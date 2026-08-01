Gaza Peace Talks : ‘हमासने शस्त्रे खाली ठेवावीत’; ट्रम्प यांचे थेट आवाहन, गाझा शांतता चर्चेला नवे वळण..

व्हाइट हाऊसमधील पत्रकार परिषदेत बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, गाझामधील सामान्य नागरिकांना या युद्धाची सर्वाधिक किंमत मोजावी लागत आहे. त्यामुळे युद्ध थांबवून शांतता प्रक्रियेला चालना देणे ही सर्व संबंधित पक्षांची जबाबदारी आहे. त्यांनी हमासला थेट संदेश देत शस्त्रे खाली ठेवावीत, उर्वरित इस्रायली ओलीसांची तातडीने सुटका करावी आणि चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढावा, असे आवाहन केले.
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सध्या अमेरिका, कतार आणि इजिप्त यांच्या मध्यस्थीने इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्धविरामाबाबत चर्चा सुरू आहे. या चर्चेचा मुख्य उद्देश युद्ध थांबवणे, ओलीसांची सुटका, गाझामध्ये अधिक प्रमाणात मानवीय मदत पोहोचवणे आणि दीर्घकालीन शांततेसाठी मार्ग तयार करणे हा आहे. ट्रम्प यांनी या मध्यस्थी प्रयत्नांचे स्वागत करत सर्व पक्षांनी लवचिक भूमिका घ्यावी, असे म्हटले. ट्रम्प यांच्या मते, हमासने शस्त्रे खाली ठेवून हिंसेचा मार्ग सोडल्यास गाझामधील पुनर्बांधणी, नागरिकांचे पुनर्वसन आणि आर्थिक मदत अधिक वेगाने सुरू होऊ शकते. मात्र, त्यांनी इस्रायललाही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करत नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा अप्रत्यक्ष संदेश दिला.
दुसरीकडे, हमासने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. इस्रायली सैन्याने गाझामधून पूर्ण माघार घ्यावी, कायमस्वरूपी युद्धविरामाची हमी द्यावी आणि पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका करावी, या अटी पूर्ण झाल्याशिवाय शस्त्रसमर्पणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे हमासचे म्हणणे आहे.
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दरम्यान, इस्रायलनेही हमासचे लष्करी आणि राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येईपर्यंत कारवाया सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या भूमिकांमध्ये अजूनही मोठी दरी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. गाझामधील संघर्षामुळे हजारो नागरिकांचा जीव गेला असून लाखो लोक विस्थापित झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था तातडीच्या युद्धविरामाची मागणी करत आहेत. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांनी केलेले आवाहन हे शांतता चर्चेला गती देण्याचा प्रयत्न मानले जात असले, तरी प्रत्यक्षात हमास आणि इस्रायल यांच्यातील मतभेद दूर होईपर्यंत अंतिम करार होणे सोपे नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.