Chhatrapati Sambhajinagar: टंचाईचा चटका, पंपावर लागल्या रांगा! भरउन्हात उभे राहूनही पेट्रोल मिळत नसल्याने वाहनधारकांत संताप

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पेट्रोल-डिझेल संपणार असल्याच्या अफवेमुळे पेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. 'पॅनिक बायिंग'मुळे पंप ड्राय होत असून प्रशासनाने नागरिकांना शांततेचे आवाहन केले आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 02:30 PM
छत्रपती संभाजीनगर: मध्यपूर्व (Middle East) देशांमधील युद्धजन्य परिस्थिती आणि जागतिक इंधन तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर शहर आणि जिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेल संपणार असल्याची जोरदार अफवा पसरली आहे. या अफवेमुळे वाहनधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, भरउन्हात पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. नागरिक गरजेपेक्षा जास्त इंधनाचा साठा करून ठेवत असल्यामुळे अनेक पेट्रोल पंप काही तासांतच ‘ड्राय’ होत आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकीकडे इंधन संपण्याच्या भीतीने वाहनधारक त्रस्त आहेत, तर दुसरीकडे जिल्हा प्रशासन आणि पेट्रोल पंप असोसिएशनने जिल्ह्यात पुरेसा इंधनसाठा उपलब्ध असल्याचा दावा केला आहे.

नेमकी काय आहे वस्तुस्थिती? 

शहरात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नसून पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. बुधवारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील इंधन साठ्याची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

इंधन प्रकार एकूण उपलब्ध साठा (किलोलिटर) एकूण विक्री (किलोलिटर) शिल्लक साठा (किलोलिटर)
पेट्रोल २५०५ ८५० १६५५
डिझेल २९९५ ११५२ १८४३

प्रशासकीय आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात अजूनही हजारो किलोलिटर इंधन शिल्लक आहे. मात्र, मंगळवारी रात्री आणि बुधवारी सकाळी अचानक मागणी वाढल्याने काही पंपांवरील साठा तात्पुरता संपला होता, ज्यामुळे तिथे ‘नो स्टॉक’चे फलक लागले. नवीन साठा आल्यानंतर हे पंप पुन्हा सुरळीत सुरू झाले आहेत.

शेतीच्या कामांमुळे डिझेलसाठी हा ‘पीक पीरियड’

सध्या उन्हाळ्याच्या दिवसांत ग्रामीण भागात शेतीची कामे वेगाने सुरू आहेत. ट्रॅक्टर, मळणीयंत्रे आणि इतर शेती उपकरणांसाठी डिझेलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. तसेच, कारखान्यांकडे होणारी उसाची वाहतूकही अंतिम टप्प्यात असल्याने ट्रक आणि ट्रॅक्टर्समुळे डिझेलची मागणी कमालीची वाढली आहे. हा डिझेलसाठीचा ‘पीक पीरियड’ असल्याने पंपांवरील साठा नेहमीपेक्षा लवकर संपत आहे आणि त्यामुळे नागरिकांचा गैरसमज होत आहे.

जितकी गरज तितकेच इंधन भरा

पेट्रोल, डिझेल असोसिएशनचे अध्यक्ष अखिल अब्बास यांनी नागरिकांना शांततेचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, “जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. पुरवठादार कंपन्यांकडून इंधनाचे टँकर सलग येत आहेत. मात्र, ग्राहक गरजेपेक्षा जास्त इंधन भरून घेत असल्याने पंप लवकर रिकामे होत आहेत. सध्या कडक उन्हाळा असल्याने गाड्यांमध्ये किंवा घरात अतिरिक्त इंधनाचा साठा करून ठेवणे अपघातांना आमंत्रण देणारे ठरू शकते. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ आवश्यकतेनुसारच इंधन भरावे.”

प्रशासन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे परिस्थितीवर बारीक लक्ष

इंधनाचे वाढते जागतिक दर आणि संभाव्य तुटवड्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये दरवाढीचीही चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, या संपूर्ण परिस्थितीवर छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. पंप चालक आणि तेल पुरवठादार कंपन्यांशी समन्वय साधून कुठेही इंधनाचा तुटवडा भासणार नाही, याची काळजी प्रशासनाकडून घेतली जात आहे.

