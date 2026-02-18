कार्तिक-अनन्याचा ‘तू मेरी मैं तेरा’ आता OTT वर रिलीज, कधी आणि कुठे पाहता येईल? घ्या जाणून…

कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे यांचा रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट “तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी” २५ डिसेंबर २०२५ रोजी ख्रिसमसच्या दिवशी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाला समीक्षकांकडून मिश्र प्रतिसाद मिळाला. त्याच्या छायांकनाचे कौतुकही झाले. पण तो बॉक्स ऑफिसवर चांगला कामगिरी करू शकला नाही. हा चित्रपट अखेर डिजिटल पदार्पण करत आहे आणि तो त्याच्या हलक्याफुलक्या प्रेमकथेने ओटीटी प्रेक्षकांना प्रभावित करण्यासाठी सज्ज आहे.
कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे स्टारर ‘तू मेरी मैं तेरा’ हा चित्रपट आजच्या काळातील रिलेशनशिपवर आधारित एक रोमँटिक कॉमेडी आहे.चित्रपटात कार्तिक आर्यन रे या वेडिंग प्लॅनरची भूमिका साकारतात, तर अनन्या पांडे रुमी या पात्रात दिसतात. सुरुवातीला दोघांच्या नात्यात संकोच असतो, पण जसजसे त्यांचा संवाद वाढतो, तसतसे एकमेकांप्रती भावना निर्माण होतात. पुढे रे रुमीला मदत करतो, जेव्हा तिच्या वडिलांची प्रकृती ठीक नसते, आणि या प्रसंगातून त्यांच्या नात्यातील भावनिक बंध अधिक घट्ट होतो.
“तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी” १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे. तो आता मोफत पाहता येईल. तो पूर्वी प्लॅटफॉर्मवर रेंट उपलब्ध होता. हा चित्रपट आधुनिक नातेसंबंधांच्या थीमवर आधारित आहे.
या चित्रपटात कार्तिक आर्यन रेहानच्या भूमिकेत, अनन्या पांडे रूमी वर्धन सिंगच्या भूमिकेत, नीना गुप्ता पिंकी मेहरा, जॅकी श्रॉफ कर्नल अमर वर्धन सिंगच्या भूमिकेत, चांदनी भाभ्रा जियाच्या भूमिकेत, टिकू तलसानिया शास्त्रीजीच्या भूमिकेत, ग्रुशा कपूर मिसेस भाटियाच्या भूमिकेत, लोकेश मित्तल मिस्टर भाटियाच्या भूमिकेत आणि गौरव पांडे लव्हच्या भूमिकेत आहेत. हा चित्रपट समीर विद्वांस यांनी दिग्दर्शित केला आहे आणि करण श्रीकांत शर्मा यांनी लिहिले आहे. धर्मा प्रॉडक्शन आणि नमाह पिक्चर्सच्या बॅनरखाली करण जोहर, आदर पूनावाला, अपूर्व मेहता, भूमिका तिवारी, शेअरीन मंत्री केडिया आणि किशोर अरोरा यांनी याची निर्मिती केली आहे.
