Antilia Bomb Scare Case: सचिन वाझेंसह 10 आरोपींवर 5 वर्षांनंतर आरोप निश्चित; मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील खटल्याला वेग

Antilia Bomb Scare Case : मुंबईतील उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अँटिलिया’ निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ सापडल्याच्या आणि उद्योगपती मनसुख हिरेन यांच्या हत्येच्या बहुचर्चित प्रकरणात अखेर महत्त्वाची न्यायालयीन घडामोड झाली आहे. विशेष एनआयए (NIA) न्यायालयाने बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे, माजी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांच्यासह एकूण 10 आरोपींविरोधात आरोप निश्चित केले आहेत. या निर्णयामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्याच्या प्रत्यक्ष सुनावणीला आता गती मिळणार आहे.
हे प्रकरण फेब्रुवारी 2021 मध्ये देशभरात चर्चेचा विषय ठरले होते. दक्षिण मुंबईतील अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या आणि धमकीचे पत्र असलेली स्कॉर्पिओ आढळल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या होत्या. त्यानंतर काही दिवसांतच या वाहनाचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्रा खाडीत संशयास्पद परिस्थितीत सापडला. या घटनेमुळे प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण मिळाले.
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सुरुवातीला तपास महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाकडे (ATS) होता. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवण्यात आला. तपासादरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आणि सचिन वाझे यांच्यासह अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली. प्रदीप शर्मा, विनायक शिंदे, नरेश गोर, रियाझुद्दीन काझी यांच्यासह एकूण 10 जणांविरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आले.
गेल्या पाच वर्षांत डिस्चार्ज अर्ज, विविध याचिका आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे आरोप निश्चित होण्यास विलंब झाला होता. मात्र, विशेष NIA न्यायालयाने आता सर्व आरोपींवर UAPA तसेच भारतीय दंड संहितेतील गंभीर कलमांखाली आरोप निश्चित केले आहेत.
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आरोप निश्चित झाल्यानंतर आता साक्षीदारांच्या साक्षी, पुराव्यांचे परीक्षण आणि युक्तिवादाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे देशभराचे लक्ष लागलेल्या या हायप्रोफाइल प्रकरणाच्या खटल्याला अखेर वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.