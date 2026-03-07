Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs NZ Playing 11 : अभिषेक शर्माचा पत्ता कट X फॅक्टर OUT! अंतिम सामन्यात भारत महत्त्वपूर्ण बदल करणार का?

अंतिम सामन्यात, भारतीय संघाला एक-दोन नव्हे तर तीन इतिहास घडवणारे पराक्रम करण्याची संधी आहे. रविवारी जेव्हा भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध कप जिंकण्याच्या उद्देशाने खेळेल तेव्हा संघात काही बदल दिसून येतील.

Updated On: Mar 07, 2026 | 01:29 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

T20 World Cup Final India vs New Zealand : ७ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेला २०२६ चा टी२० विश्वचषक आता अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. २९ दिवस आणि ५४ सामन्यांनंतर, निर्णायक सामन्याची वेळ आली आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील अंतिम सामना रविवार, ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल.

इतिहास घडवू शकणारा संघ

अंतिम सामन्यात, भारतीय संघाला एक-दोन नव्हे तर तीन इतिहास घडवणारे पराक्रम करण्याची संधी आहे. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात, कोणत्याही यजमान देशाने हा चषक जिंकलेला नाही. कोणत्याही संघाने तीन वेळा टी-२० विश्वचषक जिंकलेला नाही. शिवाय, कोणत्याही संघाने सलग दोन जेतेपदे जिंकलेली नाहीत. भारताने २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली ट्रॉफी जिंकली होती. यापूर्वी, टीम इंडियाने २००७ मध्ये विश्वचषक जिंकला होता.

T20 World Cup 2026 Final मध्ये भारताच्या संघाला इतिहास रचण्याची सुवर्ण संधी! न्यूझीलंडची नजर पहिल्या ट्रॉफीवर

रविवारी जेव्हा भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध कप जिंकण्याच्या उद्देशाने खेळेल तेव्हा संघात काही बदल दिसून येतील. अभिषेक शर्माने संघ व्यवस्थापनाचा ताण वाढवला आहे. विश्वचषक सुरू होण्यापूर्वी भारतीय फलंदाजीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या अभिषेकने आतापर्यंत स्पर्धेत खूपच खराब कामगिरी केली आहे. ७ सामन्यांमध्ये तो १२.७१ च्या सरासरीने आणि १३०.८८ च्या स्ट्राईक रेटने फक्त ८९ धावा करू शकला आहे. यामध्ये झिम्बाब्वेविरुद्धच्या अर्धशतकाचाही समावेश आहे.

जर संघ व्यवस्थापनाने अंतिम सामन्यासारख्या मोठ्या सामन्यात विजयी संघात फेरफार केला तर अभिषेकच्या जागी रिंकू सिंगला अंतिम अकरा जणांमध्ये स्थान मिळू शकते.  विश्वचषकापूर्वी एक्स-फॅक्टर मानला जाणारा वरुण चक्रवर्तीही महागडा ठरत आहे. तो सातत्याने धावा काढत आहे, ज्यामुळे भारतीय संघ विरोधी संघाला रोखू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, भारताकडे कुलदीप यादवच्या रूपात एक पर्याय आहे. वरुणने किवींविरुद्ध चार टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये चार बळी घेतले आहेत, तर कुलदीपने आठ सामन्यांमध्ये नऊ बळी घेतले आहेत.

भारताचा संभाव्य प्लेइंग ११

संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह.

भारत संघ

संघ : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (क), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर.

Published On: Mar 07, 2026 | 01:29 PM

