गुपचूप उरकलं लग्न! लग्नाचा फोटो शेअर करताच Dhinchak Pooja पुन्हा चर्चेत; अभिनंदनाऐवजी ट्रोलिंगचा करावा लागतोय सामना

तुम्हाला ‘सेल्फी मैंने लेली आज…’ हे गाणे आठवत असेलच. तुम्ही कदाचित अजूनही असे गाणे विसरू शकत नसाल. अनेक वर्षांपूर्वी, ढिंचक पूजा हे गाणे गाऊन रातोरात स्टार बनली होती. जो कोणी ढिंचक पूजाचे गाणे ऐकायचा, त्याच्या कानातून रक्त येऊ लागायचे. परिस्थिती इतकी वाईट होती की लोक सोशल मीडियावर रोज ढिंचक पूजाला शिव्या देत असत. या गाण्याने धुमाकूळ घातल्यानंतर, ढिंचक पूजाने आणखी बरीच गाणी गायली, पण तिला तशी प्रसिद्धी मिळाली नाही. दरम्यान, ढिंचक पूजा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. असे म्हटले जात आहे की ढिंचक पूजाने रातोरात लग्न केले आहे.
नुकतेच, ढिंचक पूजाने तिच्या इंस्टाग्रामवर एक लग्नाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये, ढिंचक पूजा तिच्या पतीचा हात धरून वधूच्या रूपात दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये ढिंचक पूजाला ओळखणेही कठीण झाले आहे.
मात्र, ढिंचक पूजा लाल रंगाच्या ड्रेसमध्ये अप्रतिम दिसत आहे. हा व्हिडिओ शेअर करत ढिंचक पूजाने लिहिले, “मी तुम्हाला माझ्या लग्नातील काही फोटो दाखवत आहे. तुम्ही लवकरच आणखी फोटो पाहाल.” फोटोंमध्ये ढिंचक पूजा खूप आनंदी दिसत आहे.
लग्नाचे फोटो व्हायरल होताच, लोकांना ढिंचक पूजाच्या घाणेरड्या गाण्यांची आठवण येऊ लागली. यामुळेच आता लोक ढिंचक पूजाला ट्रोल करत आहेत. एका युझरने ढिंचक पूजाच्या व्हिडिओवर लिहिले, “आता तिचं लग्न झालंय, तिच्यावर गाणी बनवायला सुरुवात करू नका.” दुसऱ्या एका युझरने लिहिले, “तिची गाणी ऐकून आजही माझ्या कानांतून रक्त येतं.”
ढिंचक पूजा बिग बॉस ११ मध्ये सुद्धा दिसली होती. ढिंचक पूजाने वाईल्ड कार्ड म्हणून शोमध्ये प्रवेश केला होता. शोमध्ये प्रवेश करताच ढिंचक पूजाने आपला अॅटिट्यूड दाखवायला सुरुवात केली. मात्र, कालांतराने बिग बॉसने तिला घरातून बाहेर काढले.