सापासारखी दिसणारी ‘ही’ रेषा तुमच्या हातावर आहे का? नशिबाचे भोग पालटणार? मग काय सांगते हस्तरेखा शास्त्र?

हस्तरेखा शास्त्रात हातावरील विविध रेषा आणि चिन्हांना विशेष महत्त्व दिले जाते. त्यामध्ये सापासारखी दिसणारी रेषा किंवा आकृतीही महत्त्वाची मानली जाते. हिंदू धर्मात नागाला पूजनीय स्थान आहे. नागपंचमी, महाशिवरात्री यांसारख्या सणांमध्ये नागपूजन केले जाते. त्यामुळे हस्तरेखा शास्त्रातही सर्पाकृती रेषेला विशेष अर्थ दिला गेला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हातावर सर्पासारखी आकृती दिसणे हे सामान्य नसून त्यामागे काही संकेत दडलेले असतात.
हस्तरेखा शास्त्रानुसार सर्पाकृती रेषेचे शुभ किंवा अशुभ परिणाम तिच्या स्थानावर अवलंबून असतात. ही आकृती कोणत्या पर्वताजवळ तयार झाली आहे, यावरून तिचा प्रभाव ठरतो.
शुक्र पर्वतावर सर्पाकृती रेषा
अंगठ्याखालील भागाला शुक्र पर्वत म्हटले जाते. हा भाग प्रेम, आकर्षण, वैवाहिक जीवन आणि भौतिक सुखांशी संबंधित असतो. या ठिकाणी सर्पाकृती रेषा असल्यास व्यक्तीला धन, वैभव आणि सुख-सुविधा मिळण्याचे संकेत मानले जातात. मात्र अशा व्यक्तींच्या वैवाहिक जीवनात काही अडचणी येऊ शकतात.
गुरु पर्वतावर सर्पाकृती रेषा
तर्जनी बोटाखाली असलेला गुरु पर्वत ज्ञान, शिक्षण आणि अध्यात्माचे प्रतीक मानला जातो. येथे सर्पाकृती रेषा असल्यास व्यक्ती बुद्धिमान, विद्वान आणि गुणी असल्याचे मानले जाते. अशा लोकांना शिक्षण आणि ज्ञानाच्या बळावर मोठे यश मिळू शकते.
शनि पर्वतावरील चिन्ह
मधल्या बोटाखालील शनि पर्वत भाग्य आणि कर्माशी संबंधित असतो. येथे सर्पाचे चिन्ह असल्यास व्यक्तीला मोठी संपत्ती आणि आर्थिक यश मिळू शकते. मात्र सर्पाची आकृती दुहेरी असल्यास त्याचे परिणाम प्रतिकूल मानले जातात. चुकीच्या सवयींमुळे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
सूर्य पर्वतावरील सर्पाकृती रेषा
अनामिका बोटाखालील सूर्य पर्वतावर सर्पाचे चिन्ह शुभ मानले जात नाही. हस्तरेखा शास्त्रानुसार हे चिन्ह व्यक्तीच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण करू शकते. यामुळे यश मिळण्यात विलंब किंवा अडचणी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
बुध पर्वतावरील सर्प चिन्ह
करंगळीखालील बुध पर्वत व्यापार, बुद्धिमत्ता आणि संवादकौशल्याशी संबंधित असतो. या ठिकाणी सर्पाचे चिन्ह असल्यास व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या मजबूत आणि ठाम निर्णय घेणारी मानली जाते. अशा लोकांना व्यवसाय आणि व्यावसायिक क्षेत्रात चांगले यश मिळण्याची शक्यता असते.
हस्तरेखा शास्त्रातील या मान्यता पारंपरिक श्रद्धांवर आधारित आहेत. त्यांना वैज्ञानिक आधार नसल्याने त्याकडे केवळ सांस्कृतिक आणि ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.