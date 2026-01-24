Zodiac Sign: शिव योगामुळे या राशीच्या लोकांना होईल आर्थिक लाभ

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

शनिवार, 24 जानेवारी. माघ महिन्याचा सहावा दिवस. आजचा दिवस शनि ग्रहाला समर्पित आहे. आज बुधादित्य योग तयार होईल. या शुभ योगाचा फायदा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार आहे ते जाणून घ्या

Jan 24, 2026 | 09:00 AM
शनिवार, 24 जानेवारीचा दिवस. माघ महिन्याचा सहावा दिवस. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्यापासून तिसऱ्या घरात चंद्राचे संक्रमण होणाऱ्या वरिष्ठ योग तयार होईल. तसेच बुधादित्य योग देखील तयार होत आहे. त्यासोबतच शिवयोग देखील तयार होईल. उत्तराभाद्रपदानंतर रेवती नक्षत्रदेखील तयार होईल. शनिदेव आणि शिव योगामुळे कन्या आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना अपेक्षित फायदा होणार आहे. कोणत्या राशीच्या लोकांना शुभ योगाचा फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत भाग्यशाली राशी ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. करिअरमध्ये प्रगतीसोबतच तुमचा आदर आणि सन्मानही वाढेल. नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती होईल. तुमच्या वडिलांच्या मदतीने, तुम्ही कोणतेही प्रलंबित काम पूर्ण करू शकता किंवा आर्थिक लाभ मिळवू शकता. व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. भागीदारीच्या कामातही तुम्हाला यश मिळेल. बऱ्याच काळानंतर नातेवाईकांना भेटण्याची संधी मिळेल.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा शनिवारचा दिवस अनुकूल राहील. नोकरी आणि व्यवसायात भरभराट होईल. तुम्हाला कपडे आणि भेटवस्तू मिळू शकतात. व्यवसायातील कौशल्य आणि हुशारी तुम्हाला नफा मिळवून देईल. तुमच्या संपत्ती आणि समृद्धीमध्ये अपेक्षित वाढ होईल. कौटुंबिक जीवन चांगले राहील. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. करिअरमध्ये प्रगतीसोबतच तुम्ही तुमच्या शत्रूंवरही विजय मिळवाल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांशी समन्वय साधणे फायदेशीर ठरेल. मित्रांकडून काही आर्थिक मदत मिळू शकते. तुमच्यासाठी प्रवास करणे फायदेशीर राहील. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायाशी संबंधित या सहली फायदेशीर ठरतील. घर किंवा वाहन घेण्याचे स्वप्नही पूर्ण होऊ शकते.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. उत्साह आणि जोशाने काम केल्याने तुम्हाला फायदा होईल. जुनी आणि बिघडलेली कामे देखील या काळात पूर्ण होतील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. वाहनाची खरेदी करू शकता. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुमच्या मुलांकडूनही चांगली बातमी ऐकायला मिळेल.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ राहील. तुम्हाला बुद्धी आणि ज्ञानाचा फायदा होईल. सरकारी कार्यालयांशी संबंधित कामांना गती मिळेल. तुम्हाला सामाजिक कार्यातूनही फायदा होईल. तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायात अनपेक्षित नफा होण्याची शक्यता आहे. मालमत्ता व्यवहारात सहभागी असलेल्यांना चांगला नफा मिळेल. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना देखील अपेक्षित यश मिळेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

