राज्याच्या अर्थसंकल्पात हेल्थ सेक्टरकडे दुर्लक्ष? आरोग्य सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता, तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त

राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रातील तरतुदींवर तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. महसुलातील मर्यादित वाढ आणि खर्चातील कपात यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 01:28 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • तज्ज्ञांच्या मते, यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारची खर्च करण्याची क्षमता मर्यादित प्रमाणातच वाढली आहे.
  • सामाजिक क्षेत्रातील एकूण निधीत घट झाल्याचे विश्लेषणातून समोर आले आहे.
  • आरोग्य, पोषण आणि काही कल्याणकारी योजनांसाठीच्या तरतुदींमध्येही कमी झाल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींमध्ये घट झाल्याने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अपेक्षित बळ मिळणार नसल्याची टीका आरोग्य धोरण अभ्यासक डॉ. रवी दुग्गल यांनी केली आहे. महसुलातील मर्यादित वाढ आणि सामाजिक क्षेत्रातील खर्चातील कपात यामुळे आरोग्य सेवांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. डॉ. दुग्गल यांच्या विश्लेषणानुसार, यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सरकारची आर्थिक खर्च करण्याची क्षमता गेल्या वर्षाच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत केवळ १.८ टक्क्यांनी वाढली आहे. ही वाढ सुमारे ५ टक्के महागाईदरापेक्षा कमी असल्याने सामाजिक क्षेत्रातील खर्चात मोठी वाढ अपेक्षित नव्हती.

राज्याच्या नाममात्र उत्पन्नात १४ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असली तरी त्या तुलनेत महसूलवाढ साधण्यात सरकारला यश आले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, याचा परिणाम सामाजिक क्षेत्रातील एकूण तरतुदींवर दिसून येतो. सामाजिक क्षेत्रासाठीची तरतूद २,८९,६७१ कोटी रुपयांवरून २,६८,४६० कोटी रुपयांवर आली आहे.

पोषण क्षेत्रातील तरतूद ४५ टक्क्यांनी कमी

महिला कल्याणातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या तरतुदीतही घट झाली असून ती ३०,६१९ कोटी रुपयांवरून २१,००० कोटी रुपयांवर आली आहे. पोषण क्षेत्रातील तरतूद ४५ टक्क्यांनी कमी होऊन ५,८५१ कोटी रुपयांवरून ३,१९९ कोटी रुपये झाली आहे. ग्रामीण विकासासाठीचा निधीही ३५,८१५ कोटी रुपयांवरून ३४,०१० कोटी रुपये इतका कमी झाला आहे. आरोग्य क्षेत्रातही निधीत घट झाल्याचे दुग्गल यांनी सांगत मागील वर्षाच्या सुधारित अंदाजातील ३८.४५५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदा आरोग्य क्षेत्रासाठी ३३.६५४ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून ती सुमारे १२.५ टक्क्यांनी कमी आहे.

Published On: Mar 07, 2026 | 01:28 PM

Topics:  

