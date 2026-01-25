Ratha Saptami 2026: रथ सप्तमीपासून मेष राशीसह या राशीचे लोक होतील मालामाल, सूर्यदेवाचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

रथ सप्तमीचा उत्सव 25 जानेवारी रोजी आहे आणि या दिवशी भगवान सूर्य पृथ्वीवरील रहिवाशांना आशीर्वाद देण्यासाठी सात घोड्यांनी ओढलेल्या रथावर स्वार होतील. रथ सप्तमीपासून भगवान सूर्याचे आशीर्वाद तीव्र होतील, ज्यामुळे जीवनाच्या प्रत्येक पैलूत फायदा होईल. मेष राशीसह या राशीच्या लोकांना सूर्याच्या आशीर्वादाचा जास्तीत जास्त फायदा होणार आहे. रथसप्तमीच्या दिवशी मकरसंक्रांतीचा शेवटचा दिवस असतो.
रथसप्तमीचा सण माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील सप्तमी तिथीला साजरा केला जाणार आहे आणि यावेळी ही शुभ तिथी रविवार, 25 जानेवारी रोजी आहे. या दिवशी सूर्य सात घोड्यांनी ओढलेल्या रथावर बसून प्रवास करण्यास सुरुवात करतो, म्हणून या तिथीला रथसप्तमी म्हणतात. रथ सप्तमीला रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग आणि साध्य योग यांचे शुभ संयोजन तयार होत आहे, जे या दिवसाचे महत्त्व आणखी वाढवते. ज्योतिषशास्त्रानुसार रथसप्तमीच्या दिवशी तयार झालेल्या शुभ योगामुळे आणि सूर्यदेवाच्या आशीर्वादामुळे मेष, वृषभ, तूळ, वृश्चिक, धनु आणि मीन राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ सुरू होऊ शकतो. या राशींना सूर्याप्रमाणे जीवनात आदर आणि सन्मान वाढेल आणि आरोग्य, उत्पन्न, अधिकार, सरकार इत्यादी बाबतीत चांगले परिणाम मिळतील. रथसप्तमीपासून कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
रथसप्तमीचा दिवस मेष राशीच्या लोकांसाठी शुभ राहणार आहे. नोकरीत नक्कीच सकारात्मक बदल घडवून आणेल. पदोन्नतीसोबतच अतिरिक्त उत्पन्नाचे मार्गही दिसतील. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून मालमत्ता आणि पैसा मिळेल, जो तुम्ही गुंतवू शकता. वरिष्ठ व्यक्तींशी तुमचे चांगले संबंधदेखील निर्माण होतील. तुमचा राजकीय प्रभाव देखील वाढेल आणि तुम्ही अनेक महत्त्वाच्या लोकांशी परिचित व्हाल.
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. या काळात तुम्हाला नोकरी करणाऱ्या, बेरोजगार, व्यावसायिक आणि व्यावसायिकांना परदेशात जाण्याची संधी मिळू शकते. उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळतील. आरोग्याशी संबंधित समस्यांपासून बरीच सुटका होईल. तुम्ही जे काही कराल ते फायदेशीर ठरेल. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.
रथसप्तमीचा दिवस तूळ राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहील. या काळात तुम्हाला आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या नोकरीत उच्च पद मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती मिळू शकते. मालमत्तेशी संबंधित वाद तुमच्या बाजूने सोडवले जाऊ शकतात. तुम्हाला मालमत्ता आणि पैसा दोन्ही मिळू शकतात. घर किंवा गाडी खरेदी करण्याच्या संधी मिळतील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. या काळात उत्पन्न आणि करिअरमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रगती होईल. बेरोजगारांना चांगल्या संधी मिळतील. प्रवास फायदेशीर ठरेल. नोकरीत लवकर प्रगती अपेक्षित आहे. तुम्हाला व्यावसायिक, नोकरी किंवा व्यवसायासाठी परदेशात जाण्याची संधी देखील मिळू शकते.
धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप चांगला राहील. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. वाढलेले उत्पन्न आवश्यक गरजा पूर्ण करते आणि आर्थिक आणि वैयक्तिक समस्या दूर होतील. आरोग्यालाही फायदा होईल. तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्ता मिळू शकते. परदेशातून पैसे कमविण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणारे, बेरोजगार, व्यावसायिक आणि व्यावसायिकांना परदेशात संधी मिळू शकतात. कौटुंबिक जीवनही आनंदी राहील.
मीन राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. शनिच्या ग्रहासह सर्व दुष्परिणाम दूर होतील. आरोग्यात सुधारणा होईल. तुम्हाला तुमच्या नोकरीत प्रगती मिळू शकेल. काम आणि व्यवसायातील अडथळे दूर होतील आणि क्रियाकलाप वाढतील. बेरोजगार व्यक्तींना परदेशातून ऑफर मिळू शकतात. आर्थिक, वैयक्तिक आणि आरोग्याशी संबंधित समस्या पूर्णपणे सुटतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: रथ सप्तमी हा सण सूर्यदेवांना समर्पित आहे. माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील सप्तमी तिथीला हा दिवस साजरा केला जातो. या दिवशी सूर्यदेव रथावर आरूढ होऊन उत्तरायणाची गती वेगवान करतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे.
Ans: रथ सप्तमी रविवार, 25 जानेवारी रोजी आहे
Ans: रथ सप्तमीच्या दिवशी मेष, वृषभ, तूळ, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या लोकांना फायदा होईल