Mohammed Shami: शामी-हसीन जहाँ वादात मोठा ट्विस्ट! कोर्टाचा निर्णय क्रिकेटपटूसाठी दिलासादायक, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

हसीन जहाँने आरोप केला होता की, मोहम्मद शामीने घरखर्चासाठी दिलेला १ लाख रुपयांचा चेक बँकेत जमा केल्यानंतर तो बाऊन्स झाला. त्यानंतर त्यांनी अलिपूर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.
बुधवारी (दि.२०) अलिपूर कोर्टाने सुनावणीदरम्यान शामी यांच्याविरोधातील आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना सर्व आरोपांतून मुक्त केले. शामी याचे वकील सलीम रहमान यांनीही या निकालाची पुष्टी केली.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मोहम्मद शामी म्हणाला, “मला सुरुवातीपासून विश्वास होता की निकाल आमच्या बाजूने लागेल. मला जितकी रक्कम देणे आवश्यक होते, ती मी पूर्णपणे दिली आहे. तो पुढे म्हणाला, मैदानावर असो किंवा मैदानाबाहेर, प्रत्येक परिस्थितीचा सर्वोत्तम पद्धतीने सामना करण्याचा मी प्रयत्न करतो.”
चेक बाऊन्स प्रकरणात शामीला दिलासा मिळाला असला तरी त्याचा कायदेशीर संघर्ष अजून संपलेला नाही. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शामी सध्या विभक्त पत्नी हसीन जहाँला दरमहा १.५ लाख रुपये आणि मुलीच्या संगोपनासाठी २.५ लाख रुपये म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला एकूण ४ लाख रुपये देखभाल खर्च देत आहे. मात्र, हसीन जहाँने ही रक्कम अपुरी असल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तिने हा देखभाल खर्च वाढवून १० लाख रुपये करण्याची मागणी केली आहे.
२०१८ मध्ये हसीन जहाँने मोहम्मद शामी आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात आर्थिक सहाय्य आणि पोटगीसंबधित आरोपांसह इतरही गंभीर आरोप करत अनेक तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर हे प्रकरण सतत चर्चेत राहिले. काही काळासाठी बीसीसीआयने शामीचा करारही स्थगित केला होता, मात्र चौकशीनंतर त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. सध्या मोहम्मद शमी आयपीएलमध्ये लखनौ संघाकडून खेळत आहे. मैदानावरील प्रभावी गोलंदाजीसोबतच वैयक्तिक आयुष्यामुळे तो गेल्या काही वर्षांत सातत्याने चर्चेत राहिला आहे.
