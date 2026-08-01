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Pakistan Row : ‘काफिर’ वादावर बांगलादेशचा पाकिस्तानला सुनावला इशारा.

Updated On: Aug 01, 2026 | 09:46 PM IST
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सारांश

Pakistan Row : भारत आणि अफगाणिस्तानातील लोकांना "काफिर" संबोधल्याच्या कथित विधानावरून बांगलादेशी नेते अली अराफत यांनी पाकिस्तानच्या लष्करावर तीव्र टीका केली आहे. धार्मिक आधारावरील भडकाऊ वक्तव्ये टाळून शेजारी देशांशी आदरपूर्वक संबंध ठेवावेत, असा सल्ला त्यांनी दिला.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • धार्मिक भाषेमुळे वाद
  • अली अराफत यांची टीका
Pakistan Row : पाकिस्तानी लष्कराच्या एका कथित वादग्रस्त विधानावरून दक्षिण आशियात नवा राजनैतिक वाद निर्माण झाला आहे. भारत आणि अफगाणिस्तानातील लोकांचा उल्लेख  काफिर असा केल्याचा आरोप होत असताना, बांगलादेशातील राजकीय नेते अली अराफत यांनी पाकिस्तानच्या लष्करावर जोरदार टीका केली आहे. धार्मिक स्वरूपाची भाषा वापरून शेजारी देशांचा अपमान करणे हे जबाबदार लष्करी नेतृत्वाला शोभणारे नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अली अराफत यांची टीका

अली अराफत यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले की, दक्षिण आशियात आधीच सीमावाद, सुरक्षा आणि दहशतवाद यांसारख्या अनेक संवेदनशील समस्या आहेत. अशा परिस्थितीत धार्मिक भावना भडकवणारी विधाने केल्यास प्रादेशिक तणाव आणखी वाढू शकतो. पाकिस्तानने शेजारी देशांशी विश्वास आणि संवाद वाढवण्यावर भर द्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

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धार्मिक भाषेमुळे वाद; सोशल मीडियावरही तीव्र प्रतिक्रिया

या प्रकरणानंतर सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांनी अली अराफत यांच्या भूमिकेचे समर्थन करत धर्माच्या आधारावर नागरिकांना लक्ष्य करणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त केले. काहींनी मात्र संबंधित विधानाचा संदर्भ वेगळा असल्याचा दावा करत पाकिस्तानच्या भूमिकेचे समर्थन केले.

तज्ज्ञांच्या मते, भारत, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध आधीच अनेक कारणांमुळे तणावपूर्ण आहेत. अशा वेळी सार्वजनिक मंचावरून धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील शब्दांचा वापर केल्यास त्याचे राजनैतिक परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे जबाबदार पदावरील व्यक्तींनी संयम राखणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

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दरम्यान, या प्रकरणावर पाकिस्तानच्या लष्कराकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नाही. संबंधित विधान कोणत्या संदर्भात करण्यात आले, याबाबत विविध माध्यमांत वेगवेगळे दावे समोर येत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची अधिकृत भूमिका समोर येण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अली अराफत यांच्या प्रतिक्रियेमुळे हा मुद्दा आता केवळ पाकिस्तानपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण दक्षिण आशियातील राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे. शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी परस्पर आदर, संयम आणि जबाबदार वक्तव्ये आवश्यक असल्याचा संदेश या वादातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

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Web Title: Pakistan row bangladesh issues warning to pakistan over kafir controversy

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Published On: Aug 01, 2026 | 09:46 PM

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