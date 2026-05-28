Dinvishesh : भारतीय इतिहासातील स्वातंत्रसेनानी 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर' यांची जयंती; जाणून घ्या २८ मे चा इतिहास

Updated On: May 28, 2026 | 08:51 AM IST
Dinvishesh : आज, भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले आयुष्य वेचणारे, आपल्या विचारांनी क्रांती घडवणारे आणि देशप्रेमाची नव्या व्यख्या करणारे स्वातंत्र्यवीकर सावरकर यांची जयंती. त्यांचे विचार आजही नव्या पिढीसाठी प्रेरणादायी ठरतात. अशा या महान क्रांतीकारकाला त्यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Dinvishesh 28th May : आज २८ मे, भारतीय इतिहासातील स्वातंत्रसेनानी विनायक दामोदर सावरकर यांची जयंती. त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ते अत्यंत धाडसी, क्रांतिकारक, विचारवंत आणि साहित्यिक होते. त्यांनी नेहमीच आपल्या कार्यातून देशप्रेम, राष्ट्रनिष्ठा आणि सामाजिक सुधारणांचा संदेश दिला. आजही त्यांचे विचार अनेक तरुणांना प्रेरित करतात. जयोस्तुते, सागरा प्राण तळमळला, हे हिंदु नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा, तानाजीचा पोवाडा त्यांच्या या कविता अत्यंत लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या क्रांतिकारक विचारांनी अनेकांमध्ये स्वातंत्र्यासाठी लढण्याची प्रेरणा जगावली. ते नेहमी म्हणायचे संकटाच्या क्षणी तयारीत शांतता पण अंमलबाजीवणीत धाडस हा मंत्र असला पाहिजे.

28 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1490 : जुन्नरचा बहामनी सेनापती मलिक अहमद याने उर्वरित बहामनी सैन्याचा पराभव केला आणि जुन्नरमध्ये स्वतंत्र सल्तनत घोषित केली.
  • 1907 : पहिली आयल ऑफ मॅन टीटी शर्यत आयोजित केली गेली.
  • 1918 : अझरबैजानने स्वतःला स्वतंत्र घोषित केले.
  • 1937 : नेव्हिल चेंबरलेन इंग्लंडचे पंतप्रधान झाले.
  • 1937 : फोक्सवॅगन जर्मन ऑटोमोबाईल उत्पादन कंपनीची स्थापना.
  • 1940 : दुसरे महायुद्ध – बेल्जियमने जर्मनीला शरणागती पत्करली.
  • 1952 : ग्रीसमध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.
  • 1958 : स्वातंत्र्यसैनिक सावरकर यांचा 75 व्या वाढदिवसानिमित्त मुंबई महापालिकेतर्फे सत्कार करण्यात आला.
  • 1964 : पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन ची स्थापना झाली.
  • 1998 : पाकिस्तानने बलुचिस्तानच्या चगई भागात पाच यशस्वी अणुचाचण्या केल्या.
  • 1999 : लिओनार्डो दा विंचीचा द लास्ट सपर इटलीमध्ये चित्र प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आले
  • 2008 : नेपाळमध्ये राजेशाहीची प्राचीन परंपरा संपुष्टात आली.
28 मे रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1660 : ‘जॉर्ज (पहिला)’ – इंग्लंडचा राजा यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 जून 1727)
  • 1759 : ‘छोटा विल्यम पिट’ – युनायटेड किंग्डमचा पंतप्रधान.
  • 1883 : ‘विनायक दामोदर सावरकर’ – स्वातंत्र्यवीर क्रांतिकारक यांचा जन्म. (मृत्यू: 26 फेब्रुवारी 1966)
  • 1903 : ‘शंतनुराव किर्लोस्कर’ – उद्योगपती, किर्लोस्कर उद्योगसमूहाचे आधारस्तंभ यांचा जन्म. (मृत्यू: 24 एप्रिल 1994)
  • 1907 : ‘दिगंबर विनायक’ तथा ‘नानासाहेब पुरोहित’ – स्वातंत्र्यसेनानी रायगड मिलिटरी स्कूलचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 नोव्हेंबर 1994)
  • 1908 : ‘इयान फ्लेमिंग’ – दुसर्‍या महायुध्दातील गुप्तहेर, लेखक, पत्रकार आणि जेम्स बाँड चा जनक यांचा जन्म. (मृत्यू: 12 ऑगस्ट 1964)
  • 1921 : ‘पं. दत्तात्रय विष्णू’ ऊर्फ ‘बापूराव पलुसकर’ – शास्त्रीय गायक यांचा जन्म. (मृत्यू: 25 ऑक्टोबर 1955)
  • 1923 : ‘एन. टी. रामाराव’ – तेलगू अभिनेते, दिग्दर्शक, निर्माते व आंध्रप्रदेशचे 10 वे मुख्यमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 18 जानेवारी 1996)
  • 1946 : ‘के. सच्चिदानंदन’ – भारतीय कवी आणि समीक्षक यांचा जन्म.
28 मे रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1787 : ‘लिओपोल्ड मोत्झार्ट’ – ऑस्ट्रियन संगीतकार व व्हायोलिनवादक यांचे निधन. (जन्म: 14 नोव्हेंबर 1719)
  • 1961 : ‘परशुराम कृष्णा गोडे’ – प्राच्यविद्या संशोधक यांचे निधन. (जन्म: 11 जुलै 1891)
  • 1982 : ‘बळवंत दामोदर’ ऊर्फ ‘कित्तेवाले निजामपूरकर’ – यांचे निधन.
  • 1994 : ‘गणपतराव नलावडे’ – हिंदूसभेचे नेते व पुण्याचे महापौर यांचे निधन.
  • 1999 : ‘बी. विट्टालाचारी’ – भारतीय दिग्दर्शक आणि निर्माते यांचे निधन. (जन्म: 18 जानेवारी 1920)
Published On: May 28, 2026 | 08:50 AM

