Kitchen Appliances : किचनसाठी स्मार्ट सोल्यूशन! INALSA ने आणला ‘न्युट्रि फ्राय ड्युओस्लिम’ प्रोफेशनल एअर फ्रायर, किंमत फक्त…

भारतातील अग्रगण्य होम अप्लायन्सेस ब्रँड INALSA ने 14 लिटर क्षमतेचा ‘न्युट्रि फ्राय ड्युओस्लिम’ प्रोफेशनल एअर फ्रायर लॉन्च केला आहे. वापरकर्त्यांना एकाचवेळी वेगवेगळे पदार्थ स्वतंत्र तापमान व टाइमर सेटिंगसह शिजवता येणार आहेत.

Updated On: May 21, 2026 | 02:38 PM
मुंबई : इनाल्सा (INALSA) या भारतातील अग्रगण्य होम अप्लायन्सेस ब्रँडने न्‍यूट्रि फ्राय ड्युओस्लिम: द ड्युओ-स्टॅक १४ लिटर प्रोफेशनल एअर फ्रायरच्‍या लाँचची घोषणा केली आहे. १३,९९९ रूपये किंमत असलेले हे उत्पादन आता अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि तुमच्या जवळच्या स्टोअर्ससह सर्व सामान्य व्यापारी आउटलेट्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

आजकाल आधुनिक कुटुंबं वेगवेगळ्या कामांचे वेळापत्रक, वैयक्तिक खाद्यपदार्थांच्या आवडीनिवडी आणि वेगवान जीवनशैली यांमध्ये ताळमेळ राखत आहेत. त्यामुळे आजच्या किचनकडून एकाच वेळी केवळ एकच जेवण तयार करण्यापेक्षा खूप जास्त गोष्टींची अपेक्षा केली जाते. स्वयंपाकाच्या या बदलत्या पद्धती लक्षात घेऊनच, न्यूट्रि फ्राय ड्युओस्लिम हे एक स्मार्ट मल्टी-डिश कुकिंग सोल्यूशन म्हणून डिझाइन करण्‍यात आले आहे, जे कुटुंबांना एकाच वेळी वेगवेगळे पदार्थ तयार करण्यास मदत करते आणि जेवणाच्या नियोजनातील गुंतागुंत कमी करते.

हे अप्‍लायन्‍स स्वतंत्र ड्युअल-झोन कुकिंग तंत्रज्ञानाला स्लिम-प्रोफाइल व्हर्टिकल ड्युअल-स्टॅक डिझाइनसह एकत्र आणते. यामुळे वापरकर्त्यांना प्रत्येक बास्केटसाठी स्वतंत्र तापमान आणि टाइमर नियंत्रणासह एकाच वेळी वेगवेगळे पदार्थ शिजवण्याची सुविधा मिळते. याचे कॉम्पॅक्ट व्हर्टिकल डिझाइन पारंपारिक सिंगल-बास्केट एअर फ्रायरइतकीच काउंटरटॉपवर जागा व्यापते, ज्यामुळे जागेचे योग्य नियोजन आवश्यक असलेल्या शहरी किचनसाठी हे अत्यंत योग्य ठरते.

न्यूट्रि फ्राय ड्युओस्लिम एकूण १४ लिटरची क्षमता प्रदान करते. ज्यामध्ये स्वतंत्र १४०० वॅट हिटिंग सिस्टमद्वारे समर्थित दोन ७ लिटरचे कुकिंग बास्केट्स आहेत, जे एकत्र मिळून २८०० वॅटचा आउटपुट देतात. ८० अंश सेल्सिअस ते २०० अंश सेल्सिअसपर्यंतच्या तापमान सेटिंग्जसह प्रत्येक बास्केट एक स्वतंत्र कुकिंग चेंबर म्हणून काम करते. यामुळे पदार्थांची चव एकमेकांत न मिसळता किंवा तापमानाचा एकमेकांवर परिणाम न होता तुम्हाला एकाच वेळी वेगवेगळ्या डिशेस तयार करण्याची सुविधा मिळते.

या अप्‍लायन्‍समध्‍ये एक इनबिल्ट रोस्टिंग रॅक सिस्टम देखील समाविष्ट आहे, जी एकाच कूकिंग सायकलमध्ये चार वेगवेगळ्या खाद्यघटकांपर्यंतचे पदार्थ तयार करण्यास मदत करते. जेवणाचे नियोजन अधिक सुलभ करण्यासाठी इनाल्साने यात सिंक फिनिश टेक्नॉलॉजी समाविष्ट केली आहे. हे तंत्रज्ञान दोन्ही बास्केट्समधील पदार्थांचे शिजणे एकाच वेळी पूर्ण होईल अशा प्रकारे वेळ जुळवून आणते, दोन्ही पदार्थांसाठी वेगवेगळे तापमान किंवा कालावधी असले तरीही उत्तम सुविधा देते.

याचा वापर अधिक सोपा करण्यासाठी, यात प्रबळ व्ह्यूइंग विंडोज (पारदर्शक खिडक्या) आणि अंतर्गत बास्केट लायटिंग देण्यात आले आहे, ज्यामुळे वापरकर्ते ड्रॉवर न उघडता आणि आतील उष्णतेचा प्रवाह खंडित न करता पदार्थ शिजण्याच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवू शकतात. याव्यतिरिक्त, न्यूट्रि फ्राय ड्युओस्लिममध्ये १० प्रीसेट कूकिंग मेनू, तीन स्क्रीन पोझीशन्ससह अॅडजस्टेबल स्मार्ट डिस्प्ले आणि भारतातील सुसंगत किचनसाठी खास डिझाइन केलेले कॅबिनेट-फ्रेंडली व्हर्टिकल डिझाइन समाविष्ट आहे.

