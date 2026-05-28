UPSC Prelims 2026 Answer Key Out: देशभरातील लाखो तरुण-तरुणी एक स्वप्न पाहून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी सुरु करतात. यूपीएससीच्या सर्व परीक्षांमध्ये नागरी सेवा परीक्षा महत्त्वाची मानली जाते. देशात गेल्या रविवारी (२४ मे २०२६) रोजी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची ‘नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २०२६’ पार पडली. या परीक्षेत दोन पेपर असतात. या दोन्ही परिक्षेच्या उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तरांबद्दल त्रुटी आहेत, त्यांचे आक्षेप ते upsconline.nic.in/login या संकेतस्थळावर नोंदवू शकतात. दुसरीकडे यूपीएससीच्या अध्यक्षांनीही यंदाचा पेपर कठिण असल्याचे मान्य केले आहे. चला तर मग जाणून घेऊया, यूपीएससीचे अध्यक्ष डॉ अजय कुमार नेमके काय म्हणाले?
यंदाची नागरी सेवा पूर्व परीक्षेची तिच्या काठिण्य पातळीमुळे सर्वत्र चर्चा केली जात आहे. या परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर १ मधील प्रश्न हे अत्यंत वेळखाऊ आणि अवघड होते. यामध्ये काही प्रश्न हे पानभरून तर काही अर्धपानाचे होते. तसेच निर्णयक्षमतेवर आधारित ही काही प्रश्न विचारले होते, त्यामुळे परीक्षार्थींना मोठा धक्का बसला होता. दुसरीकडे सी सॅट पेपरही कठीण असल्याचेही परीक्षांर्थींनी सांगितले.
यूपीएसीच्या नागरी सेवेची उत्तरतालिका जाहीर केल्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ, अजय कुमार म्हणाले की ‘२४ मे २०२६ रोजी झालेली यूपीएससीची नागरी परीक्षा ही तुलनेने अत्यंत कठीण आणि आव्हनात्मक होती. अशा स्थितीत आयोगाने जाहीर केलेली अधिकृत उत्तरतालिका उमेद्वारांना आवश्यक असणारी स्पष्टता देईल. परीक्षेत विचारलेली बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे ही प्रमाणित पाठ्यपुस्तके, सरकारी संकेतस्थळे, केंद्र सरकारची प्रसिद्धीपत्रके आणि देशातील नामांकित वृत्तपत्रे यांवर आधारित होती. हे सर्व मूळ स्त्रोत असून यावर उमेद्वारांचा पूर्ण विश्वास असतो.
पेपरच्या काठिण्य पातळी लक्षात घेऊन अजय कुमार यांनी प्रोव्हिजनल उत्तरतालिकेची लिंकही सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. तसेच आक्षेप नोंदवण्यासाठीही लिंक दिली आहे. परीक्षा दिलेल्या कोणत्याही उमेद्वाराने हरकती ‘QPRep Portal’ या वर नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच हरकती नोंदवण्यापूर्वी अधिकृत सूचना काळजीपूर्वक वाचण्याचे आवाहनही केले आहे.
सामान्य अध्ययन-१ पेपर (GS-1 Paper):
https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/ProvAnsKey%E2%80%93GS-I-CSP-Exam-2026-270526.pdf
सामान्य अध्ययन-२ पेपर (GS-II Paper):
https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/ProvAnsKey%E2%80%93GS-II-CSP-Exam-2026-270526.pdf
QPRep Portal link– upsconline.nic.in/login