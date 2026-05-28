Beed Crime: नराधम आजोबांनीच केला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; चौकशीत आणखी एक धक्कदायक माहिती समोर

काय घडलं नेमकं?
पीडित १५ वर्षीय मुलगी आपल्या आजी आजोबा सोबत राहत होती. तिचे आई- वडील बाहेरगावी कमला गेलेले आहेत. सध्या शाळेत सुट्ट्या असल्याने आजी आणि इतर भावंडे शेतात शेळ्या चारण्यासाठी गेले होते. मुलगी घरी एकटी असल्याचे पाहून आजोबांनी तिच्यासोबत बळजबरी करत लैंगिक अत्याचार केला. कोणाला सांगितले तर जीवे मारण्याची धमकी देखील दिली गेली. यानंतर पीडितेच्या पोटात दुखू लागले. त्यामुळे तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांना संशय आल्याने तिला विश्वासात घेत तिची विचारणा केली असता तिने घडलेली घटना डॉक्टरांना सांगितली. एवढेच नाही तर तिने आणखी एक धक्कादायक खुलासा केला.
धक्कदायक खुलासा
अल्पवयीन पीडितेने दीड वर्षांपूर्वी तिच्या चुलत भावाने अत्याचार केल्याचा खुलासा केला. पोलिसांना या घटनेची माहिती देण्यात आली आहे. नेकनूर पोलीस ठाण्यात आजोबा आणि चुलत भावा विरोधात गुन्हा नोंदवला गेला आहे. या संतापजनक घटनेमुळे बीड जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
या घटनेने पुन्हा एकदा मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कुटुंबातील व्यक्तीकडून अत्याचार झाल्याने आता मुली स्वतःच्या घरात सुरक्षित नाही हे देखील समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
केजमध्ये अमानुषतेचा कळस! अत्याचारपीडित अल्पवयीन मुलीला रुग्णालयात 10 तास, पोलीस ठाण्यात रात्रभर ताटकळत ठेवले
बीड येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. अल्पवयीन अत्याचार पीडित मुलीला वैद्यकीय तपासणीसाठी तब्बल १० तास ताटकळत ठेवण्यात आले. एवढेच नाही तर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी तिच्या संपूर्ण कुटुंबाला रात्रभर पोलीस ठाण्यात जागून काढावी लागली. या संतापजनक प्रकारामुळे बीड जिल्ह्यात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. यामुळे आता विविध चर्चा होत आहे.
Ans: बीड जिल्ह्यातील नेकनूर पोलीस ठाणे हद्दीतील एका गावात ही घटना घडली.
Ans: पीडित मुलीच्या पोटात दुखू लागल्याने तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी विश्वासात घेतल्यावर तिने अत्याचाराची माहिती दिली.
Ans: पोलिसांनी आजोबा आणि चुलत भावाविरोधात पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला असून एका आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.