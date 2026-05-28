Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Beed Crime Depraved Grandfather Abuses Minor Girl Another Shocking Revelation Surfaces During Investigation

Beed Crime: नराधम आजोबांनीच केला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; चौकशीत आणखी एक धक्कदायक माहिती समोर

Updated On: May 28, 2026 | 12:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

बीड जिल्ह्यातील नेकनूर परिसरात १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच ६० वर्षीय आजोबांनी अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. तसेच दीड वर्षांपूर्वी चुलत भावानेही अत्याचार केल्याचे समोर आले. पोलिसांनी पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • १५ वर्षीय मुलीवर आजोबा आणि चुलत भावाकडून अत्याचाराचा आरोप.
  • डॉक्टरांना संशय आल्यानंतर पीडितेने घडलेली घटना सांगितली.
  • पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल; एका आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
बीड: बीड येथून एक नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका पंधरा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर साठ वर्षाच्या आजोबांनीच अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. एवढेच नाही तर चौकशीत पीडितेच्या चुलत भावाने देखील अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने संताप व्यक्त केला जात आहे. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात आजोबा आणि चुलत भाऊ यांच्यावर पोक्सो ॲक्ट नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका आरोपीला पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. ही घटना नेकनूर पोलीस ठाणे हद्दीतील आहे. या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

काय घडलं नेमकं?

पीडित १५ वर्षीय मुलगी आपल्या आजी आजोबा सोबत राहत होती. तिचे आई- वडील बाहेरगावी कमला गेलेले आहेत. सध्या शाळेत सुट्ट्या असल्याने आजी आणि इतर भावंडे शेतात शेळ्या चारण्यासाठी गेले होते. मुलगी घरी एकटी असल्याचे पाहून आजोबांनी तिच्यासोबत बळजबरी करत लैंगिक अत्याचार केला. कोणाला सांगितले तर जीवे मारण्याची धमकी देखील दिली गेली. यानंतर पीडितेच्या पोटात दुखू लागले. त्यामुळे तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांना संशय आल्याने तिला विश्वासात घेत तिची विचारणा केली असता तिने घडलेली घटना डॉक्टरांना सांगितली. एवढेच नाही तर तिने आणखी एक धक्कादायक खुलासा केला.

धक्कदायक खुलासा

अल्पवयीन पीडितेने दीड वर्षांपूर्वी तिच्या चुलत भावाने अत्याचार केल्याचा खुलासा केला. पोलिसांना या घटनेची माहिती देण्यात आली आहे. नेकनूर पोलीस ठाण्यात आजोबा आणि चुलत भावा विरोधात गुन्हा नोंदवला गेला आहे. या संतापजनक घटनेमुळे बीड जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

या घटनेने पुन्हा एकदा मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कुटुंबातील व्यक्तीकडून अत्याचार झाल्याने आता मुली स्वतःच्या घरात सुरक्षित नाही हे देखील समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण पसरले आहे.

Raigad Crime: उन्हाळी सुट्टीसाठी गावी आली अन् थेट जंगलात सापडला मृतदेह; मोबाईलवर बोलत घराबाहेर पडली…

केजमध्ये अमानुषतेचा कळस! अत्याचारपीडित अल्पवयीन मुलीला रुग्णालयात 10 तास, पोलीस ठाण्यात रात्रभर ताटकळत ठेवले

बीड येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. अल्पवयीन अत्याचार पीडित मुलीला वैद्यकीय तपासणीसाठी तब्बल १० तास ताटकळत ठेवण्यात आले. एवढेच नाही तर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी तिच्या संपूर्ण कुटुंबाला रात्रभर पोलीस ठाण्यात जागून काढावी लागली. या संतापजनक प्रकारामुळे बीड जिल्ह्यात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. यामुळे आता विविध चर्चा होत आहे.

रील्सस्टार रोहिणी पाराध्येने संपवलं आयुष्य, ‘हॉटेल ग्रामपंचायत’च्या स्वयंपाकघरात घेतला गळफास

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बीड जिल्ह्यातील नेकनूर पोलीस ठाणे हद्दीतील एका गावात ही घटना घडली.

  • Que: प्रकरण उघडकीस कसे आले?

    Ans: पीडित मुलीच्या पोटात दुखू लागल्याने तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी विश्वासात घेतल्यावर तिने अत्याचाराची माहिती दिली.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी आजोबा आणि चुलत भावाविरोधात पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला असून एका आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.

Web Title: Beed crime depraved grandfather abuses minor girl another shocking revelation surfaces during investigation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 12:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad Crime: उन्हाळी सुट्टीसाठी गावी आली अन् थेट जंगलात सापडला मृतदेह; मोबाईलवर बोलत घराबाहेर पडली…
1

Raigad Crime: उन्हाळी सुट्टीसाठी गावी आली अन् थेट जंगलात सापडला मृतदेह; मोबाईलवर बोलत घराबाहेर पडली…

Nagpur Crime: भीषण प्रकार! जळत्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात आढळला अर्धवट जळालेला मृतदेह; स्त्री-पुरुष ओळखणंही कठीण
2

Nagpur Crime: भीषण प्रकार! जळत्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात आढळला अर्धवट जळालेला मृतदेह; स्त्री-पुरुष ओळखणंही कठीण

Chandigarh Crime: ‘धुरंधर’च्या प्रॉडक्शन डिझायनरवर गंभीर आरोप, आरोपीची जामिनावर सुटका; काय नेमकं प्रकरण?
3

Chandigarh Crime: ‘धुरंधर’च्या प्रॉडक्शन डिझायनरवर गंभीर आरोप, आरोपीची जामिनावर सुटका; काय नेमकं प्रकरण?

Beed Crime: केजमध्ये अमानुषतेचा कळस! अत्याचारपीडित अल्पवयीन मुलीला रुग्णालयात 10 तास, पोलीस ठाण्यात रात्रभर ताटकळत ठेवले
4

Beed Crime: केजमध्ये अमानुषतेचा कळस! अत्याचारपीडित अल्पवयीन मुलीला रुग्णालयात 10 तास, पोलीस ठाण्यात रात्रभर ताटकळत ठेवले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Beed Crime: नराधम आजोबांनीच केला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; चौकशीत आणखी एक धक्कदायक माहिती समोर

Beed Crime: नराधम आजोबांनीच केला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; चौकशीत आणखी एक धक्कदायक माहिती समोर

May 28, 2026 | 12:12 PM
जगभरातील सर्वच देशांना नव्या आजाराचा धोका! आफ्रिकेत इबोलाचा उद्रेक, जाणून घ्या गंभीर आजाराची लक्षणे आणि उपचार

जगभरातील सर्वच देशांना नव्या आजाराचा धोका! आफ्रिकेत इबोलाचा उद्रेक, जाणून घ्या गंभीर आजाराची लक्षणे आणि उपचार

May 28, 2026 | 11:57 AM
Balochistan Attack : पाकिस्तानात क्रूरतेचा कळस! ओळखपत्र दाखवण्यास नकार देताच 5 जणांना केले भुईसपाट; देशात हायअलर्ट

Balochistan Attack : पाकिस्तानात क्रूरतेचा कळस! ओळखपत्र दाखवण्यास नकार देताच 5 जणांना केले भुईसपाट; देशात हायअलर्ट

May 28, 2026 | 11:55 AM
Budget: कठीण आहे राव! खिशावर पडणार ओझे वाढणार घराचे बजेट, खाण्यापिण्यापासून पर्सनल केअर होणार महागः Systematics Research

Budget: कठीण आहे राव! खिशावर पडणार ओझे वाढणार घराचे बजेट, खाण्यापिण्यापासून पर्सनल केअर होणार महागः Systematics Research

May 28, 2026 | 11:53 AM
Car Maintenance: कारच्या टायरमध्ये नायट्रोजन भरल्याने खरंच मायलेज वाढतं? समोर आलं खरं कारण, जाणून घ्या ‘थंड’ गॅसचं सत्य

Car Maintenance: कारच्या टायरमध्ये नायट्रोजन भरल्याने खरंच मायलेज वाढतं? समोर आलं खरं कारण, जाणून घ्या ‘थंड’ गॅसचं सत्य

May 28, 2026 | 11:53 AM
गायीला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करा; मुस्लिम व बहुजन समाजाचे तहसीलदारांना निवेदन

गायीला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करा; मुस्लिम व बहुजन समाजाचे तहसीलदारांना निवेदन

May 28, 2026 | 11:49 AM
Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण

Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण

May 28, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM