Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Apara Ekadashi 2026 It Is Considered Auspicious To Donate Things On This Day

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला पाण्याच्या कलशासह या वस्तूंचे करा दान, मिळेल सुख समृद्धी

अपरा एकादशीचा उपवास बुधवार, 13 मे रोजी पाळला जाणार आहे. या दिवशी भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांची पूजा केली जाते. एकादशीच्या दिवशी दान केल्याने शाश्वत पुण्य प्राप्त होते. कोणत्या गोष्टींचे दान करावे, जाणून घ्या

Updated On: May 13, 2026 | 08:50 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • अपरा एकादशी कधी आहे
  • अपरा एकादशीला या वस्तूंचे करा दान
  • अपरा एकादशी उपाय
 

हिंदू धर्मात एकादशीला विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, जे एकादशीचे व्रत पाळतात त्यांना विष्णूच्या निवासस्थानी स्थान मिळते. विष्णू पुराणातही एकादशीच्या व्रताचा उल्लेख आहे. पुराणांनुसार, हा उपवास योग्य रीतीने पाळल्याने आणि दान केल्याने उत्तम फळ मिळते. शिवाय, या दिवशी केलेले दान विशेषतः फलदायी ठरते. या दिवशी तुम्ही जे काही दान करता, त्याचे चौपट पुण्य तुम्हाला मिळते. धर्मग्रंथांनुसार अपरा एकादशीला काय दान करावे हे जाणून घेऊया.

पाण्याचे दान

ज्येष्ठ महिन्यात येणाऱ्या अपरा एकादशीला पाणी किंवा सरबत दान करणे शुभ मानले जाते. या दिवशी पाणी दान केल्याने तुम्हाला शाश्वत पुण्य प्राप्त होईल.

कपड्यांचे दान

उन्हाळ्यात, अपरा एकादशीच्या निमित्ताने गरजू लोकांना सुती कपड्यांचे दान करा.

फळे आणि गुळाचे दान

तुम्ही अपरा एकादशीला मोसमी फळे आणि गूळ यांचेही दान करू शकता. तुम्ही टरबूज, खरबूज इत्यादी मोसमी फळांचे दान करू शकता.

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला राशींनुसार करा या वस्तूंचे दान, तुम्हाला अनेक पटींनी मिळेल पुण्य

आर्थिक दान

अपरा एकादशीला पैसे दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. दरम्यान, अशी काळजी घ्या की तुम्ही पैसे अशा व्यक्तीलाच दान करा जे त्याचा उपयोग धार्मिक कार्यांसाठी करतील, वाईट हेतूंसाठी नाही, अन्यथा तुम्हीसुद्धा पापाचे दोषी ठराल.

अन्नधान्याचे दान

धर्मशास्त्रानुसार अन्नदानाला महान दान म्हटले आहे. या दिवशी, एखाद्या गरीब किंवा गरजू व्यक्तीला तांदूळ, गहू, डाळी किंवा इतर खाद्यपदार्थ दान करा. असे म्हटले जाते की या दिवशी अन्नदान केल्याने तुमच्या घरात अन्नाची कमतरता भासणार नाही. शिवाय, गूळ दान केल्याने तुमच्या कुटुंबात निरोगी आणि सुखद वातावरण निर्माण होते.

पंखा दान करा

अपरा एकादशी ज्येष्ठ महिन्यात येते, या काळात प्रचंड उष्णता असते, त्यामुळे या दिवशी गरजू लोकांना पंखे इत्यादी वस्तूंचे नक्की दान करा.

Numberlogy:  अपरा एकादशीच्या दिवशी या मुलांकाच्या लोकांना होईल फायदा

धार्मिक पुस्तके दान करा

या दिवशी तुम्ही भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांच्याशी संबंधित धार्मिक पुस्तकांचे दान करू शकता. असे मानले जाते की, जितके जास्त लोक ही पुस्तके वाचतील, तितके अधिक शुभ परिणाम तुम्हाला मिळतील.

तुम्ही जे काही दान करत आहात, ते अशा व्यक्तीला द्या जे त्याचा चांगल्या कामासाठी उपयोग करतील, वाईट हेतूंसाठी नाही. जर या दानाचा वापर वाईट हेतूंसाठी झाला, तर त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील. या वस्तू शुभ कार्यांसाठी वापरल्या तरी तुम्हाला निम्मेच पुण्य मिळेल. पाप टाळण्यासाठी विचारपूर्वक दान करा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपरा एकादशी म्हणजे काय?

    Ans: हिंदू धर्मात भगवान विष्णूंना समर्पित असलेल्या महत्त्वाच्या एकादशींपैकी अपरा एकादशी एक मानली जाते.

  • Que: अपरा एकादशीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: धार्मिक मान्यतानुसार या दिवशी व्रत, पूजा आणि दान केल्याने पुण्यप्राप्ती होते आणि पापांचे क्षालन होते, असे मानले जाते.

  • Que: अपरा एकादशीला पाण्याच्या कलशाचे दान का केले जाते?

    Ans: उन्हाळ्याच्या काळात पाण्याचे दान हे अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते. यामुळे सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक फल मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

Web Title: Apara ekadashi 2026 it is considered auspicious to donate things on this day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 08:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व
1

देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व

Chanakya Niti: तणावातही लोक हसतमुख कसे राहतात? जाणून घ्या काय सांगते चाणक्य नीती
2

Chanakya Niti: तणावातही लोक हसतमुख कसे राहतात? जाणून घ्या काय सांगते चाणक्य नीती

हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा
3

हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

Shani Amavasya: पितरांच्या आशीर्वादासाठी अमावस्या का मानली जाते खास, जाणून घ्या
4

Shani Amavasya: पितरांच्या आशीर्वादासाठी अमावस्या का मानली जाते खास, जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

May 16, 2026 | 02:57 PM
“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

May 16, 2026 | 02:55 PM
Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

May 16, 2026 | 02:54 PM
Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

May 16, 2026 | 02:43 PM
IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

May 16, 2026 | 02:40 PM
Bihar Crime: अंधश्रद्धेचा बळी! भूत-जारणमारणाच्या संशयातून 70 वर्षीय वृद्ध महिलेची हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

Bihar Crime: अंधश्रद्धेचा बळी! भूत-जारणमारणाच्या संशयातून 70 वर्षीय वृद्ध महिलेची हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

May 16, 2026 | 02:28 PM
I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

May 16, 2026 | 02:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM