीपाद श्रीवल्लभ

श्री नरसिंह सरस्वती

स्वामी समर्थ

गुरुचरित्र या पवित्र ग्रंथामुळे दत्तभक्ती जनमानसात पोहोचली. या ग्रंथात अनेक तीर्थक्षेत्रांचे आणि दत्तावतारांच्या चमत्कारांचे वर्णन आहे.

गाणगापूर

दत्तसंप्रदायाचे जागृत आणि सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र आहे. गाणगापूर हे दत्तसंप्रदायातील सर्वात प्रसिद्ध आणि अत्यंत जागृत तीर्थक्षेत्र मानले जाते. कर्नाटकातील कलबुर्गी जिल्ह्यात भिमा आणि अमरजा नद्यांच्या संगमावर हे पवित्र क्षेत्र वसलेले आहे. हे क्षेत्र श्री नरसिंह सरस्वती यांच्या वास्तव्यामुळे अत्यंत पवित्र मानले जाते. असे मानले जाते की श्रीगुरूंनी येथे दीर्घकाळ वास्तव्य करून अनेक भक्तांना मार्गदर्शन केले.

Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण

गाणगापूरचे धार्मिक महत्त्व

येथील “निर्गुण पादुका मंदिर” हे सर्वात महत्त्वाचे स्थान आहे. या पादुकांना श्रीगुरूंचे प्रत्यक्ष अस्तित्व मानले जाते. भक्तांच्या श्रद्धेनुसार येथे आजही दत्तगुरूंचा सूक्ष्म वास आहे.

गाणगापूरमध्ये निर्गुण पादुका मंदिर, भिमा-अमरजा संगम, कळेश्वर मंदिर, औदुंबर वृक्ष, संगम स्नान घाट या स्थळांना विशेष महत्त्व आहे.

माधुकरीची परंपरा

गाणगापूरची “माधुकरी” परंपरा संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध आहे. भक्त पाच घरातून भिक्षा मागतात. यामागे अहंकाराचा त्याग, समत्वभाव आणि साधेपणाचा संदेश दिला जातो. अनेक भक्त आजही श्रद्धेने माधुकरी करतात.

नरसिंहवाडी

कृष्णा-पंचगंगा संगमावरील पवित्र दत्तधाम. कोल्हापूर जिल्ह्यातील नरसिंहवाडी हे दत्तभक्तांचे अत्यंत श्रद्धास्थान आहे. या क्षेत्राला “नरसोबाची वाडी” असेही म्हटले जाते. हे क्षेत्र कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या संगमावर वसलेले आहे. येथे श्री नरसिंह सरस्वती यांनी बारा वर्षे वास्तव्य केल्याचे मानले जाते.

पादुकांचे महत्त्व

येथील दत्तपादुका अत्यंत जागृत मानल्या जातात. भक्त मोठ्या श्रद्धेने येथे दर्शनासाठी येतात. अनेक भक्तांच्या श्रद्धेनुसार संकटे दूर होतात, मानसिक शांतता मिळते, घरातील अडचणी कमी होतात, साधनेत प्रगती होते.

नरसिंहवाडीचे वातावरण

नदीकिनाऱ्यावरील शांत परिसर, मंदिरातील मंत्रोच्चार आणि अखंड नामस्मरण यामुळे हे क्षेत्र अत्यंत सात्त्विक वाटते.

औदुंबर

औदुंबर : श्रीदत्तांचे शांत आणि पवित्र स्थान

औदुंबर कुठे आहे?

औदुंबर हे महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यात कृष्णा नदीच्या तिरावर वसलेले पवित्र दत्तक्षेत्र आहे. हे स्थान अत्यंत निसर्गरम्य आणि शांत असल्यामुळे साधना, नामस्मरण आणि ध्यानासाठी उत्तम मानले जाते.

Astro Tips: हातातून दूध किंवा तेल सांडणे का मानले जाते अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय आणि धार्मिक श्रद्धा

औदुंबरची पौराणिक आणि धार्मिक महती

दत्तसंप्रदायात असे मानले जाते की येथे श्री नरसिंह सरस्वती यांनी काही काळ वास्तव्य केले होते. श्री गुरुचरित्रात औदुंबर क्षेत्राचे मोठे महात्म्य सांगितले आहे.

औदुंबर वृक्ष हा दत्तात्रेयांचा प्रिय वृक्ष मानला जातो. या वृक्षाखाली ध्यान, जप आणि प्रदक्षिणा केल्यास मनोकामना पूर्ण होतात अशी भक्तांची श्रद्धा आहे.

येथे काय विशेष आहे?

कृष्णा नदीचा पवित्र घाट, श्रीदत्त मंदिरातील शांत वातावरण मन प्रसन्न करते.

औदुंबर वृक्षाची प्रदक्षिणा

गुरुचरित्र पारायणासाठी प्रसिद्ध स्थान आहे. यासाठी दत्तजयंती आणि गुरुवारला मोठी गर्दी असते. भाविक येथे येऊन “दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा” हा नामजप करतात.

अक्कलकोट : स्वामी समर्थांची कर्मभूमी

अक्कलकोटचे महत्त्व

महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट हे स्वामी समर्थ महाराज यांचे प्रमुख तीर्थक्षेत्र मानले जाते. दत्तावतार म्हणून स्वामी समर्थांचे लाखो भक्त भारतभर आहेत.

“भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे” हा स्वामी समर्थांचा आशीर्वाद आजही भक्तांना आधार देतो.

स्वामी समर्थांचा इतिहास

स्वामी समर्थ महाराज अक्कलकोटमध्ये सुमारे २२ वर्षे वास्तव्यास होते. त्यांनी अनेक भक्तांचे दुःख दूर केले, रोगमुक्ती दिली आणि अध्यात्माचा मार्ग दाखवला. त्यांच्या चमत्कारांच्या आणि कृपेच्या असंख्य कथा आजही भक्तांमध्ये सांगितल्या जातात.

अक्कलकोटमधील प्रमुख स्थळे

वटवृक्ष मंदिर.. येथे स्वामी समर्थ बसत असत असे मानले जाते. हा वटवृक्ष अत्यंत पवित्र मानला जातो.

समाधी मठ

स्वामी समर्थांच्या समाधीचे हे प्रमुख स्थान आहे. येथे दररोज आरती, भजन आणि नामस्मरण चालते.

स्वामी समर्थ अन्नछत्र

भाविकांसाठी महाप्रसादाची व्यवस्था केली जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: दत्तसंप्रदायातील प्रमुख ४ तीर्थक्षेत्रे कोणती आहेत?

    Ans: गाणगापूर, नरसिंहवाडी, औदुंबर आणि अक्कलकोट ही दत्तसंप्रदायातील प्रमुख आणि अत्यंत पवित्र तीर्थक्षेत्रे मानली जातात.

  • Que: गाणगापूरचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: गाणगापूर हे श्री नरसिंह सरस्वती यांच्या वास्तव्यामुळे प्रसिद्ध आहे. येथे असलेले निर्गुण पादुका मंदिर आणि भिमा-अमरजा संगम अत्यंत पवित्र मानले जातात.

  • Que: दत्तभक्त या तीर्थक्षेत्रांना का भेट देतात?

    Ans: गुरूकृपा, मानसिक शांतता, अध्यात्मिक समाधान आणि साधनेत प्रगती मिळावी या श्रद्धेने लाखो भक्त या क्षेत्रांना भेट देतात.

Web Title: Datta devotees must visit these sacred pilgrimage sites know the religious significance of these holy places

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण
1

Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण

Astro Tips: हातातून दूध किंवा तेल सांडणे का मानले जाते अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय आणि धार्मिक श्रद्धा
2

Astro Tips: हातातून दूध किंवा तेल सांडणे का मानले जाते अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय आणि धार्मिक श्रद्धा

Sai Baba: साईबाबांनी पाण्याने दिवे कसे पेटवले? जाणून घेऊया त्यांनी दिलेली मोलाची शिकवण
3

Sai Baba: साईबाबांनी पाण्याने दिवे कसे पेटवले? जाणून घेऊया त्यांनी दिलेली मोलाची शिकवण

Gemology: धनप्राप्तीसाठी प्रसिद्ध असलेले हे रत्न; परिधान करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी
4

Gemology: धनप्राप्तीसाठी प्रसिद्ध असलेले हे रत्न; परिधान करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दत्तभक्तांनी आवर्जून भेट द्यावी अशी पवित्र तीर्थस्थान कोणती? जाणून घ्या या तीर्थस्थानांचे धार्मिक महत्त्व

दत्तभक्तांनी आवर्जून भेट द्यावी अशी पवित्र तीर्थस्थान कोणती? जाणून घ्या या तीर्थस्थानांचे धार्मिक महत्त्व

May 28, 2026 | 12:50 PM
गुपचूप उरकलं लग्न! लग्नाचा फोटो शेअर करताच Dhinchak Pooja पुन्हा चर्चेत; अभिनंदनाऐवजी ट्रोलिंगचा करावा लागतोय सामना

गुपचूप उरकलं लग्न! लग्नाचा फोटो शेअर करताच Dhinchak Pooja पुन्हा चर्चेत; अभिनंदनाऐवजी ट्रोलिंगचा करावा लागतोय सामना

May 28, 2026 | 12:39 PM
Abraham Accords: ‘इस्रायलला पाठिंबा दिला तर गाडून टाकू!’ Lashkar e Taibaची पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुखांना थेट धमकी

Abraham Accords: ‘इस्रायलला पाठिंबा दिला तर गाडून टाकू!’ Lashkar e Taibaची पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुखांना थेट धमकी

May 28, 2026 | 12:23 PM
“उष्माघाताने बळी गेला तर मुख्यमंत्री जबाबदार…”, मराठा आरक्षणावरून जरांगेंचा सरकारवर घणाघात; 30 तारखेपासून आंदोलनाचा इशारा

“उष्माघाताने बळी गेला तर मुख्यमंत्री जबाबदार…”, मराठा आरक्षणावरून जरांगेंचा सरकारवर घणाघात; 30 तारखेपासून आंदोलनाचा इशारा

May 28, 2026 | 12:22 PM
यंदा ‘UPSC Prelims 2026’ अत्यंत आव्हानात्मक का ठरली? आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार यांनी उमेद्वारांना दिली महत्त्वाची माहिती!

यंदा ‘UPSC Prelims 2026’ अत्यंत आव्हानात्मक का ठरली? आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार यांनी उमेद्वारांना दिली महत्त्वाची माहिती!

May 28, 2026 | 12:20 PM
‘कारमध्ये बसलो म्हणून आम्ही श्रीमंत का?’ ; चिमुरडीचा लीचीच्या भावावरुन विक्रेत्याशी गोड वाद, VIDEO पाहून नेटकरीही फिदा

‘कारमध्ये बसलो म्हणून आम्ही श्रीमंत का?’ ; चिमुरडीचा लीचीच्या भावावरुन विक्रेत्याशी गोड वाद, VIDEO पाहून नेटकरीही फिदा

May 28, 2026 | 12:18 PM
Beed Crime: नराधम आजोबांनीच केला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; चौकशीत आणखी एक धक्कदायक माहिती समोर

Beed Crime: नराधम आजोबांनीच केला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; चौकशीत आणखी एक धक्कदायक माहिती समोर

May 28, 2026 | 12:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM