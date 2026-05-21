Guruvar Upay: कुंडलीतील गुरू ग्रह मजबूत करण्यासाठी गुरुवारी करा ‘हे’ उपाय, अडचणी होतील दूर

ज्योतिषशास्त्रामध्ये गुरुवारचा दिवस बृहस्पती देवाला समर्पित आहे. याच्या पूजेमध्ये विशेष महत्त्व आहे. मात्र गुरू ग्रह कमजोर असल्यास आर्थिक अडचणी, करिअरमध्ये अडथळे, वैवाहिक समस्या आणि मानसिक तणाव वाढू शकतो. हे उपाय केल्याने कुंडलीतील गुरू ग्रह बळकट होण्यास मदत मिळते आणि जीवनातील अनेक अडचणी हळूहळू दूर होऊ शकतात.
गुरुवारी बृहस्पतीच्या पूजेचे विशेष महत्त्व असत. गुरु भाग्य आणि धर्माचा कारक ग्रह मानला जातो. पत्रिकेत गुरुची स्थितीचा प्रभाव वैवाहिक जीवनावर देखील होतो. गुरु जर शुभ स्थितीत असेल तर भाग्याचा साथ मिळतो आणि नवरा बायकोत प्रेम सदैव कायम राहत. पत्रिकेत गुरुशी संबंधित एखादा दोष असेल तर त्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागते. गुरु ग्रहाचे शुभ फल मिळवण्यासाठी गुरुवारी कोणते उपाय करावे ते जाणून घ्या
गुरू ग्रहाचा संबंध पिवळ्या रंगांशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. गुरुशी निगडित पिवळ्या वस्तूंचे दान करा. पिवळ्या वस्तू म्हणजे सोनं, हळद, चण्याची डाळ, आंबे (फळ) इत्यादी गोष्टींचे दान केल्याने व्यक्तीच्या जीवनातील आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होते.
प्रत्येक गुरुवारी महादेवाला बेसनाच्या लाडवांचा प्रसाद दाखवल्याने गुरु ग्रहाचे दोष दूर होतात. गुरुवारी गुरु ग्रहासाठी व्रत ठेवायला पाहिजे.
बृहस्पतीच्या प्रतिमेला पिवळ्या वस्त्रावर विराजित करा आणि त्याची पूजा करा. पूजेत केशरी चंदन, पिवळे तांदूळ, पिवळे फूल आणि प्रसादासाठी पिळवे पक्वान्न किंवा फळ अर्पित करावे.
गुरुवारी पिवळे वस्त्र धारण करावे. अळणी भोजन करावे. भोजनात पिवळ्या रंगाचे पक्वान्न जसे बेसनाचे लाडू, आंबे, केळी इत्यादी सामील करावे.
गुरु मंत्राचा जप करावे. मंत्र – ॐ बृं बृहस्पते नम:। मंत्र जपाची संख्या किमान 108 असायला पाहिजे.
गुरुवारी सूर्योदयाच्या आधी उठायला पाहिजे. स्नानादी करून विष्णूच्या समोर दिवा लावायला पाहिजे.
गुरुवारी संध्याकाळी केळीच्या वृक्षाखाली दिवा लावायला पाहिजे. गरीब मुलांना केळीचे दान करावे.
कोणताही तोडगा सुरू करण्यापूर्वी गुरुदक्षिणा म्हणून गोरगरिबांना, ब्राम्हण किंवा धार्मिकस्थळी आपल्या इच्छेनुसार दान करून तोडगा चालू करावा.
Ans: गुरुवारी पिवळ्या वस्तूंचे दान करणे, देवगुरू बृहस्पतीची पूजा करणे, केळीच्या झाडाची पूजा आणि “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्राचा जप करणे शुभ मानले जाते.
Ans: आर्थिक अडचणी, करिअरमध्ये अडथळे, वैवाहिक समस्या, निर्णयक्षमता कमी होणे आणि मानसिक तणाव वाढणे ही गुरू ग्रह कमजोर असल्याची काही लक्षणे मानली जातात.
Ans: हरभरा डाळ, हळद, केळी, पिवळी मिठाई, पिवळे कपडे किंवा केशर यांचे दान करणे लाभदायक मानले जाते.