Abraham Accords: 'इस्रायलला पाठिंबा दिला तर गाडून टाकू!' Lashkar e Taibaची पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुखांना थेट धमकी

May 28, 2026 | 12:33 PM IST
सारांश

Saifullah Kasuri Pakistan-Israel Relations: अब्राहम करारामध्ये पाकिस्तानचा समावेश करण्याबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर शहबाज सरकार अडचणींचा सामना करत आहे. दहशतवादी संघटना लश्कर-ए-तोयबाने थेट धमकी दिली आहे.

'इस्रायलला पाठिंबा दिला तर गाडून टाकू!' लश्कर-ए-तोयबाची पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुखांना थेट धमकी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

विस्तार
  • लश्कर-ए-तोयबाची थेट धमकी
  • इस्रायल कनेक्शन आणि अब्राहम करार
  • गुप्त कराराची पाकिस्तानात भीती

Lashkar e Taiba threatens Shehbaz Sharif : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सध्या अनेक अनपेक्षित वळणे पाहायला मिळत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी मध्यपूर्वेतील संघर्ष संपवण्यासाठी उचललेल्या एका पावलामुळे शेजारील देश पाकिस्तानमध्ये मोठा अंतर्गत भूकंप झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुस्लिम जगतातील महत्त्वाचे देश असलेल्या सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानला इस्रायलसोबतच्या ‘अब्राहम करारा’त (Abraham Accords) समाविष्ट करण्याची इच्छा व्यक्त केली. ट्रम्प यांच्या या एका विधानाने पाकिस्तानातील जिहादी आणि कट्टरपंथी संघटनांचा थरकाप उडाला असून, जगातील सर्वात धोकादायक दहशतवादी संघटनांपैकी एक असलेल्या लश्कर-ए-तोयबाने (LeT) थेट देशाचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि शक्तिशाली लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्याविरुद्ध उघडपणे युद्धाची घोषणा केली आहे.

काय आहे ‘अब्राहम करार’ आणि ट्रम्प यांचे स्वप्न?

अब्राहम करार हा प्रामुख्याने अमेरिका, इस्रायल आणि अरब देशांमधील राजनैतिक, आर्थिक आणि लष्करी सहकार्य वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आलेला एक ऐतिहासिक शांतता करार आहे. यापूर्वी संयुक्त अरब अमिराती (UAE), बहरीन, मोरोक्को आणि सुदान यांसारख्या मुस्लिम बहुसंख्य देशांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या करून इस्रायलशी आपले संबंध सामान्य केले आहेत. ऐतिहासिक आणि धार्मिक कारणांमुळे मुस्लिम जगतात इस्रायलला कट्टर शत्रू मानले जात असल्याने हा करार नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. आता ट्रम्प यांना या कराराचा विस्तार करायचा असून, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियासारख्या मोठ्या अण्वस्त्रधारी मुस्लिम देशांना यामध्ये सामील करून घ्यायचे आहे. परंतु, ट्रम्प यांचे हेच स्वप्न आता पाकिस्तान सरकारसाठी कर्दनकाळ ठरत आहे.

लश्कर-ए-तोयबाच्या उपप्रमुखाचा व्हिडिओ संदेश आणि धमकी

पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी अमेरिकेचा हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास पाकिस्तानमध्ये रक्ताची नदी वाहेल, असा इशारा देणारा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. लश्कर-ए-तोयबाचा उपप्रमुख सैफुल्ला कसुरी (Saifullah Kasuri) याने एका जाहीर सभेतून शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना थेट शब्दांत धमकी दिली आहे. कसुरीने म्हटले आहे की, “जो कोणी अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकून इस्रायलला पाठिंबा देईल किंवा त्यांच्याशी हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न करेल, त्याला आम्ही जिवंत सोडणार नाही. अशा नेत्यांना ठार मारले जाईल, नष्ट केले जाईल आणि त्यांचे अस्तित्व पृथ्वीवरून उद्ध्वस्त केले जाईल.” या धमकीमुळे पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा आणि लष्कराचे धाबे दणाणले आहेत.

credit – social media and Twitter

पडद्याआड गुप्त चर्चा सुरू असल्याचा संशय

पाकिस्तानी जनतेच्या आणि कट्टरपंथियांच्या रोषाला घाबरून शाहबाज शरीफ सरकारने तातडीने अमेरिकेचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. “जोपर्यंत पॅलेस्टाईनचा मुद्दा सुटत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तान इस्रायलला देश म्हणून कधीही मान्यता देणार नाही,” अशी अधिकृत भूमिका पाकिस्तानने घेतली आहे. मात्र, दुसरीकडे पाकिस्तानातील राजकीय वर्तुळात आणि माध्यम विश्वात अशा चर्चांना उधाण आले आहे की, देशाची अत्यंत बिकट झालेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सच्या अमेरिकन मदतीच्या बदल्यात शाहबाज शरीफ सरकार आणि लष्कर प्रशासन इस्रायली नेत्यांशी पडद्याआड गुप्त चर्चा करत आहे. हाच संशय दहशतवादी संघटनांच्या संतापाचे मुख्य कारण ठरला आहे.

पाकिस्तानमध्ये यादवी युद्धाची ठिणगी?

लश्कर-ए-तोयबाच्या या थेट धमकीने हे स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानने जर आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली येऊन आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तर देशात भीषण अंतर्गत गृहयुद्ध किंवा दहशतवादी हल्ल्यांचे सत्र सुरू होऊ शकते. पाकिस्तानने गेल्या अनेक दशकांपासून ज्या दहशतवादी संघटनांना भारताच्या विरोधात वापरण्यासाठी स्वतःच्या भूमीवर पाळले आणि पोसले, आता त्याच संघटना त्यांच्या स्वतःच्याच शासकांच्या गळ्याचा फास बनू लागल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्याचे हे स्वप्न पाकिस्तानला अंतर्गत विनाशाच्या खाईत लोटणार की शहबाज सरकार या दहशतवाद्यांचा बिमोड करणार, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अब्राहम करार (Abraham Accords) म्हणजे काय?

    Ans: अमेरिकेच्या पुढाकाराने इस्रायल आणि मुस्लिम देशांमधील संबंध सामान्य करण्यासाठी, तसेच त्यांच्यात शांतता आणि आर्थिक सहकार्य वाढवण्यासाठी केलेला हा एक विशेष राजनैतिक करार आहे.

  • Que: लश्कर-ए-तोयबाने पाकिस्तानच्या कोणत्या नेत्यांना धमकी दिली आहे?

    Ans: लश्कर-ए-तोयबाचा उपप्रमुख सैफुल्ला कसुरी याने पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना उघडपणे जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे.

  • Que: पाकिस्तान इस्रायलला मान्यता देण्यास का विरोध करत आहे?

    Ans: पाकिस्तान ऐतिहासिक आणि धार्मिक कारणांमुळे पॅलेस्टाईनच्या मुद्यावर ठाम आहे, त्यामुळे इस्रायलला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्यास पाकिस्तानातील जनतेचा आणि कट्टरपंथी संघटनांचा तीव्र विरोध आहे.

Published On: May 28, 2026 | 12:23 PM

