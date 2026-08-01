शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘लाठीमारामुळे आंदोलन आणखी मोठं झालं’; जंतर-मंतर आंदोलनावर अभिजीत दिपकेंचं मोठं विधान

Updated On: Aug 01, 2026 | 09:57 PM IST
जाहिरात
सारांश

टीव्ही ९ मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत अभिजीत दिपके यांनी जंतर-मंतर आंदोलन, दिल्ली पोलिसांच्या लाठीचार्ज आणि आंदोलनादरम्यानच्या घटनांवर भाष्य करत अनेक महत्त्वाचे दावे केले आहेत.

'लाठीमारामुळे आंदोलन आणखी मोठं झालं'; जंतर-मंतर आंदोलनावर अभिजीत दिपकेंचं मोठं विधान

'लाठीमारामुळे आंदोलन आणखी मोठं झालं'; जंतर-मंतर आंदोलनावर अभिजीत दिपकेंचं मोठं विधान

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘लाठीमारामुळे आंदोलन थांबलं नाही, उलट देशभर पाठिंबा वाढला’ – अभिजीत दिपके
  • ‘संविधानावर विश्वास असल्याने हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारला नाही’, असा दावा
  • जंतर-मंतर परिसरात जॅमर लावल्याचाही मुलाखतीत दावा
 

शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 20 जुलै रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनानंतर प्रथमच कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. eका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्ज, त्यानंतरच्या घडामोडी आणि आंदोलनाच्या भूमिकेबाबत आपले मत व्यक्त केले.

दिपके यांनी सांगितले की, पोलिसांच्या कारवाईनंतर आंदोलन संपेल, आंदोलक घाबरून घरी जातील, असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र प्रत्यक्षात त्याचा उलट परिणाम झाला आणि आंदोलनाला देशभरातून अधिक पाठिंबा मिळाला. त्यांच्या मते, 20 जुलैच्या घटनांनंतर विद्यार्थी आंदोलन अधिक व्यापक बनले.

मुलाखतीत त्यांनी असा दावा केला की, आंदोलनकर्त्यांकडे मोठी संख्या होती आणि परिस्थिती वेगळ्या दिशेने नेण्याची क्षमता होती. मात्र, संविधान आणि लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास असल्यामुळे कोणताही हिंसक मार्ग स्वीकारण्यात आला नाही. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्या विचारांवर आपली भूमिका आधारित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

अभिजीत दिपके यांच्या भेटीवरून महायुतीत खळबळ? बच्चू कडू, संजय शिरसाट यांची एकनाथ शिंदेंकडून कानउघडणी

अभिजीत दिपके यांनी जंतर-मंतर परिसरात जॅमर लावण्यात आल्याचाही दावा केला. त्यामुळे माध्यमांचे फीड आणि संपर्क व्यवस्था प्रभावित झाली होती, असे ते म्हणाले. आंदोलनातील गर्दीची माहिती बाहेर जाऊ नये आणि समन्वयात अडथळे निर्माण व्हावेत, हा त्यामागील उद्देश असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

याच मुलाखतीत त्यांनी असा आरोपही केला की, आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीचार्ज हा केवळ गर्दी पांगवण्यासाठी नव्हता, तर भविष्यात सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचे धाडस कोणी करू नये, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न होता.

Raj Thackeray: ‘मोदीजी, दुसऱ्यांनाही आया असतात, हे तुमच्या पक्षातील लोकांनाही सांगा,’ राज ठाकरेंचा हल्लाबोल

Web Title: Abhijeet dipke on jantar mantar lathicharge neet protest interview

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 09:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Aditya Thackeray : विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्या; आदित्य ठाकरे यांचे पोलीस महासंचालकांना पत्र
1

Aditya Thackeray : विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्या; आदित्य ठाकरे यांचे पोलीस महासंचालकांना पत्र

अभिजीत दिपके यांच्या भेटीवरून महायुतीत खळबळ? बच्चू कडू, संजय शिरसाट यांची एकनाथ शिंदेंकडून कानउघडणी
2

अभिजीत दिपके यांच्या भेटीवरून महायुतीत खळबळ? बच्चू कडू, संजय शिरसाट यांची एकनाथ शिंदेंकडून कानउघडणी

Big Breaking :आता पाकिस्तान मध्ये हि कॉक्रोच जनता पार्टी , शाहबाज आणि मुनीर चे टेन्शन वाढले ?
3

Big Breaking :आता पाकिस्तान मध्ये हि कॉक्रोच जनता पार्टी , शाहबाज आणि मुनीर चे टेन्शन वाढले ?

Ramdas Athawale is Back! अभिजित दीपकेसाठी संसदेत सादर केली खास कविता! म्हणाले ‘अमेरिकेतून जे आले चुपके-चुपके…’,
4

Ramdas Athawale is Back! अभिजित दीपकेसाठी संसदेत सादर केली खास कविता! म्हणाले ‘अमेरिकेतून जे आले चुपके-चुपके…’,

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘लाठीमारामुळे आंदोलन आणखी मोठं झालं’; जंतर-मंतर आंदोलनावर अभिजीत दिपकेंचं मोठं विधान

‘लाठीमारामुळे आंदोलन आणखी मोठं झालं’; जंतर-मंतर आंदोलनावर अभिजीत दिपकेंचं मोठं विधान

Aug 01, 2026 | 09:57 PM
Pakistan Row : ‘काफिर’ वादावर बांगलादेशचा पाकिस्तानला सुनावला इशारा.

Pakistan Row : ‘काफिर’ वादावर बांगलादेशचा पाकिस्तानला सुनावला इशारा.

Aug 01, 2026 | 09:46 PM
शाळांजवळील पानटपऱ्यांवर कोपरखैरणे पोलिसांचा धडाका; १० गुन्हे दाखल,१९,९६२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

शाळांजवळील पानटपऱ्यांवर कोपरखैरणे पोलिसांचा धडाका; १० गुन्हे दाखल,१९,९६२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

Aug 01, 2026 | 09:35 PM
Antilia Bomb Scare Case: सचिन वाझेंसह 10 आरोपींवर 5 वर्षांनंतर आरोप निश्चित; मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील खटल्याला वेग

Antilia Bomb Scare Case: सचिन वाझेंसह 10 आरोपींवर 5 वर्षांनंतर आरोप निश्चित; मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील खटल्याला वेग

Aug 01, 2026 | 09:35 PM
आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर ‘PMC’ ची कडक कारवाई; बोगस डॉक्टरांविरोधात मोहीम तीव्र

आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर ‘PMC’ ची कडक कारवाई; बोगस डॉक्टरांविरोधात मोहीम तीव्र

Aug 01, 2026 | 09:30 PM
चिमुरडीवर अत्याचार करून खून; आरोपीला फाशीची शिक्षा; जत तालुक्यातील करजगी प्रकरणाचा दीड वर्षांत निकाल

चिमुरडीवर अत्याचार करून खून; आरोपीला फाशीची शिक्षा; जत तालुक्यातील करजगी प्रकरणाचा दीड वर्षांत निकाल

Aug 01, 2026 | 09:20 PM
Gaza Peace Talks : ‘हमासने शस्त्रे खाली ठेवावीत’; ट्रम्प यांचे थेट आवाहन, गाझा शांतता चर्चेला नवे वळण..

Gaza Peace Talks : ‘हमासने शस्त्रे खाली ठेवावीत’; ट्रम्प यांचे थेट आवाहन, गाझा शांतता चर्चेला नवे वळण..

Aug 01, 2026 | 09:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा