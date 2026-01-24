Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Gupt Navratri 2026 On The Sixth Day Worship Of Tripura Devi Brings Blessings Of Wealth And Prosperity

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी केली जाईल त्रिपुरा देवीची पूजा, मिळेल धन समृद्धीचे आशीर्वाद

माघ गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी देवी त्रिपुरा भैरवी, कात्यायनी आणि भगवान कार्तिकेयची पूजा केली जाते. ध्यान संपत्ती, समृद्धी आणि यशासाठी या देवीची पूजा केली जाते. त्रिपुरा देवीची कशी पूजा करण्याची पद्धत जाणून घ्या

Updated On: Jan 24, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • माघ गुप्त नवरात्रीचा सहावा दिवस
  • त्रिपुरा देवीची पूजा
  • त्रिपुरा भैरवीचे सिद्धपीठ असलेले ठिकाण
 

शनिवार, 24 जानेवारी रोजी गुप्त नवरात्रीचा चौथा दिवस आहे. पंचांगानुसार, 24 जानेवारी रोजी पहाटे 12.39 वाजता शुक्ल पक्षाचा सहावा दिवस आहे. हे दुसऱ्या दिवशी, 25 जानेवारीपर्यंत चालणार आहे त्यानंतर सप्तमी तिथी सुरू होईल. या दिवशी, दहा महाविद्यांचे सहावे रूप त्रिपुरा भैरवी आणि देवीचे सहावे रूप कात्यायनी माता यांची पूजा केली जाते. आज स्कंद षष्ठी आहे. म्हणून, देवांचा सेनापती शिव आणि पार्वती यांचे पुत्र भगवान कार्तिकेय यांचीही आज पूजा केली जाणार आहे. या देवी-देवतांची पूजा केल्याने धन आणि समृद्धीची संधी निर्माण होईल. गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी कोणत्या देवतेची पूजा केली जाणार आहे ते जाणून घ्या

देवी त्रिपुरा भैरवी

गुप्त नवरात्रीमध्ये तांत्रिक पद्धतींमध्ये माता त्रिपुरा भैरवीची विशेष पूजा केली जाते. तिला दहा महाविद्यांपैकी सहावी मानले जाते आणि गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी तिची पूजा अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्रिपुरा भैरवीची पूजा उग्र आणि सौम्य अशा दोन्ही रूपांमध्ये केली जाते. “त्रिपुरा” हा शब्द तीन लोकांचा संदर्भ देतो जागृत होणे, स्वप्न पाहणे आणि गाढ निद्रा, ज्यांची प्रेरक आणि नियंत्रित शक्ती आई त्रिपुरा भैरवी आहे. दरवर्षी मार्गशीर्ष महिन्याच्या पौर्णिमेला त्रिपुरा भैरवीची जयंती मोठ्या उत्साहाने आणि श्रद्धेने भाविक साजरी करतात.

Zodiac Sign: शिव योगामुळे या राशीच्या लोकांना होईल आर्थिक लाभ

त्रिपुरा भैरवीची पूजा करण्याचे फायदे

देवीच्या कृपेने भक्तांना योग्य जीवनसाथी मिळतो आणि त्यांचे वैवाहिक जीवन आनंद, संतुलन आणि प्रेमाने भरलेले असते. ती तिच्या भक्तांना सर्व प्रकारच्या मानसिक आणि बाह्य भीतींपासून मुक्त करते आणि त्यांना संरक्षण देते. या देवीला भाव-बंध-मोचन” असे म्हणतात, कारण तिच्या उपासनेद्वारे भक्त जगाच्या बंधनातून मुक्त होतो आणि आध्यात्मिक प्रगतीकडे वाटचाल करतो.

त्रिपुरा भैरवी साधना मंत्र

गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी भक्त या मंत्रांचा जप करतात. ज्यामुळे जीवनातील दोष आणि अडथळे दूर होतात आणि देवीच्या कृपेने आकर्षण, आत्मविश्वास, कर्जमुक्ती आणि शत्रूंवर विजय मिळतो.

बीज मंत्र:

ॐ ह्रीं भैरवी कलौं ह्रीं स्वाहा.

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

षडाक्षरी मंत्र

हसैं हसकरीं हसैं.

त्रिपुरा भैरवीचे सिद्धपीठ या ठिकाणी आहे

देवी त्रिपुरा भैरवीचे प्रसिद्ध सिद्धपीठ वाराणसीतील मीर घाटाजवळ आहे, म्हणजेच काशी, जे त्रिपुरा भैरवी मंदिर म्हणून ओळखले जाते. हे स्थान अत्यंत जागृत आणि शक्तीपीठ मानले जाते, जिथे साधनेचे जलद फळ मिळते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, कुंडलीतील लग्न दोषाच्या शांतीसाठी आणि मंगळ आणि राहू ग्रहांचे अशुभ प्रभाव कमी करण्यासाठी त्रिपुरा भैरवीची पूजा विशेषतः फलदायी मानली जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी कोणत्या देवीची पूजा केली जाते?

    Ans: गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी त्रिपुरा देवी (त्रिपुरा भैरवी) यांची पूजा केली जाते. त्या दहा महाविद्यांपैकी एक मानल्या जातात.

  • Que: त्रिपुरा देवीचे स्वरूप कसे आहे?

    Ans: त्रिपुरा देवी उग्र आणि तेजस्वी स्वरूपात विराजमान असतात. त्या शक्ती, साहस, वैभव , ऐश्वर्य यांचे प्रतीक मानल्या जातात.

  • Que: गुप्त नवरात्रीत त्रिपुरा देवीची पूजा का विशेष मानली जाते?

    Ans: कारण त्रिपुरा देवी साधकांना भौतिक सुख, धन, समृद्धी आणि आध्यात्मिक शक्ती प्रदान करतात, अशी मान्यता आहे.

Web Title: Gupt navratri 2026 on the sixth day worship of tripura devi brings blessings of wealth and prosperity

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zodiac Sign: शिव योगामुळे या राशीच्या लोकांना होईल आर्थिक लाभ
1

Zodiac Sign: शिव योगामुळे या राशीच्या लोकांना होईल आर्थिक लाभ

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Surya Gochar: 24 जानेवारीला सूर्य बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात करिअर आणि आर्थिक समस्या
3

Surya Gochar: 24 जानेवारीला सूर्य बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात करिअर आणि आर्थिक समस्या

Ramayan Katha: हनुमानजींवर ब्रह्मास्त्र का वापरण्यात आले? ब्रह्मास्त्र सोडण्यामागचे काय आहे कारण
4

Ramayan Katha: हनुमानजींवर ब्रह्मास्त्र का वापरण्यात आले? ब्रह्मास्त्र सोडण्यामागचे काय आहे कारण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी केली जाईल त्रिपुरा देवीची पूजा, मिळेल धन समृद्धीचे आशीर्वाद

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी केली जाईल त्रिपुरा देवीची पूजा, मिळेल धन समृद्धीचे आशीर्वाद

Jan 24, 2026 | 09:30 AM
जादा परताव्याचे आमिष दाखवून फसवणूक; तब्बल पावणेदोन लाखांना घातला गंडा

जादा परताव्याचे आमिष दाखवून फसवणूक; तब्बल पावणेदोन लाखांना घातला गंडा

Jan 24, 2026 | 09:25 AM
डाएटवर आहे म्हणे… म्हणून पापड नाही थेट धारदार वस्तू! तरुणीने जेवण नाही तर ब्लेड चावून खाल्लं, पाहून सर्वच झाले अवाक्; Video Viral

डाएटवर आहे म्हणे… म्हणून पापड नाही थेट धारदार वस्तू! तरुणीने जेवण नाही तर ब्लेड चावून खाल्लं, पाहून सर्वच झाले अवाक्; Video Viral

Jan 24, 2026 | 09:24 AM
‘जन गण मन’ प्रमाणेच ‘वंदे मातरम्’ दरम्यान उभे राहणे अनिवार्य; केंद्र सरकार राष्ट्रगीतासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या तयारीत

‘जन गण मन’ प्रमाणेच ‘वंदे मातरम्’ दरम्यान उभे राहणे अनिवार्य; केंद्र सरकार राष्ट्रगीतासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या तयारीत

Jan 24, 2026 | 09:15 AM
Palash Muchhal चे काळे कारस्थान उघड? बेडवर दुसऱ्या मुलीसोबत रंगेहात पकडल्याचा अभिनेता-निर्मात्याच्या धक्कादायक आरोप

Palash Muchhal चे काळे कारस्थान उघड? बेडवर दुसऱ्या मुलीसोबत रंगेहात पकडल्याचा अभिनेता-निर्मात्याच्या धक्कादायक आरोप

Jan 24, 2026 | 09:13 AM
Free Fire Max: गेममध्ये लाईव्ह झाला Itadori Royale! प्लेयर्सना मिळणार पारांग स्किन, लूट बॉक्स आणि बरंच काही

Free Fire Max: गेममध्ये लाईव्ह झाला Itadori Royale! प्लेयर्सना मिळणार पारांग स्किन, लूट बॉक्स आणि बरंच काही

Jan 24, 2026 | 08:59 AM
Nagpur Crime: नागपुरात पोलीस कोठडीत आरोपीची आत्महत्या; पोलीस उपनिरीक्षकासह 3 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन

Nagpur Crime: नागपुरात पोलीस कोठडीत आरोपीची आत्महत्या; पोलीस उपनिरीक्षकासह 3 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन

Jan 24, 2026 | 08:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM