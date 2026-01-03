Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Paush Purnima: पौष पौर्णिमेला आकाशात झळकणार पूर्ण चंद्र, जाणून घ्या यामागील धार्मिक महत्त्व

आज शनिवार, 3 जानेवारी रोजी सर्वत्र पौष पौर्णिमा साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी आकाशात एक विशेष दृश्य देखील दिसणार आहे. यावेळी पूर्ण चंद्र दिसणार आहे. पौष पौर्णिमेला पूर्ण चंद्र दिसण्यामागील महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Jan 03, 2026 | 09:19 AM
फोटो सौजन्य- istock

  • पौष पौर्णिमा कधी आहे
  • पौष पौर्णिंमेला पूर्ण चंद्राचे दर्शन
  • सुपरमून का म्हणतात
 

पौष महिन्यातील पौर्णिमा हा हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र दिवस मानला जातो. शनिवार, 3 जानेवारी रोजी पौष पौर्णिमा आहे. आजच्या दिवशी आकाशात पूर्ण चंद्राचे दर्शन होते. म्हणजेच आज चंद्र सामान्य पौर्णिमेपेक्षा मोठा आणि तेजस्वी दिसेल. खरंतर यामागे एक जुनी कथा प्रचलित आहे. असे म्हटले जाते की, जुन्या काळात जानेवारीच्या कडाक्याच्या थंडीत, जेव्हा सर्वत्र शांतता असायची, तेव्हा जंगलात लांडग्यांच्या किंचाळण्याचा आवाज ऐकू येत असे. जानेवारीतील पौर्णिमेला या लांडग्यांच्या नावावरून वुल्फ मून म्हणतात. या दिवशी चंद्र पृथ्वीच्या सर्वात जवळ असतो, त्यामुळे त्याचा आकार आणि चमक सामान्य चंद्रापेक्षा वेगळी आणि अधिक आकर्षक दिसते.

काय आहे सूपरमूनचे महत्त्व

सुपरमून पाहणे हा एक खास अनुभव मानला जातो. या दिवशी चंद्र सामान्य पौर्णिमेपेक्षा सुमारे 14 टक्के मोठा दिसतो, जो दर महिन्याला दिसत नाही. त्याच्या मोठ्या आकारामुळे, चंद्र वेगळा दिसतो आणि लोकांचे लक्ष वेधून घेतो.

Paush Purnima 2026: पौष पौर्णिमेला या वस्तूंचे दान करणे असते शुभ, घरात धन आणि समृद्धीचे होईल आगमन

जानेवारीतील पौर्णिमेला चंद्र सामान्य दिवसापेक्षा सुमारे 30 टक्के जास्त उजळ असतो, ज्यामुळे चांदण्या रात्री अधिकच उजळ दिसतात.

खगोलशास्त्रीय दृष्टिकोनातून हा दिवस महत्त्वाचा मानला जातो. कारण या काळात पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यातील अंतर सर्वात कमी असते, जी एक दुर्मिळ खगोलीय घटना मानली जाते.

वुल्फ मून हे नाव मूळ अमेरिकन लोकांपासून आले आहे असे मानले जाते. त्यांचा असा विश्वास होता की हिवाळ्यात या पौर्णिमेच्या आसपास भुकेल्या लांडग्यांच्या किंचाळण्याचे आवाज अधिक सामान्य असतात, म्हणूनच चंद्राला वुल्फ मून असे म्हणतात.

हिंदू धर्मामधील पौष पौर्णिमेचे महत्त्व

खगोलीयशास्त्रासोबत पौष पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व देखील खूप विशेष मानले जाते. हिंदू धर्मामध्ये पौर्णिमेच्या दिवशी महादेव आणि पार्वती यांच्या पूजेला विशेष महत्त्व आहे. श्रद्धेनुसार, पौर्णिमेचे व्रत पाळल्याने भक्तांच्या मनातील इच्छा पूर्ण होतात आणि जीवनात शांती येते.

हे काम करा

श्रद्धेनुसार, या दिवशी भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा केली जाते. त्यासोबतच स्नान, दान करण्याला देखील महत्त्व आहे. असे केल्याने पापांचा नाश होतो असे म्हटले जाते. पवित्र नदीत किंवा नद्यांच्या संगमावर, विशेषतः नद्यांच्या संगमावर स्नान केल्याने पुण्य मिळते आणि मोक्षाचा मार्ग मोकळा होतो. धार्मिक श्रद्धेनुसार, पौर्णिमेच्या दिवशी पाण्यामध्ये तीळ मिसळून आंघोळ केल्याने पितृदोष दूर होतो. तसेच भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा केल्याने धन आणि धान्याची कमतरता दूर होते आणि जीवनात सुख आणि समृद्धी येते.

Zodiac Sign: ब्रह्म योगासह तयार होत आहे आदित्य योग, मेष आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

पूर्ण चंद्र दिसण्याचा काय आहे अर्थ

पूर्ण चंद्र हा पूर्णत्व, संतुलन आणि सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक मानला जातो. पौष पौर्णिमेच्या रात्री चंद्रप्रकाशात ध्यान, जप किंवा मंत्रसाधना केल्यास मन प्रसन्न राहते आणि नकारात्मकता दूर होते, असे मानले जाते.

पौष पौर्णिमेला काय दान करावे

धार्मिक मान्यतेनुसार या दिवशी दान केल्याने घरामध्ये धन, सुख आणि समृद्धी येते. विशेषतः तांदूळ, दूध, तीळ आणि पांढऱ्या वस्तूंचे दान केल्यास देवी लक्ष्मीचा आपल्या कुटुंबावर आशीर्वाद राहतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पौष पौर्णिमा म्हणजे काय?

    Ans: पौष महिन्यात येणारी पौर्णिमा म्हणजे पौष पौर्णिमा. हा दिवस हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र मानला जातो आणि या दिवशी पूर्ण चंद्राचे दर्शन होते.

  • Que: पौष पौर्णिमेला पूर्ण चंद्र का विशेष मानला जातो?

    Ans: या दिवशी चंद्र पूर्ण कलांनी प्रकाशित असतो. चंद्र हा मनाचा कारक ग्रह असल्याने पूर्ण चंद्राच्या दिवशी मन शांत राहते आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: पौष पौर्णिमेचा चंद्रदर्शनाचा लाभ काय आहे?

    Ans: पौष पौर्णिमेच्या रात्री चंद्रदर्शन केल्याने मानसिक ताण कमी होतो, मन प्रसन्न राहते आणि आध्यात्मिक शांती मिळते.

