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चिमुरडीवर अत्याचार करून खून; आरोपीला फाशीची शिक्षा; जत तालुक्यातील करजगी प्रकरणाचा दीड वर्षांत निकाल

Updated On: Aug 01, 2026 | 09:20 PM IST
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सारांश

Sangli Crime Accused Sentenced To Death: सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील करजगी येथे सव्वा चार वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून हत्या केल्याप्रकरणी आरोपी पांडुरंग सोमन्ना कळळी याला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली.

चिमुरडीवर अत्याचार करून खून; आरोपीला फाशीची शिक्षा; जत तालुक्यातील करजगी प्रकरणाचा दीड वर्षांत निकाल
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विस्तार
  • चिमुरडीवर अत्याचार करून खून
  • आरोपीला फाशीची शिक्षा
  • जत तालुक्यातील करजगी प्रकरणाचा दीड वर्षांत निकाल
सांगली : जत तालुक्यातील करजगी येथे सव्वा चार वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून करणाऱ्या आरोपी पांडुरंग सोमन्ना कळळी (वय ४५, रा. कर्जगी) याला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती जे. पी. मोहंती यांनी शनिवारी हा ऐतिहासिक निकाल दिला. प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद भोकरे यांनी सरकारतर्फे प्रभावी बाजू मांडली.

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ही घटना ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी घडली होती. सकाळी घरासमोर खेळत असलेल्या चिमुरडीला आरोपीने आमिष दाखवून घरात नेले. तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून गंभीर दुखापत केली व पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने तिचा खून केला. त्यानंतर मृतदेह पोत्यात भरून घरातील लोखंडी पेटीत लपवून ठेवला. घटनेनंतर बराच वेळ मुलगी आढळून न आल्याने तिच्या आजीने शोध सुरू केला. संशय आल्याने पोलिसांना माहिती देण्यात आली. तपासादरम्यान आरोपीकडे चौकशी करण्यात आली असता, त्याच्या घरातील लोखंडी पेटीतून चिमुरडीचा मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर आरोपीला तात्काळ अटक करण्यात आली.

तत्कालीन पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर पोलिस अधीक्षक कल्पना बारवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन उपअधीक्षक सुनील साबळे व सहाय्यक निरीक्षक संदीप कांबळे यांच्या पथकाने तपास पूर्ण केला. अवघ्या २३ दिवसांत दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. या खटल्यात सरकार पक्षाने १५ साक्षीदार तपासले. पीडितेची चुलत बहीण, तसेच आरोपीसोबत पीडितेला पाहणाऱ्या साक्षीदारांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. सरकारी वकील प्रमोद भोकरे यांनी आरोपीविरुद्ध ठोस पुरावे व युक्तिवाद सादर करत फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली.
पुरावे, साक्षी आणि परिस्थितीजन्य बाबींचा सखोल विचार करून न्यायालयाने हा गुन्हा “अत्यंत दुर्मीळातील दुर्मीळ” स्वरूपाचा असल्याचे नमूद करत आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली.

आठवड्यातील दुसरी फाशी

सांगली जिल्ह्यात आठवड्याभरात फाशीची ही दुसरी शिक्षा ठरली आहे. यापूर्वी पत्नीच्या खुनाच्या प्रकरणात विटा येथील न्यायालयानेही एका आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. जिल्ह्याच्या न्यायालयीन इतिहासात फाशीच्या शिक्षेची ही आणखी एक महत्त्वाची नोंद ठरली आहे.

गुन्हेगारांना कायद्याचा कठोर इशारा

लहान मुलांवरील अत्याचार आणि महिलांविरुद्धच्या गंभीर गुन्ह्यांबाबत न्यायालये कठोर भूमिका घेत असल्याचे या निकालातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. अशा अमानुष कृत्यांना समाजात कोणतीही माफी नसून, कायद्याच्या चौकटीत कठोर शिक्षा होऊ शकते, हा संदेश या निकालातून स्पष्ट झाला आहे. तसेच पालकांनी लहान मुलांवर सतत लक्ष ठेवणे, संशयास्पद हालचालींची तातडीने पोलिसांना माहिती देणे आणि बालसुरक्षेबाबत जागरूक राहणे ही काळाची गरज असल्याचेही या प्रकरणाने अधोरेखित केले आहे.

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Web Title: Sangli karjagi minor girl assault murder case death sentence verdict

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Published On: Aug 01, 2026 | 09:20 PM

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