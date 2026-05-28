‘कारमध्ये बसलो म्हणून आम्ही श्रीमंत का?’ ; चिमुरडीचा लीचीच्या भावावरुन विक्रेत्याशी गोड वाद, VIDEO पाहून नेटकरीही फिदा

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की एक चिमुरडी कारमध्ये बसून फळ विक्रेत्याशी मोलभाव करताना दिसत आहे. चिमुरडी लीचीचा मोलभाव करत आहे. लीचीचा भाव ऐकताच तिचा चेहरा गंभीर करत विक्रेत्याला सुनावलं आहे. आपल्या गोड आवाजात ती म्हणते की, कारमध्ये बसलो म्हणजे आम्ही काय श्रीमंत आहोत का? ती एवढ्यावरच थांबत नाही, तर सतत प्लीज प्लीज करत भाव कमी करण्याचा हट्ट विक्रेत्याला करत असते. परंतु यावर विक्रेता वैतागलेला नाही, तर तो सतत हसत तिचे ऐकून घेत आहे.
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @papakiprincesskiara या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या प्रचंड पसंतीस पडत आहे. अनेकांनी यावर मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काय मोलभाव करतेय, मोठ्यांनाही लाजवेल ही तर असे एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने आईला बघितलं असणार हीने मोलभाव करताना असे म्हटले आहे. तर तिसऱ्या एकाने मॅच्युरिटी जास्त आहे पोरित, किती गोडपणे मोलभाव करतेय असे म्हटले. तसेच विक्रेत्याची रिअॅक्शनही लोकांना आवडली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.