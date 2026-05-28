Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Civil Services Upsc Prelims 2026 Provisional Answer Key Released

यंदा ‘UPSC Prelims 2026’ अत्यंत आव्हानात्मक का ठरली? आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार यांनी उमेद्वारांना दिली महत्त्वाची माहिती!

Updated On: May 28, 2026 | 12:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

UPSC Prelims 2026 Answer Key Out: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २०२६ ची उत्तरतालिका प्रसिद्ध झाली आहे. अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार यांनी पेपरच्या काठिण्य पातळीबाबत केलेले विधान आणि आक्षेप नोंदवण्याची थेट लिंक सविस्तर वाचा.

UPSC

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

UPSC Prelims 2026 Answer Key Out: देशभरातील लाखो तरुण-तरुणी एक स्वप्न पाहून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी सुरु करतात. यूपीएससीच्या सर्व परीक्षांमध्ये नागरी सेवा परीक्षा महत्त्वाची मानली जाते. देशात गेल्या रविवारी (२४ मे २०२६) रोजी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची ‘नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २०२६’ पार पडली. या परीक्षेत दोन पेपर असतात. या दोन्ही परिक्षेच्या उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तरांबद्दल त्रुटी आहेत, त्यांचे आक्षेप ते upsconline.nic.in/login या संकेतस्थळावर नोंदवू शकतात. दुसरीकडे यूपीएससीच्या अध्यक्षांनीही यंदाचा पेपर कठिण असल्याचे मान्य केले आहे. चला तर मग जाणून घेऊया, यूपीएससीचे अध्यक्ष डॉ अजय कुमार नेमके काय म्हणाले?

NEET UG Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणात सीबीआयचा मोठा दणका; फिजिक्स-केमिस्ट्रीच्या पेपर फुटीचा मुख्य स्रोत सापडला?

यंदाची नागरी सेवा पूर्व परीक्षेची तिच्या काठिण्य पातळीमुळे सर्वत्र चर्चा केली जात आहे. या परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर १ मधील प्रश्न हे अत्यंत वेळखाऊ आणि अवघड होते. यामध्ये काही प्रश्न हे पानभरून तर काही अर्धपानाचे होते. तसेच निर्णयक्षमतेवर आधारित ही काही प्रश्न विचारले होते, त्यामुळे परीक्षार्थींना मोठा धक्का बसला होता. दुसरीकडे सी सॅट पेपरही कठीण असल्याचेही परीक्षांर्थींनी सांगितले.

डॉ. अजय कुमार नेमके काय म्हणाले ?

यूपीएसीच्या नागरी सेवेची उत्तरतालिका जाहीर केल्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ, अजय कुमार म्हणाले की ‘२४ मे २०२६ रोजी झालेली यूपीएससीची नागरी परीक्षा ही तुलनेने अत्यंत कठीण आणि आव्हनात्मक होती. अशा स्थितीत आयोगाने जाहीर केलेली अधिकृत उत्तरतालिका उमेद्वारांना आवश्यक असणारी स्पष्टता देईल. परीक्षेत विचारलेली बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे ही प्रमाणित पाठ्यपुस्तके, सरकारी संकेतस्थळे, केंद्र सरकारची प्रसिद्धीपत्रके आणि देशातील नामांकित वृत्तपत्रे यांवर आधारित होती. हे सर्व मूळ स्त्रोत असून यावर उमेद्वारांचा पूर्ण विश्वास असतो.

How to Join CBI: ट्विशा शर्मा मृत्यू सत्र आणि नीट पेपरफुटीचा तपास करणाऱ्या ‘CBI’ मध्ये नोकरी कशी मिळवायची? काय आहे प्रक्रिया?

पेपरच्या काठिण्य पातळी लक्षात घेऊन अजय कुमार यांनी प्रोव्हिजनल उत्तरतालिकेची लिंकही सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. तसेच आक्षेप नोंदवण्यासाठीही लिंक दिली आहे. परीक्षा दिलेल्या कोणत्याही उमेद्वाराने हरकती ‘QPRep Portal’ या वर नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच हरकती नोंदवण्यापूर्वी अधिकृत सूचना काळजीपूर्वक वाचण्याचे आवाहनही केले आहे.

प्रोव्हिजनल उत्तरतालिकेची लिंक

सामान्य अध्ययन-१ पेपर (GS-1 Paper): 

https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/ProvAnsKey%E2%80%93GS-I-CSP-Exam-2026-270526.pdf

सामान्य अध्ययन-२ पेपर (GS-II Paper): 

https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/ProvAnsKey%E2%80%93GS-II-CSP-Exam-2026-270526.pdf

आक्षेप नोंदवण्यासाठी लिंक

QPRep Portal link– upsconline.nic.in/login

Web Title: Civil services upsc prelims 2026 provisional answer key released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 12:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Amazon-Flipkart ला विसरा! आता केंद्र सरकार लाँच करणार स्वतःचे ‘शॉपिंग पोर्टल’; स्वस्त दरात खरेदी करता येणार वस्तू
1

Amazon-Flipkart ला विसरा! आता केंद्र सरकार लाँच करणार स्वतःचे ‘शॉपिंग पोर्टल’; स्वस्त दरात खरेदी करता येणार वस्तू

शाळांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू करा; महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीचे राज्य शासनाला निवेदनाद्वारे घातले साकडे
2

शाळांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू करा; महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीचे राज्य शासनाला निवेदनाद्वारे घातले साकडे

SAIL Recruitment 2026: कोणत्याही परीक्षेविना थेट मुलाखतीतून निवड? सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी मोठी संधी!
3

SAIL Recruitment 2026: कोणत्याही परीक्षेविना थेट मुलाखतीतून निवड? सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी मोठी संधी!

Ujni Dam: उजनी धरणाचे होणार ‘हेल्थ चेकअप’! जून २०२६ पासून केंद्रीय पथकाकडून सखोल तपासणी; ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर
4

Ujni Dam: उजनी धरणाचे होणार ‘हेल्थ चेकअप’! जून २०२६ पासून केंद्रीय पथकाकडून सखोल तपासणी; ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
यंदा ‘UPSC Prelims 2026’ अत्यंत आव्हानात्मक का ठरली? आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार यांनी उमेद्वारांना दिली महत्त्वाची माहिती!

यंदा ‘UPSC Prelims 2026’ अत्यंत आव्हानात्मक का ठरली? आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार यांनी उमेद्वारांना दिली महत्त्वाची माहिती!

May 28, 2026 | 12:20 PM
‘कारमध्ये बसलो म्हणून आम्ही श्रीमंत का?’ ; चिमुरडीचा लीचीच्या भावावरुन विक्रेत्याशी गोड वाद, VIDEO पाहून नेटकरीही फिदा

‘कारमध्ये बसलो म्हणून आम्ही श्रीमंत का?’ ; चिमुरडीचा लीचीच्या भावावरुन विक्रेत्याशी गोड वाद, VIDEO पाहून नेटकरीही फिदा

May 28, 2026 | 12:18 PM
Beed Crime: नराधम आजोबांनीच केला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; चौकशीत आणखी एक धक्कदायक माहिती समोर

Beed Crime: नराधम आजोबांनीच केला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; चौकशीत आणखी एक धक्कदायक माहिती समोर

May 28, 2026 | 12:12 PM
जगभरातील सर्वच देशांना नव्या आजाराचा धोका! आफ्रिकेत इबोलाचा उद्रेक, जाणून घ्या गंभीर आजाराची लक्षणे आणि उपचार

जगभरातील सर्वच देशांना नव्या आजाराचा धोका! आफ्रिकेत इबोलाचा उद्रेक, जाणून घ्या गंभीर आजाराची लक्षणे आणि उपचार

May 28, 2026 | 11:57 AM
Balochistan Attack : पाकिस्तानात क्रूरतेचा कळस! ओळखपत्र दाखवण्यास नकार देताच 5 जणांना केले भुईसपाट; देशात हायअलर्ट

Balochistan Attack : पाकिस्तानात क्रूरतेचा कळस! ओळखपत्र दाखवण्यास नकार देताच 5 जणांना केले भुईसपाट; देशात हायअलर्ट

May 28, 2026 | 11:55 AM
Budget: कठीण आहे राव! खिशावर पडणार ओझे वाढणार घराचे बजेट, खाण्यापिण्यापासून पर्सनल केअर होणार महागः Systematics Research

Budget: कठीण आहे राव! खिशावर पडणार ओझे वाढणार घराचे बजेट, खाण्यापिण्यापासून पर्सनल केअर होणार महागः Systematics Research

May 28, 2026 | 11:53 AM
Car Maintenance: कारच्या टायरमध्ये नायट्रोजन भरल्याने खरंच मायलेज वाढतं? समोर आलं खरं कारण, जाणून घ्या ‘थंड’ गॅसचं सत्य

Car Maintenance: कारच्या टायरमध्ये नायट्रोजन भरल्याने खरंच मायलेज वाढतं? समोर आलं खरं कारण, जाणून घ्या ‘थंड’ गॅसचं सत्य

May 28, 2026 | 11:53 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM