Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘Bapya’ मधील Rajashri चा लुक! ‘शैलजापासून ते शैलेश’ एक अनोखा प्रवास, प्रेक्षकांकडून मोठी पसंती

बाप्या या मराठी चित्रपटातील राजश्री देशपांडे हिचा शैलजापासून शैलेशपर्यंतचा प्रवास सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. तिचा अनोखा लूक, देहबोली आणि अभिनय प्रेक्षकांना भावनिकरीत्या जोडून ठेवत आहेत.

Updated On: May 21, 2026 | 02:35 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

प्रेम, नाती आणि मैत्री यांची वेगळी बाजू उलगडणारा मराठी चित्रपट बाप्या सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत असून चित्रपटातील संवेदनशील कथा, दमदार अभिनय आणि विशेषतः अभिनेत्री राजश्री देशपांडे हिचा अनोखा लूक चर्चेचा विषय ठरत आहे. शैलजापासून शैलेशपर्यंतचा तिचा प्रवास प्रेक्षकांना भावनिकरीत्या जोडून ठेवत असून सोशल मीडियावरही तिच्या व्यक्तिरेखेची जोरदार चर्चा रंगताना दिसत आहे.

‘आई तुळजाभवानी’मध्ये रंगणार महादेव-तुळजाभवानीचा भव्य विवाहसोहळा; १५० हून अधिक कलाकार, भव्य सेट अन् दिव्य सजावट

चित्रपटांमध्ये स्त्री पात्रांनी पुरुषी वेष धारण केलेली उदाहरणे यापूर्वीही पाहायला मिळाली आहेत. मात्र ‘बाप्या’मधील शैलजाचा प्रवास हा केवळ बाह्य रूप बदलण्यापुरता मर्यादित राहत नाही. एका व्यक्तीच्या आयुष्यात होणारे मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक बदल अत्यंत संवेदनशीलतेने या भूमिकेतून मांडण्यात आले आहेत. लिंगभेदाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन नाती, ओळख आणि मैत्री यांचा हळवा पैलूही चित्रपटातून समोर येतो.

राजश्री देशपांडेने साकारलेल्या या भूमिकेतील सहजता प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष वेधूनr घेत आहे. चेहऱ्यावरील हावभाव, देहबोली, आवाजातील बदल आणि व्यक्तिरेखेतील नैसर्गिकता यामुळे शैलजा ते शैलेश हा प्रवास अधिक प्रभावी बनतो. या भूमिकेसाठी राजश्रीने मानसिक आणि शारीरिक अशा दोन्ही स्तरांवर मोठी मेहनत घेतल्याचे दिसून येते. नुकताच सोशल मीडियावर तिचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला असून त्यात शैलजापासून शैलेशपर्यंतचा संपूर्ण बदल दाखवण्यात आला आहे. या व्हिडीओलाही प्रेक्षकांकडून मोठी पसंती मिळत आहे.

दुबईत ‘झाडाला पिकलाय आंबा’ गाण्याची क्रेझ, मराठमोळा संगीतकार सागर पाटिलने रचला इतिहास

या भूमिकेविषयी बोलताना राजश्री देशपांडे म्हणाली, “शैलजा ते शैलेश हा प्रवास माझ्यासाठी खूप आव्हानात्मक आणि तितकाच समृद्ध करणारा होता. फक्त लूक बदलणं महत्त्वाचं नव्हतं, तर त्या व्यक्तीच्या मनातील संघर्ष, स्वतःला स्वीकारण्याची प्रक्रिया आणि समाजाकडे पाहण्याचा बदलता दृष्टिकोन समजून घेणं अधिक गरजेचं होतं. प्रत्येक टप्प्यावर शैलजा बदलत जाते आणि तो बदल तिच्या वागण्यात, बोलण्यात आणि विचारांमध्येही जाणवतो.” वर्किंग आय फिल्म्स प्रस्तुत बाप्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन समीर तिवारी यांनी केले असून मुक्तल तेलंग आणि समीर तिवारी यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. चित्रपटात गिरीश कुलकर्णी, राजश्री देशपांडे, देविका दफ्तरदार, श्रीकांत यादव, आर्यन मेंगजी आणि गौरी किरण यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. सर्वत्र प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.

Web Title: Rajashri deshpande look as a shailesh in bapya marathi movie

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 02:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Devdatta Nage यांचा ‘घबाडकुंड’मधील रांगडा अवतार चर्चेत; नव्या लूकने वाढवली उत्सुकता
1

Devdatta Nage यांचा ‘घबाडकुंड’मधील रांगडा अवतार चर्चेत; नव्या लूकने वाढवली उत्सुकता

Tighee Movie : चाहत्यांसाठी मनात खोलवर रुजणारा सिनेमा! अभिनेत्री Neha Pendse ने अखेर व्यक्त केल्या भावना
2

Tighee Movie : चाहत्यांसाठी मनात खोलवर रुजणारा सिनेमा! अभिनेत्री Neha Pendse ने अखेर व्यक्त केल्या भावना

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम
3

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन
4

Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Bapya’ मधील Rajashri चा लुक! ‘शैलजापासून ते शैलेश’ एक अनोखा प्रवास, प्रेक्षकांकडून मोठी पसंती

‘Bapya’ मधील Rajashri चा लुक! ‘शैलजापासून ते शैलेश’ एक अनोखा प्रवास, प्रेक्षकांकडून मोठी पसंती

May 21, 2026 | 02:35 PM
Mohammed Shami: शामी-हसीन जहाँ वादात मोठा ट्विस्ट! कोर्टाचा निर्णय क्रिकेटपटूसाठी दिलासादायक, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

Mohammed Shami: शामी-हसीन जहाँ वादात मोठा ट्विस्ट! कोर्टाचा निर्णय क्रिकेटपटूसाठी दिलासादायक, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

May 21, 2026 | 02:34 PM
अधिक मास स्पेशल: पारंपरिक लूकला द्या रॉयल टच! अधिक मासात खरेदी करा चांदीच्या आकर्षक आणि युनिक डिझाईन्स जोडव्या

अधिक मास स्पेशल: पारंपरिक लूकला द्या रॉयल टच! अधिक मासात खरेदी करा चांदीच्या आकर्षक आणि युनिक डिझाईन्स जोडव्या

May 21, 2026 | 02:33 PM
Rajasthan Crime: मानवतेला काळिमा! आईनेच 8 महिन्यांच्या चिमुरडीला पाजला ॲसिड; तोंडातुन व नाकातून रक्त …

Rajasthan Crime: मानवतेला काळिमा! आईनेच 8 महिन्यांच्या चिमुरडीला पाजला ॲसिड; तोंडातुन व नाकातून रक्त …

May 21, 2026 | 02:32 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: टंचाईचा चटका, पंपावर लागल्या रांगा! भरउन्हात उभे राहूनही पेट्रोल मिळत नसल्याने वाहनधारकांत संताप

Chhatrapati Sambhajinagar: टंचाईचा चटका, पंपावर लागल्या रांगा! भरउन्हात उभे राहूनही पेट्रोल मिळत नसल्याने वाहनधारकांत संताप

May 21, 2026 | 02:30 PM
Cockroach Janta Party Account Ban: कॉकरोच जनता पार्टीचे सोशल मीडिया अकाऊंट बॅन

Cockroach Janta Party Account Ban: कॉकरोच जनता पार्टीचे सोशल मीडिया अकाऊंट बॅन

May 21, 2026 | 02:28 PM
जलवा… Cannes मध्ये Jacqueline Fernandezs च्या फॅशनची जादू, ‘या’ वेगळेपणाने वेधलं जगाचं लक्ष

जलवा… Cannes मध्ये Jacqueline Fernandezs च्या फॅशनची जादू, ‘या’ वेगळेपणाने वेधलं जगाचं लक्ष

May 21, 2026 | 02:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM