Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला पाण्याच्या कलशासह या वस्तूंचे करा दान, मिळेल सुख समृद्धी

हिंदू धर्मात एकादशीला विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, जे एकादशीचे व्रत पाळतात त्यांना विष्णूच्या निवासस्थानी स्थान मिळते. विष्णू पुराणातही एकादशीच्या व्रताचा उल्लेख आहे. पुराणांनुसार, हा उपवास योग्य रीतीने पाळल्याने आणि दान केल्याने उत्तम फळ मिळते. शिवाय, या दिवशी केलेले दान विशेषतः फलदायी ठरते. या दिवशी तुम्ही जे काही दान करता, त्याचे चौपट पुण्य तुम्हाला मिळते. धर्मग्रंथांनुसार अपरा एकादशीला काय दान करावे हे जाणून घेऊया.
ज्येष्ठ महिन्यात येणाऱ्या अपरा एकादशीला पाणी किंवा सरबत दान करणे शुभ मानले जाते. या दिवशी पाणी दान केल्याने तुम्हाला शाश्वत पुण्य प्राप्त होईल.
उन्हाळ्यात, अपरा एकादशीच्या निमित्ताने गरजू लोकांना सुती कपड्यांचे दान करा.
तुम्ही अपरा एकादशीला मोसमी फळे आणि गूळ यांचेही दान करू शकता. तुम्ही टरबूज, खरबूज इत्यादी मोसमी फळांचे दान करू शकता.
अपरा एकादशीला पैसे दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. दरम्यान, अशी काळजी घ्या की तुम्ही पैसे अशा व्यक्तीलाच दान करा जे त्याचा उपयोग धार्मिक कार्यांसाठी करतील, वाईट हेतूंसाठी नाही, अन्यथा तुम्हीसुद्धा पापाचे दोषी ठराल.
धर्मशास्त्रानुसार अन्नदानाला महान दान म्हटले आहे. या दिवशी, एखाद्या गरीब किंवा गरजू व्यक्तीला तांदूळ, गहू, डाळी किंवा इतर खाद्यपदार्थ दान करा. असे म्हटले जाते की या दिवशी अन्नदान केल्याने तुमच्या घरात अन्नाची कमतरता भासणार नाही. शिवाय, गूळ दान केल्याने तुमच्या कुटुंबात निरोगी आणि सुखद वातावरण निर्माण होते.
अपरा एकादशी ज्येष्ठ महिन्यात येते, या काळात प्रचंड उष्णता असते, त्यामुळे या दिवशी गरजू लोकांना पंखे इत्यादी वस्तूंचे नक्की दान करा.
या दिवशी तुम्ही भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांच्याशी संबंधित धार्मिक पुस्तकांचे दान करू शकता. असे मानले जाते की, जितके जास्त लोक ही पुस्तके वाचतील, तितके अधिक शुभ परिणाम तुम्हाला मिळतील.
तुम्ही जे काही दान करत आहात, ते अशा व्यक्तीला द्या जे त्याचा चांगल्या कामासाठी उपयोग करतील, वाईट हेतूंसाठी नाही. जर या दानाचा वापर वाईट हेतूंसाठी झाला, तर त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील. या वस्तू शुभ कार्यांसाठी वापरल्या तरी तुम्हाला निम्मेच पुण्य मिळेल. पाप टाळण्यासाठी विचारपूर्वक दान करा.
Ans: हिंदू धर्मात भगवान विष्णूंना समर्पित असलेल्या महत्त्वाच्या एकादशींपैकी अपरा एकादशी एक मानली जाते.
Ans: धार्मिक मान्यतानुसार या दिवशी व्रत, पूजा आणि दान केल्याने पुण्यप्राप्ती होते आणि पापांचे क्षालन होते, असे मानले जाते.
Ans: उन्हाळ्याच्या काळात पाण्याचे दान हे अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते. यामुळे सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक फल मिळते, अशी श्रद्धा आहे.