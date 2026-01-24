Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी केली जाईल त्रिपुरा देवीची पूजा, मिळेल धन समृद्धीचे आशीर्वाद

शनिवार, 24 जानेवारी रोजी गुप्त नवरात्रीचा चौथा दिवस आहे. पंचांगानुसार, 24 जानेवारी रोजी पहाटे 12.39 वाजता शुक्ल पक्षाचा सहावा दिवस आहे. हे दुसऱ्या दिवशी, 25 जानेवारीपर्यंत चालणार आहे त्यानंतर सप्तमी तिथी सुरू होईल. या दिवशी, दहा महाविद्यांचे सहावे रूप त्रिपुरा भैरवी आणि देवीचे सहावे रूप कात्यायनी माता यांची पूजा केली जाते. आज स्कंद षष्ठी आहे. म्हणून, देवांचा सेनापती शिव आणि पार्वती यांचे पुत्र भगवान कार्तिकेय यांचीही आज पूजा केली जाणार आहे. या देवी-देवतांची पूजा केल्याने धन आणि समृद्धीची संधी निर्माण होईल. गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी कोणत्या देवतेची पूजा केली जाणार आहे ते जाणून घ्या
गुप्त नवरात्रीमध्ये तांत्रिक पद्धतींमध्ये माता त्रिपुरा भैरवीची विशेष पूजा केली जाते. तिला दहा महाविद्यांपैकी सहावी मानले जाते आणि गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी तिची पूजा अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्रिपुरा भैरवीची पूजा उग्र आणि सौम्य अशा दोन्ही रूपांमध्ये केली जाते. “त्रिपुरा” हा शब्द तीन लोकांचा संदर्भ देतो जागृत होणे, स्वप्न पाहणे आणि गाढ निद्रा, ज्यांची प्रेरक आणि नियंत्रित शक्ती आई त्रिपुरा भैरवी आहे. दरवर्षी मार्गशीर्ष महिन्याच्या पौर्णिमेला त्रिपुरा भैरवीची जयंती मोठ्या उत्साहाने आणि श्रद्धेने भाविक साजरी करतात.
देवीच्या कृपेने भक्तांना योग्य जीवनसाथी मिळतो आणि त्यांचे वैवाहिक जीवन आनंद, संतुलन आणि प्रेमाने भरलेले असते. ती तिच्या भक्तांना सर्व प्रकारच्या मानसिक आणि बाह्य भीतींपासून मुक्त करते आणि त्यांना संरक्षण देते. या देवीला भाव-बंध-मोचन” असे म्हणतात, कारण तिच्या उपासनेद्वारे भक्त जगाच्या बंधनातून मुक्त होतो आणि आध्यात्मिक प्रगतीकडे वाटचाल करतो.
गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी भक्त या मंत्रांचा जप करतात. ज्यामुळे जीवनातील दोष आणि अडथळे दूर होतात आणि देवीच्या कृपेने आकर्षण, आत्मविश्वास, कर्जमुक्ती आणि शत्रूंवर विजय मिळतो.
ॐ ह्रीं भैरवी कलौं ह्रीं स्वाहा.
हसैं हसकरीं हसैं.
देवी त्रिपुरा भैरवीचे प्रसिद्ध सिद्धपीठ वाराणसीतील मीर घाटाजवळ आहे, म्हणजेच काशी, जे त्रिपुरा भैरवी मंदिर म्हणून ओळखले जाते. हे स्थान अत्यंत जागृत आणि शक्तीपीठ मानले जाते, जिथे साधनेचे जलद फळ मिळते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, कुंडलीतील लग्न दोषाच्या शांतीसाठी आणि मंगळ आणि राहू ग्रहांचे अशुभ प्रभाव कमी करण्यासाठी त्रिपुरा भैरवीची पूजा विशेषतः फलदायी मानली जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी त्रिपुरा देवी (त्रिपुरा भैरवी) यांची पूजा केली जाते. त्या दहा महाविद्यांपैकी एक मानल्या जातात.
Ans: त्रिपुरा देवी उग्र आणि तेजस्वी स्वरूपात विराजमान असतात. त्या शक्ती, साहस, वैभव , ऐश्वर्य यांचे प्रतीक मानल्या जातात.
Ans: कारण त्रिपुरा देवी साधकांना भौतिक सुख, धन, समृद्धी आणि आध्यात्मिक शक्ती प्रदान करतात, अशी मान्यता आहे.